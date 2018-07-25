О чём говорят в учительских: Зарплата и нагрузка учителей в псковских школах

25 Июль 15:46 2018-07-26T15:55:38+03:00

В среднем нагрузка на учителей в Псковских школах составляет 28 часов в неделю, но сюда входят только аудиторные часы. Если посчитать всё, то показатель может дойти до 70 часов. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Итоги общероссийского мониторинга корреспондент «Комсомольской правды» обсудил с директором Фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяной Половковой.

- Татьяна Викторовна, Общероссийский народный фронт и фонд «Национальные ресурсы образования» провели мониторинг «Зарплата и нагрузка учителя». В нем приняли участие более 3 тысяч педагогов из 82 регионов России. Какие выводы можно сделать на основе полученных результатов, все ли так хорошо в образовании сегодня?

- То, что учительская зарплата, в отличие от объема выполняемой работы, невелика, ни для кого не является секретом. Нам было важно проанализировать наличие изменений и их динамику по сравнению с итогами мониторинга 2017 года, получить картину в целом по России. Мы также анализировали итоги опроса в свете данных, полученных в ходе опросов школьников, родителей. Главный наш вывод – большинство детей искренне хочет учиться, а учителя искренне хотят учить и дать детям как можно больше. При этом сами педагоги признаются, что владеют не всеми необходимыми современными технологиями, отвечающими требованиям стандарта, а дети говорят, что хотели бы, чтобы учителя сменили стиль преподавания на более партнерский, оставляющий ученикам пространство мысли и собственных проб. Мешает этому главным образом растущая учительская нагрузка, в том числе, непедагогическая. К тому же нарастает проблема расчета и начисления стимулирующих выплат, которые изначально были призваны связать улучшение материального положения учителя с ростом эффективности его работы. В одних случаях критерии оценки эффективности стали практически недостижимыми, в других – стоимость стимулирующего балла упала за пять лет в сотню раз.

Чтобы поправить своё материальное положение, педагоги вынуждены работать при крайне высокой нагрузке – в некоторых регионах среднее количество уроков, которые учитель проводит за одну неделю, достигает 30 часов. В итоге каждый пятый учитель сообщил, что всерьез задумывается о смене работы. И часто уходят наиболее активные, энергичные учителя.

Если мы хотим, чтобы рывок, о котором говорится в «майских» Указах президента был совершен, и российская школа оказалась в десятке лучших в мире, нам предстоит разрешить эти проблемы.

Татьяна Половкова. Фото: пресс-служба фонда «Национальные ресурсы образования».

НЕМНОГО ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

- Какова средняя заработная плата педагогов по стране? Где выплачивают учителям меньше всего, а какие регионы стали лидерами по оплате труда?

- Уровень зарплаты учителей в разных регионах различается, иногда даже в несколько раз – от 15 802 руб. в Курганской области до 59 083 руб. в Ямало-Ненецком АО. Это те суммы, которые учителя получают после вычета всех налогов. Средняя зарплата учителя в Республике Марий Эл составила 17 тыс. 062 руб., в Тверской области – 17 тыс. 073 руб., в Ивановской – 17 тыс. 229 руб., в Ростовской – 17 тыс. 472 руб., в Чувашской Республике – 17 тыс. 547 руб., в Костромской области – 18 тыс. 687 руб., в Псковской – 18 тыс. 886 руб. В два раза выше зарплаты их коллег из Мурманской области – 36 тыс. 382 руб., Ленинградской – 36 тыс. 907 руб., Московской – 37 тыс. 229 руб., ХМАО-Югры – 38 тыс. 161 руб., Санкт-Петербурга – 41 тыс. 851 руб.

И эти показатели разнятся с официальной статистикой. Так, например, в Мурманской области, по данным опроса, средняя зарплата составляет 36 тыс. 382 руб., а по официальной статистике на январь – март 2018 г. – 50 тыс. 560 руб. (43 тыс. 987 руб. после вычета НДФЛ). В Свердловской области – 24 тыс. 311 руб., по официальным данным – 33 тыс. 765 руб. (29 тыс. 375 руб. после вычета НДФЛ). В Пермском крае – 22 тыс. 907 руб., по данным Росстата – 29 тыс. 815 руб. (25 тыс. 939 руб. после вычета НДФЛ). Эту зарплату учитель зачастую получает благодаря крайне высокой нагрузке. По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты педагогам – это отмечают почти 7% учителей, 23% говорят о том, что бывают случаи ее неправильного начисления.

Для нас принципиально важным является то, что 28% педагогов оценили свой уровень жизни как «крайне экономный» – на ежедневные расходы хватает, а покупка одежды и другие затраты уже даются с большим трудом. Некоторые учителя не могут позволить себе даже покупку книг, уже не говоря о поездках на отдых.

