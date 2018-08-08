Когда и где пройдут праздничные мероприятия в День города - 2018 в Печорах
Далекие 74 года назад советские войска освободили Печорский район от немецко-фашистских захватчиков. С тех пор середина августа в Печорах - время праздника. В одно время празднуется День города в райцентре и день освобождения района. Кстати, с момента первого упоминания Печор в летописях прошло уже 626 лет. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в администрации муниципалитета, праздник продлится три дня, с 10 по 12 августа, и будет богат на события.
10 АВГУСТА
08.30 - Регистрация на легкоатлетический пробег «Молодёжь за спорт» (улица Аллейная, городской стадион)
11.00 - Легкоатлетический пробег «Молодёжь за спорт» (улица Аллейная, городской стадиоон)
11.00 - Открытие выставки по итогам фотоконкурса «Добро возвратится добром» (улица Юрьевская, дом № 82а, паломнический центр)
14.00 - Открытие персональной выставки работ художника А.Н. Стягликова (Улица Международная, дом № 6, музей истории города Печоры)
16.00 - Презентация сборника «Не прервётся связь времён» (улица Рижская, дом № 1, печорская центральная районная библиотека)
16.00 - Открытие фотовыставки по итогам фотоконкурса «Добро возвратится добром» (улица Рижская, дом № 1, печорская центральная районная библиотека)
18.00 - Концерт хора русской песни подмосковного санатория МО РФ «Архангельское» (улица Свободы, дом № 29, Районный центр культуры)
11 АВГУСТА
10.00 - Лития. Перезахоронение останков воинов, погибших на территории Печорского района в годы Великой отечественной войны (братские захоронения Печорского района)
10.00 - Ярмарка ремесленников «Наш город славен мастерами» (улица Свободы, дом № 25, Парк возле администрации Печорского района)
10.00 - Акция памяти «Белый цветок» (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)
10.00 - Выставка военной техники и вооружения (площадь Победы)
12.00 - Благодарственный молебен (Соборная площадь)
12.45 - Праздничное шествие (Октябрьская площадь)
13.00 - Торжественное открытие дня города с концертной программой «Любимый сердцу город» (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)
16.00 - Показательные выступления воинов-десантников (площадь Победы)
17.00 - Игровая программа для детей «Играй, веселись, своим городом гордись»! (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)
19.00 - Концерт «Город моей мечты. Дискотека» В программе: Михаил Луконин, Anele Charles, кавер-группа «Radioband», шоу-балет «Версаль», арт-группа «Малина» (площадь Победы)
22.30 - Праздничный фейерверк
12 АВГУСТА
13.00 - Праздничный органный концерт ко Дню города в Печорах. Произведения исполняет москвичка Марина Лесовиченко (улица Гагарина, дом № 12а, лютеранская церковь Святого Петра)
15.00 - Спортивные мероприятия (улица Аллейная, городской стадион, Улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)
15.00 - Концерт духовной музыки. Колокольный звон (Михайловская площадь)
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