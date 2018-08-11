Астрономия в Пскове: Солнечное затмение и метеорный поток Персеиды

СЕГОДНЯ 09:51 2018-08-11T09:54:37+03:00

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Звездное небо всегда привлекает к себе внимание. Еще в древности люди поднимали голову и смотрели на эти маленькие огонечки наверху. Но не всегда на небе все обычно. Иногда можно наблюдать интересные астрономические явления. В ближайшие дни жители Псковской области смогут наблюдать за солнечным затмением и метеорным потоком Персеиды. Расскажем несколько слов об этом.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Утром 11 августа нужно запастись не просто солнцезащитными очками, а лучше всего сварочной маской или специализированными очками с защитой от ультрафиолета. Специальной защитой необходимо оснастить и свой телескоп. Над Псковской областью начнется частичное солнечное затмение.

Техника безопасности тут на первом месте, потому что в противном случае на это астрономическое явление можно посмотреть только два раза: левым и правым глазом. Начнется все в 12.05 по московскому времени.

- Максимальная фаза будет всего лишь 3 %. - отметил администратор «Клуба любителей астрономии» Пётр Митрофанов. - Лунный диск закроет верхнюю часть солнечного диска. Поэтому увидеть это можно только в телескоп. Это продлится до 12:40 по московскому времени.

В плане величины затмения нам повезло меньше чем, например, Петербургу, где луна закроет примерно 9 % солнца, или Чукотке, где небесное светило спрячется за спутником Земли на 73 %.

А вот метеорологи приготовили весьма неприятный сюрприз для тех, кто хотел понаблюдать за солнечным затмением. В Пскове облачно без прояснений, как и в ближайших населенных пунктах. Но есть еще время добраться до юга Псковской области, где солнышко светит ярко и на небе ни тучки.

110 ЗВЕЗД В ЧАС

В ночь с 12 на 13 августа можно найти занятие поинтереснее, чем набираться сил перед новой рабочей неделей. Можно выехать подальше от города и полюбоваться красивейшим звездопадом. А еще, если верить в приметы, то и загадать желаний на всю жизнь вперед.

Метеорный поток Персеиды называют самым комфортным для Северного полушария нашей планеты, потому что, наблюдая за ним, не надо одеваться в шубу. Лето же на дворе. Такой масштабный звездопад устраивает комета Свифта-Туттля. Период вращения небесного тела вокруг Солнца составляет примерно 130 лет.

- Именно в ночь с воскресенья на понедельник нас ждет пик метеорного потока Персеиды, - рассказал Пётр Митрофанов. - Он придется на новолуние, а значит, что Луна совершенно не будет мешать.

Свой взор нужно будет направить на северо-восток. Если погода наладится, то за час можно будет увидеть до 110 падающих метеоров. Но если погода все-таки раскапризничается, то понаблюдать за этим астрономическим явлением можно на рабочей неделе, в ночь с 14 на 15 августа.