Больше четверти опрошенных педагогов оценили свой уровень жизни как «крайне экономный».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ? СЛЫШАЛИ

- Одним из моментов, на котором авторы мониторинга фиксировали свое внимание, и вы о них уже упомянули, – это стимулирующие выплаты. Какова ситуация с ними по стране? Во всех ли регионах такая мера поддержки существует?

К сожалению, стимулирующие выплаты пока остаются крайне противоречивым явлением в системе оплаты труда учителя. Изначальная идея хороша: чем лучше результаты деятельности учителя, тем выше его зарплата. Но в ряде случаев стало доходить до абсурда. Оклад учителю делили пополам – на базовую и стимулирующую часть, а потом стимулирующую часть начинали сокращать. Какой же это стимул?..

Порядок выплат стимулирующего характера, их объем, критерии начисления устанавливаются школами самостоятельно. Они могут распределяться как директором школы, так и учебно-методической комиссией, профсоюзом и другими органами. Часто встречаются случаи их непрозрачного расчета, объем доплат от месяца к месяцу может отличаться в несколько раз, а балл от года к году «стоить» по-разному. В некоторых школах стимулирующие вообще не выплачиваются. Об этом сообщили 12% опрошенных – это на 3% больше, чем в прошлом году. Педагоги отмечают, что стимулирующие выплаты «дают в том размере, в котором решит администрация школы», «начисляют непрозрачно, фактически без учета листов эффективности», «распределение стимулирующего фонда несправедливое», «баллы не только начисляются, но и вычитаются», «с января 2018 года уровень стимулирующих выплат упал», а 1 балл «стоит» уже не 150 рублей, как раньше, а 1 рубль.

Больше половины педагогов также сообщили о том, что не получают компенсации за сверхурочную работу, совмещение должностей или работу в особых условиях. Это заставляет педагогов искать дополнительные источники дохода – брать дополнительную нагрузку в школе, заниматься репетиторством или непрофильной деятельностью, что не может не сказаться на качестве выполнения образовательных и воспитательных задач.

- В Псковской области стимулирующие выплаты введены. Есть ли у вас какие-то обращения от нашего региона, поступали ли жалобы, звучали ли замечания к начислению выплат?

Согласно данным опроса, 15% педагогов, работающих в школах Псковской области, отметили, что в школе нет стимулирующих выплат, еще 7% – что не получают их. 38% сообщили, что стимулирующие получают, но не знают, как и за что они начисляются. Учителя писали нам, что «в зарплате не так огорчает ее размер, как махинации администрации за спиной учителей. Никто не знает кто, сколько и за что получает. Нет даже права задать этот вопрос администрации – будешь получать еще меньше». Действительно, многие не имеют представления, по какой модели рассчитывается их зарплата, как начисляются стимулирующие и компенсационные выплаты. В этом признались 35% респондентов из Псковской области. 32% сообщили, что не знакомы с Положением об оплате труда, а 12% подписали коллективный договор под давлением.

Учителя жалуются на большой объём бумажной работы и формальные курсы повышения квалификации.Фото: Олег ЗОЛОТО

У СОСЕДА ЯБЛОКИ СЛАЩЕ

- Если в целом говорить о Псковской области, то какова ситуация здесь на сегодняшний день (в рамках мониторинга)? Как она выглядит на фоне своих ближайших соседей, субъектов СЗФО?

По нашим данным, заработная плата учителя в Псковской области варьируется от 13 000 рублей до 26 000 рублей, а в среднем по региону составляет 18 886 рублей после выплаты НДФЛ. Чуть выше показатели в Новгородской (21 455 руб.), Калининградской (21 700 руб.), Вологодской (24 058 руб.) областях и Карелии (25 336 руб.). В два раза выше средние заработные платы в Мурманской (36 382 руб.) и Ленинградской области (36 907 руб.), Санкт-Петербурге (41 851 руб.) и Архангельской области (42 000 руб.).

Однако, нужно помнить, что в некоторых регионах, входящих в Северо-Западный Федеральный округ, действует система надбавок к заработной плате, а также есть районный коэффициент. Это связано с особыми климатическими условиями проживания, как правило, в этих регионах трудовые и бытовые условия более сложные. Так, например, в Архангельской области надбавка составляет 50%-100%, а районный коэффициент варьируется от 1,2 до 1,4 в зависимости от района; в Мурманской области надбавка – 80%, районный коэффициент – от 1,4 до 1,8; в Республике Коми – 50%-80% с коэффициентом от 1,2 до 1,6. Такая система действует также в Республике Карелия и Ненецком АО. В Вологодской области – только районный коэффициент. В остальных регионах, включая Псковскую область, надбавки и районные коэффициенты не предусмотрены.

