Любовь Духанина: Опрос показал, что псковичи не одобряют откаты на госконтрактах

8 Авг. 14:42 2018-08-09T14:47:08+03:00

Около 56 процентов россиян хотя бы однажды давали взятку. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что думают жители региона о взятках, кому, сколько и за что они хотя бы раз давали деньги?

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О коррупции в России и в Псковской области корреспондент «Комсомолки» побеседовал с председателем Российского Общества «Знание», депутатом Государственной Думы Любовью Духаниной.

КОМУ И СКОЛЬКО

Около 56 процентов россиян хотя бы однажды давали взятку. Таковы результаты опроса, проведенного Российский обществом «Знание» совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования». А есть ли данные, в каких отраслях чаще всего встречается такая форма «поощрения»?

По результатам нашего опроса, в котором приняли участие почти 2,5 тысячи человек, в целом каждый третий респондент считает, что с помощью коррупции в России можно решить любые, как бытовые, так и деловые вопросы. С явлением взяточничества чаще всего можно столкнуться в наиболее значимых сферах общественной жизни. Все люди учатся, лечатся, пользуются транспортом, различными услугами. Четверо из десяти опрошенных давали взятку медикам, почти столько же – сотрудникам ГИБДД. Каждый третий платил работникам сферы образования, каждый шестой – полицейским и сотрудникам сферы ритуальных услуг.

- Какова минимальная сумма взяток в России? Максимальная?

- Суммы взяток, которые нашим респондентам приходилось давать или брать, имеют очень широкий диапазон. Например, минимальная не достигает и 1 тысячи рублей, а максимальная равна 10 миллионам. Такие значения, конечно, единичные. Средний размер взятки, который нам удалось установить в ходе опроса, – 23 тысячи рублей.

Не стоит забывать о том, что взятка – это не только денежная сумма. Это может быть подарок, материальные ценности. На такие формы «благодарности» распространяются достаточно жесткие меры по противодействию коррупции. Например, максимальная стоимость подарка чиновнику сегодня закреплена законом: всё, что стоит более 3000 рублей, он будет обязан передать в собственность государства, иначе его ждут штрафные меры.

Также к взятке приравниваются оказание помощи в решении трудных задач, покровительство, продвижение по карьерной лестнице – чаще всего это является превышением должностных полномочий и, как следствие, нарушением антикоррупционного законодательства.

Любовь Духанина. Фото: пресс-служба РОЗ.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ

- Почему, на ваш взгляд, сложилась такая ситуация в стране, чем объясняется столь высокий показатель взяточничества?

- Для большинства российских граждан коррупция – синоним несправедливости. Это явление считается источником привилегий, которые остаются недоступны для большинства населения. Однако, зачастую они не считают коррупцией денежную благодарность врачу за успешное лечение, плату за экзамен или зачёт в учебном заведении, если студент сам предложил её преподавателю. В рамках нашего опроса об этом сообщил каждый четвёртый респондент.

Ещё одна причина – отсутствие необходимой информации. Важно знать, что гарантируют вам собственные права: своевременную медицинскую помощь, место в дошкольном учреждении для вашего ребёнка, оформление документов в МФЦ. И любая услуга должна быть выполнена в полной мере, качественно и в срок без дополнительного денежного или другого поощрения. Также большинство людей не знают, что нужно делать, когда вымогают взятку, а некоторые – как поступить, когда кто-то предлагает вознаграждение. 17% наших респондентов считают, что могут повлиять на ситуацию, сообщив о факте коррупции своим знакомым. Они боятся обратиться в соответствующие органы и не знают, где ещё им могут оказать помощь. А ведь такими вопросами сегодня занимаются многие общественные организации.

- Не секрет, что в рамках опроса в числе респондентов оказались и те, кто брал взятки. Звучали ли какие-то аргументы от них, почему они берут деньги?

- Действительно, в нашем опросе принимали участие респонденты, которые признались, что им приходилось брать взятку. Самый популярный аргумент, к которому обращается каждый третий, - желание дополнительно заработать. Чуть меньше респондентов оправдывают свои действия тем, что решение некоторых вопросов требует от них дополнительных усилий или времени, которые им никак не компенсируются. Реже встречаются ответы: «приходится брать, чтобы никого не обидеть», «так принято», «мне приятно, что меня ценят» - такие причины указывают по 13% опрошенных. Некоторые признаются, что берут взятки, потому что для разрешения проблемы требуются дополнительные затраты (8%) или же они просто вынуждены отдавать часть денег другим причастным вышестоящим людям (6%).

А ЧТО У ПСКОВИЧЕЙ

- Российское общество «Знание» осуществляет свою деятельность и в Псковской области. Проводился ли данный опрос на псковской земле?

- Опрос по коррупции проводился и в Псковской области, и его результаты в целом коррелируются с общероссийскими. Здесь так же, как и в России в целом, наиболее лояльно относятся к денежной благодарности медикам, и так же не одобряют окатов и распилов на госконтрактах. Для девяти из десяти респондентов Псковской земли коррупция – это несправедливость, а наиболее коррумпированным классом здесь считают муниципальные власти. Люди сообщали о том, что у них вымогали взятку в больницах, да и сами они пытались поощрить работников образования, медицины, бизнеса. Треть опрошенных давали взятки 4-5 раз в жизни, поскольку это экономило время и нервы, а также воспринималось как некоторая традиция.

- Какая работа проводится в рамках антикоррупционной просветительской программы в регионе?

