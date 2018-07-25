Псковичи против: Добровольцы освобождают берег реки Великой от мусора

25 Июль 15:15 2018-08-01T14:52:43+03:00

Корреспондент «Комсомолки» вышел на уборку вместе с неравнодушными горожанами и узнал, зачем они это делают и с чего все начиналось

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- А вы от какой организации здесь убираетесь? - спрашивает мужчина в плавках. - Бесплатно?

Вдоль берега тянется вереница людей с синими пакетами для мусора. И пока одни греют животы и спины на солнышке, окунаются в прохладную воду, эта вереница собирает разбросанный по сторонам мусор и идет дальше.

ОСТАЕТСЯ ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

На уборку Степановского лужка и территории гаражного кооператива в Пскове вышли десять человек. Все вооружились перчатками и мешками для мусора.

- В один день вышел убираться, попутно убрал одну большую локальную свалку, - рассказал Владимир Андреев. - Это было недалеко от Степановского лужка. Один тогда собрал 32 пакета мусора. Одна девушка помогла на машине все это вывезти на следующий день.

После поста в социальных сетях об итогах уборки к Владимиру присоединились еще девять человек. Многие положительно высказывались о затее активиста.

- Сработало, так сказать, сарафанное радио. И ко мне начали присоединяться люди, - рассказал Владимир. - Чем больше людей становится, тем быстрее и проще убираться. Правда у многих дальше желания и сообщения в социальных сетях дело не заходит.

Взрослые приходят на уборку с детьми. И пусть пока что мальчишки и девчонки не принимают активного участия в уборке, но они смотрят на положительный пример своих родителей. Глядишь, вырастут и будут продолжать традиции своих близких по поддержанию чистоты в родном городе.

На уборку взрослые приводят с собой детей, чтобы воспитывать любовь к чистоте на личном примере.Фото: Владимир Кольцов

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ С ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ НЕТ

Каждый день Владимир, как и другие волонтеры, идет на работу. По профессии он кузовной мастер, с восьми утра до пяти вечера чинит псковские автобусы. После не самой легкой работы Владимиру не лень выйти на уборку своего города.

- Я знаю, что за собой всегда уберу, - рассказал Владимир. - Другие отдыхающие не такие ответственные. Но поддерживать чистоту надо, а то иначе мы зарастем грязью.

В планах Владимира развивать направление своей деятельности.

- Мы уже обращались на сайт губернатора Псковской области, - отметил Владимир Андреев. - Там от главы администрации Пскова получили очень формальный ответ. Нам предложили ждать, пока вывезут собранные нами пакеты мусора.

Чтобы вразумить людей, по мнению активиста, нужна активная социальная реклама, чтобы уборка для псковичей не только за собой, но и на общественных пространствах, стала нормой поведения. Простой пример последнего месяца - японцы на чемпионате мира по футболу убирали за собой стадион, а национальная команда убралась за собой в раздевалке. Все потому, что это заложено в менталитете людей. Еще одна проблема - в некоторых местах отдыха банально некуда выкинуть мусор.

- Надо, чтобы городские власти ознакомились с проблемой, - утверждает Владимир. - Не сложно на сезон установить контейнер и периодически его вывозить. Но не так, как это делается на Зеркальном озере, где контейнер стоит под завязку полный постоянно. Люди альтернативы не видят и оставляют весь мусор на пляже.

За два месяца Владимир и те, кто к нему примкнул, убрали территорию от Сепановского лужка до пляжа в поселке Родина. За это время собрано больше 300 мешков мусора, а это около 30 000 литров отходов. При этом активисты выходили на уборку в течение двух месяцев по пару часов в неделю.

- Степановский лужок мы еще убрали повторно, - рассказал Владимир Андреев. - Это был своеобразный эксперимент. Ведь многие говорят, что мы занимаемся бессмысленными вещами, что чище не станет, что люди продолжат мусорить. Многие вообще склонны только сидеть в интернете и ругать власти, а встать и сделать что-то - нет. Это вызов самим себе - сможем ли мы кардинально изменить отношение людей к собственному городу.

За пару часов волонтёры собрали в два раза меньше пакетов, чем в прошлый раз на этом же месте.Фото: Владимир Кольцов

СОЗДАТЬ НКО И УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ ГОРОДА

Уборка на Степановском лужке принесла свои плоды. В первый раз волонтеры собрали на этой территории больше 150 пакетов с мусором, во второй раз - 78 . В два раза меньше. В них и мужские трусы, найденные на кустарнике, и собранные на пляже средства личной гигиены, детские памперсы. Счет пластиковым бутылкам вести бесполезно.

- В некоторых местах еще недавно было очень грязно, - рассказывает Владимир. - Прямо свалки. В одном таком месте можно было спокойно 15-20 полных мешков вынести. А сейчас такого нет.

И это с радостью отмечают все волонтеры.

- Когда нас видят люди, реакция у всех разная, - рассказал Владимир. - Постоянно спрашивают, что мы делаем. Многие удивляются, что мы самостоятельно на это решились, за свои деньги и без помощи. Кто-то просил пакеты, при нас начинал убирать за собой. Весьма интересно за этим наблюдать. Не только дурной пример заразителен, но и хороший! Помогали и мешки таскать. Хоть и маленький вклад в общее дело, но ощутимый.

В планах у Владимира создать свою некоммерческую организацию, чтобы выстраивать взаимоотношения с городской и областной властями. Как считает активист, одного человека слушают не всегда, а если собраться вместе, то сделать можно очень много.