- Как много учителей из Псковской области участвовали в мониторинге? Каковы были основные замечания или обращения от них?

- С учетом того, что опрос проводился практически на всей территории России, респонденты из Псковской области составили 1,2% от общего количества участников опроса. Это около 40 человек. Основная трудность, с которой они сталкиваются, – это чрезмерный объем бумажной работы: «Огромное количество отчетности (бумажный журнал, электронный журнал, журнал по домашнему обучению, журнал по элективным курсам), отчеты по воспитательной работе, очень насыщенное общение с родителями всеми доступными способами (личное общение, соцсети, звонки, смс в любое время дня и ночи), дополнительные обязанности классного руководителя, которые не оплачиваются (введение всех ответов по комплексным контрольным работам в специальную программу, контролирование проектной деятельности каждого ученика своего класса в течение года» (г. Псков); «Много бумажной волокиты» (г. Великие Луки); «Море отчетов, мероприятий "сверху"... с детьми поговорить некогда, а зарплата и пенсия нищенские» (г. Великие Луки).

Педагогов также беспокоят повышающиеся требования со стороны администрации школы и родителей. 88% отметили, что за последнее время увеличилось количество требований администрации и органов управления образованием, к сожалению, далеко не все они связаны с содержательной работой и ведут к росту успеваемости детей. Многих педагогов также беспокоит отсутствие необходимой материально-технической базы: «Многое для работы покупается за свой счет: бумага, краска для принтеров и т.п.» (г. Великие Луки); «Компьютерный класс не обслуживается инженером 3 года подряд. Интерактивная доска не работает 3 года. Веду уроки без доски. Интерес у учащихся в старших классах к предмету минимальный, ибо никто из учащихся информатику по выбору не сдаёт. Отношение к учителю со стороны учащихся и родителей, как к человеку, который оказывает услуги» (с. Ляды). Только 77% учителей отметили, что все ученики их школы получают полный бесплатный комплект учебников. Остальные вынуждены просить об этом родителей или приобретать учебную литературу за свой счет.

ВЫДЕРЖИТ ЛИ УЧИТЕЛЬ

- Не секрет, что нагрузки у учителей существенно выросли в последние годы. И речь не столько о росте каких-либо дополнительных должностных обязанностей, сколько о нехватке кадров и распределении часов среди имеющихся педагогов. Если говорить о нагрузке на учителей, в каких регионах картина выглядит катастрофической? Какова обстановка в школах Псковской области?

- Большинство учителей сегодня вынуждены работать больше, чем на одну ставку. Согласно данным опроса, средняя учебная нагрузка учителей варьируется от 20,5 уроков в неделю в Белгородской области до 30 уроков в Самарской, Кемеровской, Ивановской, Костромской, и Омской областях, а также Ставропольском крае. Сохраняется высокая загруженность педагогов в Новосибирской и Владимирской областях, Удмуртии (29 уроков в неделю), а также в Санкт-Петербурге, Томской и Ульяновской областях (28 уроков в неделю).

Средняя нагрузка в Псковской области также составляет 28 уроков в неделю – это полторы ставки. В отдельных случаях нагрузка достигает 36-40 уроков в неделю. И речь здесь идет только об аудиторной нагрузке. Если к ней прибавить участие в педсоветах и совещаниях, методическую и внеурочную работу, заполнение документов и отчетов, общение с родителями, проверку тетрадей и подготовку к занятиям, то реальная занятость учителя составит примерно 70 часов в неделю.

Кроме того, с каждым годом увеличивается количество классов, работающих в условиях инклюзии, а значит на учителя ложится дополнительная нагрузка по созданию 1-2 адаптивных программ. 82% педагогов сообщили, что в их классе учатся дети с особыми потребностями, однако, доплаты за работу с ними получает всего 44%.

На загруженность учителей влияет и неукомплектованность школ педагогическими кадрами. Половина опрошенных в Псковской области учителей сообщили, что в школе не хватает педагогов по 1-3 предметам, два человека отметили нехватку 4-5 специалистов, еще один – более чем по 5 предметам. Вследствие этого некоторые предметы не ведутся или ведутся педагогами, не прошедшими соответствующей подготовки. Только 40% учителей отметили, что в школе, где они работают, есть все предметники. Нередко сами педагоги берут дополнительную нагрузку с целью увеличения зарплаты. Трое из десяти учителей в Псковской области сообщили, что они работают на 1,5-2 ставки и при этом совмещают должности методиста, библиотекаря или педагога дополнительного образования.

