Дно уступило Чувакам: Как россияне самое веселое название населенного пункта выбирали

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-07T17:37:21+03:00

За город из Псковской области проголосовало 922 человека, и он занял 6 место

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«Широка страна моя родная, много в ней лесов полей и рек», - поется в одной известной песне. И действительно, всего в ней много, и населенных пунктов тоже. Теперь мы поражаемся изобретательности наших предков в плане названия городов и деревень.

Псковская область далеко не исключение из правил: Лобок, Язвы, Благодать, Торчилово, Пыталово. Все эти названия у многих приезжих вызывают улыбку. Но название одного города, Дно, поборолось за звание самого веселого в России.

ЧУВАКИ ПРОТИВ ДНО

Собрались однажды сотрудники сервиса путешествий Tutu.ru и удиввились - сколько же в России интересных названий населенных пунктов. Почему же не сделать голосование и выбрать самое веселое. Сказано - сделано.

К финальному голосованию допустили девять населенных пунктов: деревня Жадины Новгородской области, деревня Большой Смердяч Вологодской области, село Мошонки Калужской области, хутор Кура-Цеце в Краснодарском крае, деревня Колбаса Новосибирской области, город Дно Псковской области, деревня Чуваки Пермского края, деревня Варварина Гайка Саратовской области, село Добрые Пчелы рязанской области.

Опрос проводили в социальных сетях. Больше 11 тысяч человек проголосовали за разные населенные пункты. Через несколько дней голосования определился победитель: деревня Чуваки Пермского края. Населенный пункт набрал 27,2 % голосов от общего количества (если быть точнее, то 3 120 голосов).

Единственный представитель Псковской области занял 6 место с результатом 922 голоса. Оказалось, название Дно веселее, чем деревни Жадины и Колбаса, а также хутор Кура-Цеце.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ

В Пермский край теперь поедет кубок «Самое веселое название поселения». Кроме этого, про Чуваков снимут небольшой репортаж. Глава поселения, когда узнал о результатах голосования, очень обрадовался.

- Быть в соседстве с Мошонками и Варвариной Гайкой тоже неплохо, - отметил Олег Мансуров. - Надо к этому с юмором относиться. Конечно, Чуваки заслуженно на первом месте. Прекрасное название.

Для остальных населенных пунктов главное - участие. За время голосования тысячи россиян не только узнали веселые названия, но, может, и заинтересовались географией своей большой, интересной, смешной и креативной страны.