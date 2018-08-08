Пскович грозится отправить под дверь УГХ мешок с собачьими экскрементами

СЕГОДНЯ 20:12 2018-08-08T20:15:11+03:00

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В этой истории прекрасно всё: и смачные угрозы псковича Бориса Гончарова, и беспомощные оправдания всемогущих коллег, которые блюдут порядок на улицах Пскова.

Жалко только собачников и несчастную Анну Удовенко, которая второй год собирает жалобы псковичей по поводу и без, чтобы передать тем самым коллегам, а затем поймать лавину возмущения в комментариях под постом.

ЧЬИ УРНЫ?

С этого, казалось бы, простого вопроса началась переписка в группе «Контроль. Псков», которую год с небольшим назад создала сотрудница Псковской городской думы Анна Удовенко. Девушка неравнодушна к судьбе города, поэтому планировала оперативно собирать информацию о сгоревших фонарях, ямах на дорогах. Всё во благо, лишь бы ответственные чиновники быстрее реагировали и Псков делали лучше.

Утром 8 августа некий Борис Гончаров оставил на стене группы пост с вопросом: кто должен убирать мусор из жёлтых урн, поставленных на Завеличье? А урны эти непростые, а собачьи, о чём красным по жёлтому и написано прямо на корпусе. И собака рядом пририсована для убедительности и для тех, кто азбуку не освоил или по-русски не разумеет. Замысел-то хорош: идёт себе собачник со своим барбосом на поводке вдоль газона, променад делает. Собачка естественные надобности оправила, хозяин – хоп! – и в пакетик всё собрал и у спецурну опустил, да и дальше гулять. Там же можно и пакетиком разжиться, если конфуз вышел и забыл такое важное приспособление для выгула пса дома. Красота!

Так и хочется ответить: «Красота, красота, да не очень-то!».

- Скажите, Анна Удовенко, вот эти замечательные урны кто должен опустошать и с какой частотой? Они были установлены к ещё выборам в гордуму почти год назад и с тех пор не обслуживались, - негодует пскович в соцсети.

Анна тут же откликнулась, коллег защитила: урны убирают по графику вместе с остальными в округе. Ферштенй, так сказать? Поставили их по своей инициативе добрые горожане-радетели, за что им поклон земной.

так выглядит урна раздора. Фото Бориса Гончарова.

БЕСХОЗНЫЕ

Но Бориса такой отпиской не проймёшь. Покажите, говорит, график уборки. Да и опять же, что за горожане такие рачительные выискались? А убирать-то кто должен? В общем, вопрос на вопросе и вопросом погоняет.

- Урны установлены в рамках инициативы. Ключи и схема их установки переданы в УГХ. Но по имеющейся у меня информации, на балансе города урны не стоят. Потому в рамках контроля за благоустройством города и за соблюдением порядка и санитарных норм, урны убираются во время уборки стационарных урн, - не сдаётся под напором собачника Анна.

Вот так и получается, что урны не городские, а хозяйские, но не совсем. Хозяева, которые их покупали и устанавливали, ключи и карту городским властям передали, а вот документ о передаче на баланс не оформили.

Выходит, что жёлтые урночки с красными буквами и собачкой на боку – ничейные? И псковичи жалуются, что мусор оттуда не убирали год. Можно даже вещдок в виде бутылки 2017 года выпуска найти, если покопаться.

И тут Борис, уставший разбираться, кто, что, кому и зачем передал и не передал, от отчаянья выдал:

- У вас неделя. Если 15 августа урна будет забита - её содержимое отправится на ул. Яна Фабрициуса, в дом 6 на 4 этаж (адрес псковского управления городского хозяйства, - Ред). Проверьте график, - ещё и улыбающийся смайлик поставил в конце, дабы убедить в серьёзности намерений.

Хотя, тут бы другой смайлик подошёл, с улыбочкой. Только почему даже от смайлика не смешно?