- Российское общество «Знание» ведет серьезную работу по антикоррупционному просвещению согласно Указу Президента Российской Федерации — организует просветительские мероприятия, направленные на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Наши антикоррупционные проекты действуют практически во всех регионах России, в том числе и в Псковской области. Эксперты Российского общества «Знание» проводят круглые столы, лекции, тренинги, межрегиональные конкурсы, форумы, молодёжные акции, встречи с представителями Следственного комитета, научно-практические конференции, разрабатывают просветительские проекты.

Для увеличения охвата мы запустили в Интернете серию антикоррупционных видеороликов, они активно распространяются во всех популярных социальных сетях.

- Какие мероприятия планируется провести в Пскове в ближайшее время?

- В этом году мы запланировали очень масштабные антикоррупционные акции как на федеральном, так и на региональном уровне. В них будет задействовано около 4,5 миллионов активных сознательных граждан. В Псковской области действует просветительская программа, реализуемая Российским обществом «Знание» совместно с Институтом непрерывного образования ПсковГУ – это и информационная поддержка лекторов, работающих в направлении антикоррупционного просвещения, и разъяснительная работа среди молодежи. С конкретным планом мероприятий на конец года можно будет ознакомиться на сайте «Знания» ближе к сентябрю.

Мы постоянно находимся в процессе генерирования новых идей, поиске новых современных нестандартных форматов работы, поэтому всегда готовы к сотрудничеству с активными гражданами из Псковской области, реализации совместных мероприятий.

Псковичи считают, что взятка врачу - не взятка, а благодарность.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СТОЯТ ЗАДАЧИ

- Возвращаясь к опросу. Как и с кем необходимо вести работу, чтобы сформировать в обществе нетерпимость к взяткам и взяточникам? Участники опроса предлагали какие-то меры воздействия? И какие из предложенных мер вы поддерживаете?

- Работа по антикоррупционному просвещению должна осуществляться абсолютно на всех уровнях. В ней не могут быть задействованы только государственные служащие, она необходима всем рядовым гражданам. Возрастные ограничения здесь тоже отсутствуют: чем раньше приступить к воспитанию в человеке нетерпимости к коррупционным действиям, тем лучше.

Для каждой отдельной категории граждан должен быть продуман свой собственный наиболее эффективный формат работы. Взрослые люди ценят тематические беседы, лекции, в ходе которых они могут восполнить некоторые пробелы в знании антикоррупционного законодательства, или круглые столы, где они могут стать активными участниками обсуждения проблемы и предложить собственные решения. Среди молодёжи наиболее популярны интерактивные форматы работы: тренинги, игры, квесты, акции.

По данным мониторинга, восемь из десяти россиян считают, что победить коррупцию возможно. Конечно, среди предложенных вариантов встречаются и радикальные, например, смертная казнь, однако это далеко не самые популярный ответ – подобную меру одобряют меньше половины респондентов. 88% опрошенных выступают за конфискацию у коррупционера имущества, 86% - за увольнение с работы, 83% - за ужесточение мер преследования — аресты. Чуть меньшее количество граждан поддерживает обнародование фактов преступления в СМИ, а также активную просветительскую деятельность на тему противодействия коррупции. И здесь мы разделяем позицию граждан. Такая серьёзная работа должна обязательно проводиться с помощью целого комплекса мер.

- Вопрос к вам как к депутату Госдумы: нужны ли нам правки имеющегося законодательства в вопросах борьбы с коррупцией? Рассматриваются ли сейчас какие-то инициативы по ужесточению борьбы с коррупционерами? Можно ли ждать какие-то изменения в нормативных актах в текущем году?

- Считаю, что сейчас главным направлением антикоррупционной деятельности должно стать развитие всевозможных форм общественного контроля и установление информационной прозрачности процесса работы государственных органов и служб. Такие меры помогут существенно снизить остроту этой социальной проблемы.

Сегодня на борьбу с коррупцией направлено огромное количество государственных ресурсов. Помимо законов, существуют методические рекомендации, распоряжения, принятые различными ведомствами. Мы отслеживаем, как новые правила применяются на практике, выявляем некоторые моменты, в которых могут содержаться неточности, варианты так называемых «лазеек» в законодательстве, проводим исследования, мониторинги.

В любом случае, даже совершенная система требует достаточно времени для того, чтобы отрегулировать действие всех обновлённых механизмов. Недавно мы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость или был уволен за утрату доверия. Также не будут допускаться к проведению экспертиз сотрудники органов власти, международных и иностранных организаций. Совсем недавно президент подписал Указ «О национальном плане противодействия коррупции». Он предусматривает, в частности, совершенствование системы запретов и ограничений, а также обеспечение единообразного применения законодательства о противодействии коррупции. Будет усиливаться контроль над расходами государственных чиновников – более того, президент поручил создать механизм обращения в доход государства того имущества, которое не могло быть приобретено законным путем. Эти задачи нам необходимо решить в ближайшие полтора года.

Взятка помогает решить некоторые социальные проблемы, уверены псковичи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Кто чаще сталкивался с коррупцией

53,3% мужчины

46,7% - женщины

Кто чаще дает взятки

18-25 лет - 44,2%,

26-33 - 56%,

34-41 - 59,8%,

42-49 - 64,7%,

50-57 - 62,1%,

58-60 - 51,6%,

старше 61 - 58%

Топ-5 сфер, в которых чаще дают взятки

1. Медицина,

2. ГИБДД,

3. Образование,

4. Ритуальные услуги,

5. Полиция