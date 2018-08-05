Организаторы «Железного града»: Из фестиваля тотальной войны мы превратились в семейный фестиваль

СЕГОДНЯ 02:13 2018-08-05T02:39:41+03:00

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» пообщался на площадке исторического праздника с Олегом Лукьяновым, который уже 12 лет вместе со своей командой реализует проект

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Сколько человек собралось в этом году на фестивале?

Удалось собрать около 150 человек. Точнее сказать сложно, процесс пополнения идет постоянно, но не больше 200.

Какие клубы представлены?

Москва, Тула, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Белгород.

Есть какие-то новые клубы?

Из Великих Лук в этом году приехали. В остальном все уже не в первый раз, уже неоднократно были здесь.

Реконструкторы приезжают на фестиваль на несколько дней, и живут в специально создаваемом палаточном городке.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ВСЕ ТЕЧЕТ - ВСЕ МЕНЯЕТСЯ

Если в целом говорить о фестивале этого года, чем он отличается от предшествующих?

Кто бывает каждый год, может сравнить: никогда не было в программе турнира тяжелых латников 15 века. В этом году впервые включили в программу и насколько я могу судить по реакции зрителей, вещь оказалась весьма зрелищной, пользовалась успехом. Мы пошли в углубление интерактива со зрителями, речь идет о работе, которую проводят наши друзья – музыкальная группа «Spiritual Seasons» - обучение средневековым танцам. Это привлекает зрителей все больше. Ну, а дальше мы просто совершенствуем, закрепляем мастерство.

С копиями орудия, характерных для тех или иных армий, реконструкторы выходят на фестивальную площадку.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Что в целом говорят участники о фестивале, с какими мыслями едут сюда?

Есть клубы, которые раз 11 из 12 были здесь, приезжают ежегодно из-за того, что нравится им и само мероприятие и естественно место. Говорят, что такой красоты как в Изборcке, в Мальской долине встретить очень сложно. Это очень цепляет, люди едут сюда семьями. Детям уже 12 лет, можно сказать, дети здесь выросли.

Меняется ли зритель за эти 12 лет, что существует «Железный град»?

Могу сказать, что они стали более спокойными и менее кровожадными. За 12 лет от фестиваля тотальной войны мы ушли в семейный фестиваль, стали развивать направления других веков. Фактически начали проводить мульти вековой фестиваль. И если год-два назад зрители кричали: хотим войны, хотим бугуртов. То сейчас они понимают, что войны не будет, но много будет других элементов.

Навыки владения мечом и другими видами оружия демонстрируют участники исторического праздника.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Вы сказали о реконструкторах, которые приезжают сюда снова и снова, и сейчас прибывают с семьями, есть ли какие-то особенные истории, передаваемые детям об этом мероприятии?

Этим люди и занимаются вечером у костра. Есть люди, которые здесь познакомились, делали предложения своим будущим женам. За это время у них дети появились, они привозят сюда их с года, двух лет.

Получается, наблюдается параллель: от того, что семейным становится лагерь, семейным становится и фестиваль…

Я об этом и говорю. 12 лет назад здесь собирались 300 мужиков. Детей не брали. Потому что были элементы насилия. На что тут детям смотреть? А сейчас люди приезжают с друзьями, с детьми. И каждый что-то для себя найдет.

При этом на фестивале есть открытая для зрителя и закрытая часть программы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ЗАКОНЫ И ВЛАСТЬ

Не секрет, что для многих реконструкторов большой проблемой является перевозка копий вооружения к местам проведения фестивалей.

К сожалению, правовой аспект в этом вопросе в стадии совершенствования. Мы всячески пытаемся выходить на законодателей своими инициативами, консультациями. С нами идут на контакт, но все равно в каких-то случаях нас не слышат. Однако мы надеемся, что однажды все-таки будет выработана четкая нормативная база, которая позволит реконструкторам добираться до фестиваля абсолютно не беспокоясь по этому поводу.

В этом году есть какие-то прецеденты?

На нашем фестивале нет.

А еще в рамках показательных выступлений зрителям демонстрируют возможности копий средневековых пушек.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Если говорить о работе с музеем-заповедником, как складываются у вас взаимоотношения. Ведь лагерь реконструкторов стоит в шаге от крепости.

С директором музея-заповедника Натальей Петровной Дубровской у нас отличные отношения. Она прислушивается к каким-то нашим пожеланиям. 12 лет сотрудничаем. Вопрос взаимоотношения с властью и дирекцией музея у нас отлажен. И о том, что я ее встретил всего лишь 2 раза и 2 раза созванивался, это означает, что все вопросы решены. В первые годы мы постоянно созванивались, встречались. Сейчас вся команда музея работает, четко понимая, что и когда надо делать, и наша команда четко понимает, как все выстраивается.

Если говорить об организации порядка и безопасности на площадке, что предпринято в том году?

Слава богу, никаких инцидентов нет. У нас есть договоренность с полицией, привлечение частного охранного предприятия, некоторых наших друзей, у каждого из которых свои функции. Я нахожусь постоянно на связи со службой охраны.

ПОЧЕМУ В ЖАРУ ОНИ ТАК ОДЕТЫ

Вас не пугала аномальная жара, стоящая в этом году в Псковской области?

Нас больше пугало, что может пойти аномальный дождь. От погоды многое зависит, погодный фактор на таких мероприятиях присутствует. А жара не пугает. По сравнению с 2010 годом… на этот раз прохладно.

Вы описывали зрителям свой костюм, и поясняли: «на мне рубаха, еще одна рубаха, кафтан, верхний кафтан». Думаешь в этот момент: как все это можно носить.

Я могу носить три слоя сукна, и тело продолжает дышать, и привыкает к определенному температурному режиму. Вот если я буду носить несколько слоев синтетической ткани, я умру уже через несколько минут. Рекомендация – даже если ты не реконструктор, пользуйтесь натуральными материалами: лен, сукно, шелк.

ЧТО ПОТОМ

Куда вы отправитесь после окончания мероприятия?

На Куликово поле в Тульскую область. В третьи выходные сентября. Там проходит в это время самый большой и самый старый фестиваль в России. Там мероприятие тематическое, однозначно не всем подходит, но однозначно участники «Железного града» из Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга, поедут и туда.

Если заглянуть в будущее, в 2019 год, пройдет ли вновь «Железный град»?

Я очень надеюсь на то, что он будет. Мы станем искать всяческие контакты с властью. Есть такое мнение, что мы зарабатываем миллионы на этом деле. Я могу сказать, что если в ноль выходим, то это очень хорошо. К сожалению, участие государства в этом фестивале настолько невелико, что даже неприлично называть. Я потрачу всю осень и зиму, чтобы доказать значимость этого фестиваля, чтобы получить дополнительную поддержку. Время идет. Инфляция все съедает. Каждый год мы затягиваем пояса все больше и больше. А хочется уже немного развязать. Будем подавать на местные гранты, на президентские гранты.

КСТАТИ

Фоторепортаж с праздника смотрите ЗДЕСЬ.