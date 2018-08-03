2018-08-03T15:21:32+03:00
Общество

В Пскове последуют примеру Москвы и ужесточат требования для размещения рекламы

Цветные полотнища уберут с фасадов зданий в центре древнего города
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Сроки, когда такой порядок появится, пока не сообщаются.Сроки, когда такой порядок появится, пока не сообщаются.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Пскове в ближайшее время могут быть разработаны и утверждены новые правила по размещению рекламных конструкций. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. В ведомстве уточнили, что глава региона Михаил Ведерников решил последовать примеру градоначальников Москвы и загнать рекламодателей в жесткие рамки.

- Собянин же убрал все эти портянки со зданий в центре города. Нам тоже нужно навести порядок, - заявил он.

ОБРАТИТЕ НА НАС ВНИМАНИЕ

Поводом стало обращение жителей одного дома № 22 по Октбярьскому проспекту. Он был построен еще в 1890 году обрусевшим немцем Карлом Ивановичем Гельдтом. В здании три этажа. На первом располагались магазины и мастерские, а верхние этажи сдавались в наем. Сейчас в доме 60 квартир, внизу все так же работают кафе и магазинчики. Одно крыло дома выходит на Октябрьский проспект, другое – на улицу Некрасова. Из окон видно здание администрации Псковской области, в минуте ходьбы Детский парк, несколько храмов.

Вот только выглядит этот дом, будем честными, не очень. Разрушается фасад, угловой балкон владельцы квартиры попытались восстановить, но неудачно.

К тому же, нужен ремонт крыши.

Региональные власти пообещали включить здание в план ремонта к Ганзейским дням Нового времени. На это выделены деньги из федерального бюджета,

Но есть другая напасть – растяжки и рекламные баннеры.

ЗАПРЕТИТЬ УРОДОВАТЬ ГОРОД

Жильцы дома попросили сделать что-нибудь, спасти их, наконец, от ужасных полотнищ магазинов и ресторанчиков. Ведь это не просто некрасиво. Все это без каких-либо согласований и разрешений крепится к стенам старого дома, разрушает кирпичную кладку.

Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области после встречи с жильцами дома поручил председателю государственного комитета области по охране объектов культурного наследия Елене Яковлевой разработать требования к рекламодателям для размещения баннеров и растяжек на фасадах домов в Пскове. Концепция документа будет выработана совместно с властями города.

Предполагается, что новый документ будет регламентировать внешний вид рекламных носителей и самих объявлений, правила размещения рекламы в городе. Судя по всему, требования будут весьма жесткими, вплоть до полного запрета размещения растяжек на многих улицах Пскова.

Сроки, когда такой порядок появится, пока не сообщаются.

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