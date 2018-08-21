«Сестренка кричала и пряталась за меня и маму»: Пострадавшие рассказали о том, как пьяный житель Великих Лук натравил на них овчарку

СЕГОДНЯ 17:54 2018-08-21T17:57:07+03:00

На остановке стояло около тридцати человек, но мужчину с псом это не остановило. Фото: Подслушано Великие Луки.

Все произошло на автобусной остановке в южной столице Псковской области, семилетнюю девочку собака укусила за живот, ее старшую сестру – за руку

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- Мы собирались в гости к бабушке. Я, мама и младшая сестренка, - вспоминает тот день Кристина Алексеева. - Прошла маршрутка, она была заполнена, и мы в нее не сели. Лучше бы уехали тогда…

Семья живет на улице Ленина. И Кристине уже приходилось видеть мужчину, собака которого напала на нее и младшую сестренку.

- Он живет в соседнем доме…

Правда, добавляет тут же, что редко видела его трезвым, и никогда не видела с псом.

В тот день семья осталась стоять на остановке. Ждали маршрутку. Вокруг много прохожих. Человек тридцать стояли рядом, разговаривали, молча курили.

И вдруг на противоположной стороне дороги появился человек с собакой.

- Проходила рядом женщина и собака начала на нее гавкать, - вспоминает Кристина. – Мы тогда еще подумали: что-то мясное в пакете несет. Женщина испугалась, закричала, собака стала на нее накидываться. Мужчины с остановки стали кричать: убери собаку.

Женщина сумки подняла к груди, чтобы оградить себя от зубов овчарки. Мужчина отвел собаку и стал уходить.

На этом бы и закончилась вся эта неприятная история. Но не тут-то было.

- Женщина что-то себе стала под нос говорить. Он услышал и пошел к ней. Она - в магазин, так он туда хотел собаку запустить, - рассказывает о том вечере девушка.

Через минуту-другую пьяненький владелец собаки перешел дорогу и отправился к толпе людей на остановке. Подходил к каждому и почти в лицо кричал: «Что ты мне сказал», «Это ты мне сказал».

- Рядом стоявший мужчина потребовал убрать собаку. В этот момент он спускает ее с поводка и кричит «фас»! Я беру ребенка, прячу за спину. Мама рядом... – этот момент Кристина вспоминает с содроганием. - Сестренка кричала и пряталась за меня и маму, она была в шоке.

Великолучанин натравил собаку на прохожих, больше всех досталось семилетней девочке. Фото: Подслушано Великие Луки.

Через мгновение пьяный мужчина буквально навалился на женщин, овчарка схватила зубами семилетнюю девочку за бок. Мама и девочка упали на проезжую часть.

Кристина попыталась оттащить животное от сестренки. Секунда. И челюсти сомкнулись на руке девушки.

- Я схватила ребенка и мы побежали в общагу, стоящую рядом. Оттуда стали звонить в полицию…

Свидетели случившегося все еще кричали на мужчину, а тот продолжал отдавать команды псу для следующих нападений. Люди ринулись в магазин, заперли изнутри двери. Владелец пса стучался, требовал выйти, поговорить с ним. Только прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов удалось скрутить пьяного великолучанина.

- В машине скорой нам только обработали раны перекисью водорода, в больницу нас не повезли, - добавила Кристина. – Ребенок всю ночь не спал, у нее на боку - следы шести параллельных зубов. У девочки поднялась температура.

На следующий день пострадавшие отправились к врачам. У мамы – сильный ушиб. Следствие падения на проезжую часть. У старшей сестры – глубокие следы укуса на руке, у младшей – на боку. Ребенку сделали укол, обработали раны.

- Мне кажется, мужчина не осознавал, что делает, - отмечает Кристина. – Он не понимал, что собака укусила ребенка.

Пострадавшие написали заявление в полицию.

- Нам сказали, что дело, скорее всего, закроют и мужчина отделается штрафом в 500 рублей… Владелец собаки дал свой номер телефона участковому и попросил передать нам, чтобы мы ему позвонили, а он перед нами извинился. Мама наотрез отказалась ему звонить…