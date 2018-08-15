Ходить нельзя в обход

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-15T13:35:09+03:00

Именно на этом мосту и поймали друзей. Фото: Сергей Борисов.

Как прогулка псковского подростка обернулась правонарушением и как родители мальчика оспорили решение инспектора по делам несовершеннолетних

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Взрослые должны защищать детей, даже если те уже твердят, что уже совсем большие. Часто подросткам не хватает житейского опыта, а душа требует адреналина. Бывает, что мама и папа не знают, чем занимается их чадо во время прогулок с друзьями, а стражи порядка ловят тинэйджера на каком-то нарушении. Но всегда ли родители согласны с решениями правоохранительных органов?

НАСТИЛ ЕСТЬ, ЗНАКОВ НЕТ

Шестнадцатилетний Антон (имя изменено) приехал на летние каникулы из Пскова в Порхов. Там у него живет бабушка и несколько близких друзей. В один из июньских дней парни решили прогуляться по округе, когда дошли до реки Шелонь, стали думать, как ее перейти. До висячего моста далековато, вброд не получится, плыть опасно.

- А пойдемте по этому мосту, - предложил один из подростков, махнув в сторону железнодорожного моста.

Никаких преград ребята не заметили: мост не охраняется, знаков и запрещающих табличек никаких нет, поезда на рельсах не было, а вдоль путей виднелся узкий деревянный настил. Парни рассудили, что это пешеходная дорожка и бодро зашагали по ней.

Мальчишки уже были на полпути к противоположному берегу, когда вдруг откуда-то из кустов появилась фигура неизвестного мужчины.

- А вы знаете, что по этому мосту ходить нельзя? – спросил он и приказал друзьям идти за ним. Те со взрослым спорить не стали и сошли с железнодорожных путей.

Их встретила женщина в форме — инспектор по делам несовершеннолетних.

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Никто из ребят не ожидал, что безобидная прогулка закончится встречей с полицией.

- Мы не знали, что по мосту ходить нельзя. Знали бы – не пошли, - оправдывались они, но инспектор была неумолима.

- Нужно составить протокол, - твердила женщина в форме и что-то писала в бланке, потом ткнула в бумагу и попросила подписаться.

Растерянные мальчики поставили свои подписи в указанных местах. Все произошло так быстро, что обратиться за помощью к родителям Антон даже не успел. Стражи порядка оформили протокол об административном правонарушении.

Родителям не позвонили, потому что юноше уже исполнилось 16 лет. Значит, по закону он может сам нести за себя ответственность. Именно этим и руководствовались полицейские.

Перед уходом инспектор только пояснила, что в скором времени по месту жительства придет повестка на комиссию.

ПАПА, ПОМОГИ

Чуть успокоившись и осмыслив ситуацию, Антон набрал номер отца. Тот в прошлом полицейский, законы знает. Сначала парень честно повинился: ходил по мосту, поймали, составили протокол, потом спросил, что делать?

Семья твердо встала на защиту своего ребенка. Родители посчитали неправильным, что протокол оформили без них. Да и отсутствие знаков около моста так или иначе оправдывает сына. За два месяца им пришлось пройти через несколько комиссий, для которых собрали внушительный пакет документов, даже приложили снимки знаков, которые используют на железнодорожных мостах.

В итоге отцу Антона удалось добиться прекращения дела об административном правонарушении.

КТО ВИНОВАТ

Виноваты ли подростки, которые забыли о правилах и вышли на железную дорогу? Да. Нельзя ведь снимать ответственность с ребят за незнание правил. Родители Антона уже провели с мальчиком профилактические беседы. Но правы ли инспекторы по делам несовершеннолетних, составившие протокол без присутствия законных представителей ребенка? Казалось бы, в такой ситуации можно ведь ограничиться устным предупреждением.

Ответ на этот вопрос мы узнали у уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой:

- В 16 лет ребенок уже сам отвечает за свои поступки. Поэтому инспекторы могут составить протокол, не оповещая родителей. Правда, я сторонник того, чтобы на заседания комиссии родителей приглашали. Ведь там проводится совместная профилактическая работа. Родители должны рассказывать детям не только о правах, но об обязанностях. Но даже если ребенок ошибся, его нужно защищать.