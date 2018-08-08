2018-08-08T15:04:39+03:00
Общество

Когда и где пройдут праздничные мероприятия в День города - 2018 в Печорах

«Комсомольская правда - Псков» узнала, какие мероприятия пройдут во время празднования Дня города в Печорах и годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в 2018 году
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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В 2018 году исполняется 626 лет с первого упоминания Печор в летописи. Фото: Андрей Семёнов.В 2018 году исполняется 626 лет с первого упоминания Печор в летописи. Фото: Андрей Семёнов.
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Далекие 74 года назад советские войска освободили Печорский район от немецко-фашистских захватчиков. С тех пор середина августа в Печорах - время праздника. В одно время празднуется День города в райцентре и день освобождения района. Кстати, с момента первого упоминания Печор в летописях прошло уже 626 лет. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в администрации муниципалитета, праздник продлится три дня, с 10 по 12 августа, и будет богат на события.

10 АВГУСТА

08.30 - Регистрация на легкоатлетический пробег «Молодёжь за спорт» (улица Аллейная, городской стадион)

11.00 - Легкоатлетический пробег «Молодёжь за спорт» (улица Аллейная, городской стадиоон)

11.00 - Открытие выставки по итогам фотоконкурса «Добро возвратится добром» (улица Юрьевская, дом № 82а, паломнический центр)

14.00 - Открытие персональной выставки работ художника А.Н. Стягликова (Улица Международная, дом № 6, музей истории города Печоры)

16.00 - Презентация сборника «Не прервётся связь времён» (улица Рижская, дом № 1, печорская центральная районная библиотека)

16.00 - Открытие фотовыставки по итогам фотоконкурса «Добро возвратится добром» (улица Рижская, дом № 1, печорская центральная районная библиотека)

18.00 - Концерт хора русской песни подмосковного санатория МО РФ «Архангельское» (улица Свободы, дом № 29, Районный центр культуры)

11 АВГУСТА

10.00 - Лития. Перезахоронение останков воинов, погибших на территории Печорского района в годы Великой отечественной войны (братские захоронения Печорского района)

10.00 - Ярмарка ремесленников «Наш город славен мастерами» (улица Свободы, дом № 25, Парк возле администрации Печорского района)

10.00 - Акция памяти «Белый цветок» (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)

10.00 - Выставка военной техники и вооружения (площадь Победы)

12.00 - Благодарственный молебен (Соборная площадь)

12.45 - Праздничное шествие (Октябрьская площадь)

13.00 - Торжественное открытие дня города с концертной программой «Любимый сердцу город» (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)

16.00 - Показательные выступления воинов-десантников (площадь Победы)

17.00 - Игровая программа для детей «Играй, веселись, своим городом гордись»! (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)

19.00 - Концерт «Город моей мечты. Дискотека» В программе: Михаил Луконин, Anele Charles, кавер-группа «Radioband», шоу-балет «Версаль», арт-группа «Малина» (площадь Победы)

22.30 - Праздничный фейерверк

12 АВГУСТА

13.00 - Праздничный органный концерт ко Дню города в Печорах. Произведения исполняет москвичка Марина Лесовиченко (улица Гагарина, дом № 12а, лютеранская церковь Святого Петра)

15.00 - Спортивные мероприятия (улица Аллейная, городской стадион, Улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»)

15.00 - Концерт духовной музыки. Колокольный звон (Михайловская площадь)

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