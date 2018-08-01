2018-08-01T14:31:07+03:00
Общество

Опасные лестницы, грязная вода в бассейнах: Рейд по детским игровым площадкам провели в Пскове

Проверяли места детского отдыха студенты и старшеклассники – члены команда «Молодежка ОНФ»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Общественники пришли к выводу, что некоторые псковские детские площадки угрожают здоровью детей.Общественники пришли к выводу, что некоторые псковские детские площадки угрожают здоровью детей.Фото: pixabay.com
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В Пскове прошел рейд по местам детского и семейного отдыха. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области, работа проводилась в рамках акции «Безопасность детства».

Проверку проводили уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и представители команды «Молодежка ОНФ». Смотрели детские игровые площадки, батуты и надувные горки, игровые комплексы в Детском парке, в Летнем и Ботаническом саду, на набережной реки Великой.

Вода в бассейне одним своим видом отбивает желание купаться. Фото: «Молодежка ОНФ».

Вода в бассейне одним своим видом отбивает желание купаться. Фото: «Молодежка ОНФ».

Замечания были сделаны владельцу грязного бассейна с надувными шарами в Детском парке.

- Он не озадачивается тем, чтобы регулярно менять воду, - подчеркнула участница рейда Ангелина Михайлова. - Вода в нем грязная, с неприятным запахом. И данная ситуация угрожает здоровью детей, особенно сейчас, когда на улице жаркая погода.

Раскритиковали состояние лестниц и бордюров в парках.

- Игровые комплексы на проверенных объектах находятся в удовлетворительном состоянии, однако прилегающая к ним инфраструктура требует принятия мер по обеспечению безопасности детей. В Летнем саду травмоопасны полуразрушенные ступеньки с выбоинами, покрытые плитами, а в Детском парке – лестница с раскрошившимися бордюрами, - резюмировали участники проверки.

По ступенькам в парке опасно ходить. Фото: «Молодежка ОНФ».

По ступенькам в парке опасно ходить. Фото: «Молодежка ОНФ».

Список нарушений будет передан представителям ведомств, обслуживающих данные территории.

ВАЖНО

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова проведёт горячую линию по вопросу состояния детских площадок в городе.

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