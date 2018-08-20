День города - 2018 в Великих Луках: когда и где пройдут праздничные мероприятия

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-20T16:33:23+03:00

В 2018 году Великие Луки отмечают 852 года с момента первого упоминания в летописи. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» узнал, какие мероприятия планируются во время празднования Дня города - 2018 в Великих Луках

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Уже с середины недели, 23 августа, до воскресенья, 26 августа, великолучане с размахом будут отмечать 852-летие города на Ловати. Несколько дней жители и гости города смогут посещать различные мероприятия и концерты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в администрации Великих Лук, празднование Дня города - 2018 будет ярким событием конца лета и подарит великолучанам много ярких событий. Что же ждет жителей города на Ловати в несколько праздничных дней?

23 АВГУСТА

В течение дня - Краеведческое видео-путешествие «Посвящаю, мой город, тебе!», диалог-интервью «Признайтесь городу в любви» (улица Ботвина, дом 13, библиотека-филиал № 2, взрослое отделение)

24 АВГУСТА

Обзор литературы по краеведению «В городе моем - моя судьба» (проспект Гагарина, дом 85, детская библиотека-филиал № 4)

11.00 - Виртуальное путешествие «Мы город открываем для себя» (улица Карла Либкнехта, дом 9/14, Городская детская библиотека имени А. Гайдара)

17.30 - Презентация новой книги Светланы Размыслович «Тебе, мой край» (улица Пионерская, дом 7, конференц-зал центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского)

25 АВГУСТА

10.00 - Открытие выставки-ярмарки издательской продукции «Встречи на родине М.И. Семевского» (улица Пионерская, дом 7, библиотечный квартал, центральная городская библиотека имени М.И. Семевского)

11.00 - Церемония открытия Дня города «Хором славим Россию и город!». Вручение знаков «За любовь и верность». (площадь Вознесения)

12.00 - Праздничная программа «С книгой через века», посвященная 205-летию Великолукской библиотеки (улица Пионерская, дом 7, библиотечный квартал, центральная городская библиотека имени М.И. Семевского)

13.00 - Ярмарка декоративно - прикладного творчества «Город мастеров» (набережная реки Ловать)

13.00 - Интерактивная площадка «Наш родной город!» (набережная реки Ловать)

13.00 - «Геообраз Великих Лук» - о сакральном географическом пространстве малой Родины (улица Ставского, дом 48, мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова)

13.00 - Открытие этнографической выставки «Круговорот» (площадь Александра Матросова, дом 1, краеведческий музей города Великие Луки)

14.00 - «Музей за шахматной доской». Сеанс одновременной игры на 20 досках Международного мастера ФИДЕ, семикратного чемпиона города Великие Луки Леонарда Мелконяна с любителями шахматной игры (улица Ставского, дом 48, мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова)

17.00 - Концертная программа «С любовью из Эстонии» (площадь Ленина)

18.00 - Праздничная программа с участием официальных лиц и группы «Республика» (город Москва) «Мелодии Великих Лук» (площадь Ленина)

21.00 - Ночное свечение аэростатов в небе над Великими Луками (площадь Александра Матросова)

22.00 - Праздничный салют (набережная реки Ловать)

22.15 - Участие во всероссийской акции «Ночь кино» (площадь Вознесения с проекцией на здание центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского)

26 АВГУСТА

12.00 - Плац-парад II Международного фестиваля-конкурса коллективов мажореток и барабанщиц на Кубок города Великие Луки (Вечный огонь, аллея героев Великой Отечественной войны)

14:30 - II Международный фестиваль-конкурс коллективов мажореток и барабанщиц на Кубок города Великие Луки (Летняя эстрада)

16:30 - Праздничное шествие II Международного фестиваля-конкурса коллективов мажореток и барабанщиц на Кубок города Великие Луки (от летней эстрады до площади Ленина)

17.00 - Подведение итогов II Международного фестиваля-конкурса коллективов мажореток и барабанщиц на Кубок города Великие Луки (площадь Ленина)