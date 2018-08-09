Кубок наш: Псковские десантники не дали китайским военным защитить титул

СЕГОДНЯ 18:25 2018-08-09T18:31:09+03:00

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Девять дней десантники из десяти стран боролись за звание лучших. Соревнования проходили на четырёх полигонах. Военные выпрыгивали из вертолетов, бегали марш-броски, управляли боевой машиной. Пришло время подвести итоги соревнований.

БЛЕСК ЗОЛОТА НА СОЛНЦЕ

В день открытия соревнований «Десантный взвод» погода капризничала: к концу мероприятия пошел небольшой дождик. На закрытии этого и близко не было. Жара, сопровождавшая десантников на всех этапах, и палящее солнце.

Рядом с флагштоком, где развевалось знамя армейских международных игр, стоял кубок соревнований «Десантный взвод». Трофей - переходящий, прибыл в Псков из Китая, а дальше на столах блестели они - золотые, серебряные, бронзовые медали. Рядом стояли и другие призы: кубки, грамоты, наручные часы, макеты оружия. Все они ждали своих обладателей.

На трибунах собрались сотни гостей. Ведущие мероприятия поприветствовали всех и пригласили на плац команды. С приветственным словом к ним обратился командующий военно-воздушными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

- Конкурс полевой выучки продолжат набирать популярность, - заметил Андрей Николаевич. - В этом году на старт вышли 10 государств. Уверен, что в 2019 году участников будет больше.

Андрей Сердюков.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ОВАЦИИ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

В прошлом году чемпионами стали десантники из Китая, но этим летом им не удалось сохранить трофей. Наверно им не хотелось оставлять здесь преходящий кубок, но военнослужащим из Поднебесной не удалось показать лучший результат.

- Команда Китая всегда выступает очень сильно, в этом году они нас поразили своей организованностью, высоким уровнем боевой подготовки, - заявил позже командующий ВДВ России, - С каждым годом уровень военнослужащих из Поднебесной растет.

Когда ведущие объявили победителя – Россию, трибуны взорвались овациями. Не знаю, что творилось в душе у псковских десантников, когда они шли за своими золотыми медалями. Может уже и сил на волнение не осталось.

- Десантники проявили свои самые лучшие качества в этом конкурсе. Сражались за каждый этап. И везде выиграли с отрывом. За этим стоит большой труд, - отметит Андрей Сердюков. - Такие соревнования как олимпиада, хоть и проходит среди военных. Эмоции каждый день зашкаливали, следили за каждым конкурсом. Болели всей душой.

Дальше - первая ступень пьедестала, гимн России, золотое конфетти, разлетающееся по округе, а потом и брызги шампанского. Девять дней испытания боевого братства и выучки. В итоге наши ребята - лучшие.

Кстати, Андрей Сердюков лично пожал руку каждому призёру.

Командующий ВДВ России Андрей Сердюков лично жал руку каждому призёру.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

КУБОК ТЯЖЁЛЫЙ ДА И МЕДАЛЬ НЕЛЁГКАЯ

К капитану команды, Дмитрию Максимову, не подойти. Вокруг него много военнослужащих, в руках лейтенанта кубок и все с ним фотографируются. Ажиотаж не спадает ни на минуту.

- Кубок тяжёлый, руки затекли, пока держал его, - улыбаясь, сказал лейтенант Максимов. - Нас поддерживали очень сильно и родственники, и сослуживцы из 76-й дивизии.

Тяжелее всего, по признанию Дмитрия, было бежать 10 километров. Тогда пришлось тащить на руках до финиша одного сослуживца. Все остальное складывалось легче, хотя вносила свои коррективы погода: то во время соревнований на точность приземления ветер порывистый начнется, то во время биатлона жара под 30 градусов. Но со всем десантники справились достойно.

Пока вся команда принимала поздравления, на трибуне за концертом следил командир боевой машины, младший сержант Александр Каравай. Кстати, его экипаж признали лучшим на соревнованиях. За это бойцы получили хрустальный кубок и наручные часы.

- И механик, и наводчик у нас опытные, - рассказал Александр. - Мы не раз участвовали в таких соревнованиях. Другого выбора, кроме как победить, у нас не было. Мы выступали дома, а здесь и стены помогают, больше болельщиков, чувствуется их поддержка.

На груди отважного десантника весит та самая золотая медаль. Награда увесистая, граммов триста. Но это приятная тяжесть. На нее претендовали десять команд, а досталась она псковским десантникам.

Рядом с Александром находилась и его возлюбленная Анастасия. Призналась, что болела за него. Причем не издалека, а с трибун на полигоне в Стругах-Красных. Благодаря такой поддержке военнослужащие не уступили главным конкурентам, сборной Китая, ни одной секунды.

КОНКРЕТНО

Полные результаты соревнований смотрите здесь.

Даже суровые десантники не могли сдержать эмоции во время награждения.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ФОТОРЕПОРТАЖ

Открытие

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Закрытие