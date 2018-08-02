2018-08-02T18:02:27+03:00
Спорт

Фестиваль единоборств «Земля великих побед» в Пскове: где пройдут соревнования и когда начнутся

«Комсомолка» выяснила, когда начнется фестиваль «Земля великих побед» в Пскове и какие почетные гости будут на открытии
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Вход на мероприятие будет только по билетам. Всю информацию можно узнать в Ледовом дворце Пскова.Вход на мероприятие будет только по билетам. Всю информацию можно узнать в Ледовом дворце Пскова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Псков приезжает еще одно крупное спортивное мероприятие. Сначала был этап кубка мира по воркауту, теперь большой фестиваль единоборств «Земля великих побед». В областной столице соберутся прославленные спортсмены, чтобы провести мастер-классы для юных воспитанников спортивных секций, а вечером на ринге схлестнутся мастера смешанных единоборств. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, за один день гостей праздника ждет очень насыщенная программа и множество гостей, среди которых многократный олимпийский чемпион Александр Карелин.

5 АВГУСТА

12.00 - Торжественное открытие фестиваля «Земля великих побед» с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, мастера спорта международного уровня по боксу Дмитрия Пирога, заслуженного мастера спорта по тайскому боксу Артема Левина и бойца смешанного типа Сергея Харитонова. (Псковский район, деревня Борисовичи, спорткомплекс «Олимп»)

13.00 - Мастер-классы по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо. Соревнования по единоборствам. (Псковский район, деревня Борисовичи, спорткомплекс «Олимп»)

16.00 - Гала-финалы состязаний, матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» (Псковский район, деревня Борисовичи, Ледовый дворец)

19.00 - Международный турнир по кикбоксингу АСВ КВ-17 (Псковский район, деревня Борисовичи, Ледовый дворец)

НЕСОКРУШИМЫЕ НА РИНГЕ

На ринг соревнований АСВ КВ-17 выйдут знаменитые спортсмены из России, Белоруссии, Бразилии и других стран. Артур Таймазов, Виталий Гурков, Дмитрий Варец, Михаил Тютерев и Джоната Диниз - все они покажут свое мастерство в очных встречах. На ринге будут и новички - великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев сразится с россиянином Сергеем Заспа.

Вход на мероприятие будет только по билетам. Всю информацию можно узнать в Ледовом дворце Пскова.

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