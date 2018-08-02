Платить за долги покойного соседа не придется

2 Авг. 11:52 2018-08-02T11:53:48+03:00

Городские власти разобрались в вопросе и пришли к выводу, что никакого долга нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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«Комсомолка» уже рассказывала о том, как муниципальное предприятие «Горводоканал» пыталось взыскать долг за воду с соседей по двухквартирному дому на улице Красногорской. Хозяин второй части здания умер 14 лет назад, но оставил после себя долги, которые, видимо, никто не унаследовал. Из-за этого в базу судебных приставов попали две псковички - Ирина Ковалева и ее дочь Татьяна Шпилька, соседки покойного мужчины. С женщин пытались взыскать около 10 тысяч рублей за водоснабжение, но с таким положением дел они не согласились.

НЕХОРОШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

За решением проблемы женщины обратились в «Горводоканал», пытались объяснить, что в доме два лицевых счета. Таким образом, долг ни в коем случае не может быть причислен к половине Ирины Ковалевой. Но предприятие осталось глухо к просьбам пересмотреть решение. По словам пострадавшей, в ответном письме было написано, что долг надо оплатить, поскольку есть решение суда.

- Нужно детально разбираться в вопросе, - пояснили в юридическом отделе организации, - Поднимать документ, изучать их. Только после этого можно говорить об этом долге. Чтобы получить ответ на интересующие вопросы, составьте запрос.

На запрос «Комсомолки» руководство так и не ответило, или просто не торопится это сделать. Оперативнее водопроводчиков оказались городские власти, которые смогли разобраться в ситуации.

А ДОЛГ-ТО ЛИПОВЫЙ

После того, как Ирина получила отказ в разбирательстве в муниципальном предприятии, она обратилась за помощью на сайт главы Псковской области Михаила Ведерникова. Вопрос направили на рассмотрение главе администрации Пскова Александру Братчикову.

С момента публикации жалобы до ответа на нее прошло семь дней. За это время в чиновничьих кабинетах пытались разобраться в сучившемся недоразумении. К счастью для псковичек, все завершилось благополучно.

- По информации муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в управление федеральной службы судебных приставов 30 мая 2018 года было направлено письмо с просьбой вернуть без исполнения судебный приказ в отношении Ковалевой Ирины Викторовны и Шпилька Татьяны Викторовны, - рассказал градоначальник. - Вследствие этого исполнительное производство было прекращено.

Кто попадет еще под горячую руку «Горводоканала», который пытается вернуть деньги за потраченные ресурсы, неизвестно. Может это всего лишь небольшая ошибка, а может через год к соседям через дорогу придет письмо от судебных приставов. Но это будет уже совсем другая история.