В Псковской области в честь воинов 6-й роты назовут улицы

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-10T11:37:41+03:00

В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников, которые погибли на рубеже Улус-Керт. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Псковской области улицы в некоторых городах и селах будут носить имена воинов, погибших 1 марта 2000 года в Чечне. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», такую идею рассмотрит региональный организационный комитет, которому предстоит подготовить памятные мероприятия в честь 20-летия подвига шестой роты.

- Эта дата будет отмечаться с большим масштабом. Мероприятия будут носить массовый характер. Большое значение эти они будут иметь для патриотического воспитания нашей молодежи, - отметил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, по просьбе которого оргкомитет региона возглавит врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках подготовки к памятным мероприятиям планируется установить мемориальные доски, а также оказать материальную помощь родителям погибших десантников. В состав шестой роты вошли военнослужащие из 36 регионов страны. Их родители будут приглашены в Псковскую область. Возможно, регион посетит и президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно по его указу в Псковской области разработают план мероприятий.

-О псковской дивизии и подвиге десантников шестой роты знает весь мир, поэтому памятные мероприятия должны проходить в нашем регионе. Мы гордимся, что наши воины не подвели ни свою малую родину, ни свое Отечество, - добавил Владимир Воробьев, потерявший сына Алексея на той войне.