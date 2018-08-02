Спасатели опубликовали список пляжей Псковской области, где можно купаться и загорать в августе 2018 года

2 Авг. 17:02 2018-08-02T17:03:49+03:00

В список попали 24 пляжа Псковской области, где можно купаться и загорать в августе 2018 года

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В Псковской области с середины июля стоит жара. Синоптики прогнозируют, что она продержится как минимум в первой половине августа, поэтому важно знать, где можно безопасно купаться и загорать в августе 2018 года.

Псковские спасатели опубликовали такой список. Обратите внимание, что речь идёт только о безопасном отдыхе на берегу и в воде. Данные о качестве воды меняются каждую неделю.

1. Городской пляж, г. Псков, река Великая (в устье реки Мирожка);

2. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» Печорский район, д. Печки, озеро Калацкое;

3. Центр загородного отдыха «Лукоморье» Печорский район, д. Молочково- Дубинец, Псковское озеро;

4. База отдыха «Кривск», Печорский район, д .Кривск, Псковское озеро;

5. Загородный отель «Плесков», Печорский район, урочище Анохова губа, Псковское озеро;

6. Детский оздоровительный лагерь «Радуга», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;

7. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;

8. База отдыха «Тридевятое царство», Гдовский район, д. Залахтовье-3, Чудское озеро;

9. База отдыха «Чудское подворье», Гдовский район, д.Спицино, Чудское озеро;

10. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;

11. Детский санаторий «Гороховое озеро», Островский район, озеро Гороховое;

12. Детский оздоровительный лагерь «Истоки»,Себежский район, озеро Нечерица;

13. Городской пляж, г. Великие Луки, река Ловать;

14. Детский оздоровительный лагерь «Космос», Великолукский район, д. Урицкое, озеро Урицкое;

15. Центр реабилитации линейных бригад «Маево», Новосокольнический район, п. Антропково, озеро Смертное;

16. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое; 17. База отдыха «Лесная Гавань», Новосокольнический район, д. Спастер, озеро Спастер;

18. База отдыха «Микрон», Великолукский районн, д. Сенчиты, озеро Чистое;

19. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, д. Холюны, озеро Зверино;

20. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный»,Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;

21. Детский оздоровительный лагерь «Звездный»,Невельский район, п. Опухлики, озеро Большой Иван;

22. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;

23. Детский оздоровительный лагерь «Ленок» Невельский район, д. Прудок, оз. Прудок;

24. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, п. Опухлики, озеро Малый Иван.