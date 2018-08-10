2018-08-10T11:37:41+03:00
Политика

В Псковской области в честь воинов 6-й роты назовут улицы

Указ о праздновании 20-летия подвига десантников подписал Владимир Путин
Александра ХРУСТАЛЕВА@KP_PSKOV
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В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников, которые погибли на рубеже Улус-Керт.В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников, которые погибли на рубеже Улус-Керт.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области улицы в некоторых городах и селах будут носить имена воинов, погибших 1 марта 2000 года в Чечне. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», такую идею рассмотрит региональный организационный комитет, которому предстоит подготовить памятные мероприятия в честь 20-летия подвига шестой роты.

- Эта дата будет отмечаться с большим масштабом. Мероприятия будут носить массовый характер. Большое значение эти они будут иметь для патриотического воспитания нашей молодежи, - отметил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, по просьбе которого оргкомитет региона возглавит врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках подготовки к памятным мероприятиям планируется установить мемориальные доски, а также оказать материальную помощь родителям погибших десантников. В состав шестой роты вошли военнослужащие из 36 регионов страны. Их родители будут приглашены в Псковскую область. Возможно, регион посетит и президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно по его указу в Псковской области разработают план мероприятий.

-О псковской дивизии и подвиге десантников шестой роты знает весь мир, поэтому памятные мероприятия должны проходить в нашем регионе. Мы гордимся, что наши воины не подвели ни свою малую родину, ни свое Отечество, - добавил Владимир Воробьев, потерявший сына Алексея на той войне.

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