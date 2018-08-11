2018-08-11T09:54:37+03:00
Общество

Астрономия в Пскове: Солнечное затмение и метеорный поток Персеиды

«Комсомолка» разузнала, за какими астрономическими явлениями смогут понаблюдать псковичи в ближайшее время
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
В течении недели псковичей ждет сразу два астрономических явления, если не помешает погода. ФОТО: Пётр Митрофанов.В течении недели псковичей ждет сразу два астрономических явления, если не помешает погода. ФОТО: Пётр Митрофанов.
Изменить размер текста:

Звездное небо всегда привлекает к себе внимание. Еще в древности люди поднимали голову и смотрели на эти маленькие огонечки наверху. Но не всегда на небе все обычно. Иногда можно наблюдать интересные астрономические явления. В ближайшие дни жители Псковской области смогут наблюдать за солнечным затмением и метеорным потоком Персеиды. Расскажем несколько слов об этом.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Утром 11 августа нужно запастись не просто солнцезащитными очками, а лучше всего сварочной маской или специализированными очками с защитой от ультрафиолета. Специальной защитой необходимо оснастить и свой телескоп. Над Псковской областью начнется частичное солнечное затмение.

Техника безопасности тут на первом месте, потому что в противном случае на это астрономическое явление можно посмотреть только два раза: левым и правым глазом. Начнется все в 12.05 по московскому времени.

- Максимальная фаза будет всего лишь 3 %. - отметил администратор «Клуба любителей астрономии» Пётр Митрофанов. - Лунный диск закроет верхнюю часть солнечного диска. Поэтому увидеть это можно только в телескоп. Это продлится до 12:40 по московскому времени.

В плане величины затмения нам повезло меньше чем, например, Петербургу, где луна закроет примерно 9 % солнца, или Чукотке, где небесное светило спрячется за спутником Земли на 73 %.

А вот метеорологи приготовили весьма неприятный сюрприз для тех, кто хотел понаблюдать за солнечным затмением. В Пскове облачно без прояснений, как и в ближайших населенных пунктах. Но есть еще время добраться до юга Псковской области, где солнышко светит ярко и на небе ни тучки.

110 ЗВЕЗД В ЧАС

В ночь с 12 на 13 августа можно найти занятие поинтереснее, чем набираться сил перед новой рабочей неделей. Можно выехать подальше от города и полюбоваться красивейшим звездопадом. А еще, если верить в приметы, то и загадать желаний на всю жизнь вперед.

Метеорный поток Персеиды называют самым комфортным для Северного полушария нашей планеты, потому что, наблюдая за ним, не надо одеваться в шубу. Лето же на дворе. Такой масштабный звездопад устраивает комета Свифта-Туттля. Период вращения небесного тела вокруг Солнца составляет примерно 130 лет.

- Именно в ночь с воскресенья на понедельник нас ждет пик метеорного потока Персеиды, - рассказал Пётр Митрофанов. - Он придется на новолуние, а значит, что Луна совершенно не будет мешать.

Свой взор нужно будет направить на северо-восток. Если погода наладится, то за час можно будет увидеть до 110 падающих метеоров. Но если погода все-таки раскапризничается, то понаблюдать за этим астрономическим явлением можно на рабочей неделе, в ночь с 14 на 15 августа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью владимирским «Торпедо» в четвертом туре сезона 18/19 ПФЛ
ФК «Псков - 747» уступил на выезде «Ленинградцу» в четвертом туре сезона 18/19 ПФЛ
Голосование в псковском конкурсе «Длинная коса - девичья краса» завершилось
В отремонтированную школу в Стремутке первого сентября пойдут 26 первоклашек
Больше 100 единиц техники убирают урожай на сельскохозяйственном предприятии под Псковом
Псковичей до «Ласточки» будут возить рейсовые автобусы
«Псковавтодор» получил четыре новые комбинированные дорожные машин на базе КамАЗ
В Печорском районе пройдёт четвёртый этап Кубка России по парусному спорту
Общественники нашли в Пскове две организации, где продают древесину неизвестного происхождения
Один из авторов «Смешариков» написал гимн литературного фестиваля, который пройдёт в Пскове
Олег Погудин приглашает своих слушателей в Михайловское
Псковские приставы за семь месяцев 2018 года признали двух алиментщиков безвестно отсутствующими
Забитый сигаретами фургон остановили пограничники в Пыталовском районе
В Красногородском районе полицейские вместе с пограничниками задержали угонщика
В Великих Луках мужчина пытался украсть алкоголь из магазина на проспекте Ленина
Псковский шеф-повар даст мастер-класс на международном форуме древних городов
Сады и школы Псковского района потратили 944 тысячи рублей на устранение недостатков пожарной безопасности
На старт «Ночного забега» в Пскове выйдет сотня участников
Жительница Локни получила 37 месяцев тюрьмы за четыре кражи
Порховские власти выяснят, что привело к гибели рыбы в реке Шелонь
В Пыталовском районе произошла авария, в которой погибла 19-летняя девушка
Великолучане жалуются на ужасное состояние местной детской инфекционной больницы
В Псковской области создадут оргкомитет по подготовке мероприятий, посвящённых подвигу 6 роте