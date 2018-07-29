А жене самое «лёгкое»: Глава Пскова посвятил выходной работе на даче

29 Июль 19:59 2018-08-01T14:52:43+03:00

Иван Цецерский с утра поработал в теплице и собрал урожай, который его супруге предстоит законсервировать

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Глава Пскова Иван Цецерский не скрывает своей любви к садоводству и огородничеству. С большой гордостью градоначальник делится с подписчиками успехами на это ниве. Например, год назад на грядках выросли прекрасные баклажаны.

Этим летом Иван Николаевич огород не забросил. В редкий выходной нашёл время на увлечение. В воскресенье 29 июля с утра пораньше устроил обход своего хозяйства.

- Пока солнце не начало припекать самое время поработать пару часов в теплицах. Хороший урожай баклажан, перцев, огурцов и помидор радует, спасибо погоде. А жене предстоит «самое легкое»- консервирование. В такую жару на кухне, как в бане, - написал на своей странице Иван Цецерский (пунктуация и орфография сохранены).

Чтобы никто не сомневался в правдивости слов, да и чтобы чуть прихвастнуть пред другими садоводами-любителями, чиновник прикрепил к посту фото. На снимках глава Пскова красуется на фоне краснеющих помидоров, крепеньких перцев и баклажанов. Весь урожай висит гроздьями, так что надеемся, что супруга первого лица города любит готовить, ведь провести у плиты ей придётся немало времени.