- Одним из пунктов опросника, который предлагался педагогам в рамках мониторинга, было так называемое «выгорание». Как много учителей готовы покинуть школы сегодня? Чем продиктовано такое решение? Возраст таких педагогов? Не означает ли это, что сейчас (причины ухода) «выкашивают» молодых специалистов из школ?

- Для того, чтобы успешно справляться с профессиональными задачами, любому человеку нужны время и ресурсы на восстановление душевных сил. У многих учителей их нет. Уйти из школы готова треть участвовавших в опросе учителей-пенсионеров и четверть педагогов от 26 до 33 лет. Пенсионеров часто удерживает то, что после их ухода преподавать будет некому. Мы задавали вопрос, каких кадров сегодня не хватает школе. Особенно ощутимой оказалась нехватка учителей математики: об этом сообщили 44% респондентов. Дальше идут учителя иностранного языка (39%), русского языка и литературы (30%), начальных классов (26%). А неукомплектованность школы кадрами неизбежно приводит к повышению нагрузки на весь педагогический состав. Многие отмечают вал бессмысленной работы – отчеты, проверки, формальные мероприятия, и, как следствие – невозможность сконцентрироваться на обучении детей, создании новых образовательных форматов, методических разработках. И смысл оставаться в школе для них теряется.

Чтобы повысить качество образования, учителю нужно дать больше времени на работу с детьми и сократить бумажные заботы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ЧТО МОЖНО ИЗМЕНИТЬ

- Что необходимо предпринимать сегодня для того, чтобы сохранить квалифицированные кадры в школах?

- Нужно двигаться сразу в нескольких направлениях. Необходимо исключить из деятельности учителя лишнюю бюрократию, дать ему возможность учить. Важно инвестировать в обучение педагогических кадров – недостаточно просто финансировать центры и институты повышения квалификации. Нужно менять качество подготовки учителей: многие недовольны необходимостью проходить формальные курсы, содержание которых не оснащает новыми средствами работы. И нужно пересматривать принцип финансирования системы образования. Не во всех регионах сегодня нормативы затрат формируются согласно федеральным требованиям, не все регионы учитывают все необходимые расходы на обучение. А это значит, что существует недофинансирование сферы образования, которое отражается в том числе на зарплате учителя.

- Какие рекомендации и для кого выработаны авторами мониторинга для исправления ситуации? Когда можно, по вашему мнению, ожидать результаты таких предложений?

- Итоги нашего мониторинга, как и результаты исследований НИУ ВШЭ, РАНХиГС, профсоюзов и ассоциаций учителей мы обсудили на площадке Общероссийского народного фронта. Участвовали в работе профильные министерства. Среди предложений – вернуться к гарантированному достойному окладу за одну ставку, запретив устанавливать её ниже минимального размера оплаты труда. Пересмотреть систему «эффективного контракта». По ряду озвученных проблем уже даже вышли поручения президента России Владимира Путина, например, по снижению объема бюрократии. Это он поручал сделать и в 2014 году по итогам форума Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя страны», и по итогам Госсовета по общему образованию в 2015 году. Об этом многократно говорила и министр просвещения. Пока, к сожалению, региональные органы управления образованием не готовы отказаться от такого инструмента, как срочный запрос информации у школ, отчётов о проведенных мероприятиях, справок о трудоустройстве всех выпускников за 20 лет... Будем искать пути решения, параллельно вести общественный мониторинг и контроль, освещать реальную ситуацию.

- Что можно сделать уже сегодня на местах? В регионах, в каждой школе в отдельности?

- Задача исполнительной власти в регионах – сформировать прозрачные справедливые нормативы финансирования школ. Для этого бюджет региона должен предусматривать необходимые статьи расходов. Сейчас активно развиваются институты общественного контроля, нужно подключать их к мониторингу расходов на образование. Многое можно изменить, просто повысив эффективность использования уже имеющихся средств. А на уровне образовательных организаций нужно повышать прозрачность начисления стимулирующих надбавок.

Каждый учитель должен знать свои права. Сегодня, к сожалению, педагоги задают вопросы, нужно ли, например, при увольнении возмещать школе выплаты, которые делались учителю на оформление кабинета в течение нескольких лет… И некоторые директора этим пользуются. Такие манипуляции нужно пресекать. Администрация и управляющий совет должны информировать педагогов о действующей в школе модели оплаты труда, о механизмах начисления стимулирующих выплат, стоимости балла. Сами учителя должны активно включаться в процесс разработки критериев стимулирования, способов подтверждения достижений, предполагающих выплаты. И не бояться защищать себя и своё дело.