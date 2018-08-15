Ямы от бордюра до бордюра

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-15T17:11:27+03:00

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Чем могут заняться дети в погожий денек после дождя? Многие малыши бегают по детским площадкам, копаются в песочнице, играют в мяч. А вот у детей, которые живут в доме на Юбилейной, 73а, есть своя особая забава - бегать по лужам, которые появляются в огромных ямах на дороге. Во двор уже давно не заезжают таксисты, а жильцы редко пытаются припарковаться поближе к подъезду.

КАЖДЫЙ ГОД НОВАЯ ПОДВЕСКА

Уже на подъезде к дому дорога оставляет желать лучшего - сплошные ямы, которые после дождя превратились в лужи от бордюра до бордюра. Точно такая же ситуация и во дворе. При этом тротуаров нет, приходится идти или по дороге, или по газону.

- Людей здесь ходит много, - рассказал житель дома Алексей Калистратов. - Детей водят в школу, садик. Выбора особо нет, поэтому идут по дороге. Травмы тоже случаются. Моя жена шла по дороге в туфлях и подвернула ногу. И что теперь делать, обуваться только в спортивную или военную обувь?

Во время разговора с Алексеем к нам подходит жительница дома, сразу спрашивает, чем это мы тут занимаемся. После недолгих объяснений женщина тоже начинает жаловаться, что дважды за 2018 год пришлось ремонтировать подвеску.

- Я тоже часто ремонтирую подвеску, - посетовал Алексей. - Были тут случаи, что «Газель» колесо теряла, да и скорая тут недавно колесо повредила: о край ямы вырвало кусок резины.

Не побоялся Алексей показать, как тяжело въезжать во двор на своей машине. Для справки, клиренс седана, на котором ездит пскович, 21 сантиметр. В одном месте на въезде во двор сразу за ямой есть бугорок, об который машина трется днищем. Звук для любого автолюбителя очень неприятный. Несколько раз так проедешь, больше сюда не завернешь. Зато следом за Алексеем во двор въехал внедорожник. Может, именно такая машина и нужна для передвижения?

Жильцы двора почти каждый год меняют подвеску у машин.Фото: Владимир Кольцов

КАК В ПЛОХОМ МАГАЗИНЕ

Проходим по двору. Состояние дорожного полотна не выдерживает никакой критики. Ямы, к сожалению, не по ГОСТу. Такие заделывать надо. Из измерительных инструментов - рулетка и металлический профиль. Дешево и сердито. Идем к одной выбоине - 12 сантиметров, подходим к другой - 13 сантиметров. И это не считая ширины - на въезде во двор неровности больше двух метров. Дорога, кстати, в ширину всего три метра.

- Жаль, что дождь пошел, - отмечает Алексей. – Вода скрадывает всю масштабность ям. Так кажется, что они даже меньше стали. Мы, конечно, мерим непрофессионально, но нам позволительно так делать. Для точности измерений нужны специальные приборы: нивелир, линейка. Тогда будет виден и перепад высот, и общий масштаб проблемы.

Алексей - предприниматель, до этого работал в сфере продаж. Всю ситуацию он сравнивает с работой плохого магазина, где никто ничего не знает и не может решить проблему обычного покупателя в первой инстанции. И для решения вопроса необходимо подключать директора магазина или центральный офис компании.

- Мы обращались и в управляйку, там сказали, что это не в их компетенции. Но несколько писем о состоянии двора они в УГХ написали, - рассказал Алексей. - Там сказали, что наш дом не числится ни в каких программах по восстановлению дорожного покрытия. Все уже расписано на 2018 и 2019 годы. В интернете я сам убедился в этом, поэтому решил обратиться на сайт главы региона.

В этот же день Алексею ответила депутат по его округу Елена Полонская. В письме говорилось, что двор числится третьим на очереди после Рижского проспекта, 35-37 и Юбилейной, 40. Если денег хватит, то его приведут в порядок в этом году, если нет сделают в следующем. О каких планах идет речь - непонятно.

Из измерительных инструментов у Алексея есть рулетка и металлический профиль.Фото: Владимир Кольцов

САМИ ЛАТАЕМ ЯМЫ

Вот так и получается зачастую - левая рука не знает, что делает правая. Алексея такой ответ крайне удивил.

- Что ответили - это хорошо, - похвалил чиновников Алексей Калистратов. – Но вот лучше бы приехали, прошлись по двору, поняли, что на самом деле творится здесь. И глава города, и депутаты. В своем обращении на сайт ведерников.рф Алексей отметил, что в следующем году на Ганзейские дни к нему приедут родственники из Германии. Сейчас все готовятся к Ганзе, но все внимание уделяют только центральным улицам. Наверное, неправильно, если на соседних останется бедлам. - Да и не для праздника это все, а просто для жильцов дома, - сказал собеседник. - Здесь люди живут и хотят нормально подъезжать к дому, чтобы скорая и пожарная могли вовремя оказать помощь. А то такими темпами даже экстренные службы забудут сюда дорогу.

Жителям дома уже приходилось самим заделывать ямы на дороге. Алексей забетонировал несколько выбоин у своего подъезда. Бетон держится до сих пор, а вот следов ямочного ремонта 2013 года уже не осталось. Да и что тогда сделали дорожники – привезли на КамАЗе щебень и засыпали ямы. За пять лет все растаскано и машинами и детьми, живущими в соседних домах.

Пройдет ли ремонт во дворе дома № 73а по улице Юбилейной, пока неизвестно. Если работы сделают качественно, то Алексей поблагодарит чиновников за проделанную работу, а если сделают плохо или вообще забудут, то придется бороться дальше.