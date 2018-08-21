Мужчина, натравивший собаку на прохожих в Великих Луках, уже попадал в поле зрения полиции

СЕГОДНЯ 18:23 2018-08-21T18:23:58+03:00

Ровно год назад соседка вызывала стражей правопорядка, когда разъяренный мужчина ломился со своей овчаркой в ее дверь

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«Комсомолка» разыскала женщину, которая могла еще в прошлом году стать жертвой неадекватного жителя Великих Лук, натравившего на прохожих овчарку в августе 2018 года.

Проживал тогда мужчина как раз над квартирой Марины Витчинкиной.

- Как с человеком мы с ним практически не общались. Он жил с мамой, семьи у него нет. Разве что эта собака. Ей года два всего… К сожалению, когда сосед выпьет, то меняется очень сильно. Со слов других соседей знаю, что он спускал собаку на подростков. Видела, когда он пьяный гуляет, все его стараются обходить. Мы с ним в подъезде сталкивались. Собака всегда была без намордника. В ответ на мои замечания он только матерился.

Несколько лет назад в Великих Луках сгорел приют для животных. Местные жители разбирали переживших это несчастье перепуганных зверьков. Дочь Марины принесла домой маленькую собачку.

И вот однажды они столкнулись с соседом на лестнице.

- Овчарка накинулась на мою. Мужчина стал кричать, что мою собаку надо усыпить…

Хорошо, что все ограничилось только словесной перепалкой.

Но как-то в один из деньков Марина выбежала выгулять питомца во двор. Буквально на пару минут.

- Выскочила в тапочках. А уже прохладно было. И вдруг вижу – идет пьяный сосед с собакой и прямо ко мне. Я ему кричу, чтобы он убрал пса, чтобы остановился. А он продолжал идти. И только матерился в ответ. Я схватила свою собачонку и побежала в подъезд. А он свою собаку спустил с поводка. Я бежала и слышала, как она несется за нами.

Марина ворвалась в квартиру, заперла двери изнутри. Думала, все, спасение. Но не тут-то было. В дверь застучали. А следом раздался лай. Сосед решил не покидать поле сражения.

- Мат. Угрозы. Я судорожно начала звонить зятю и в полицию. Меня всю трясло. Он не уходил от двери, лаяла его собака. Приехала полиция и зять. Скрутили его и увезли в полицию. Нас доставили туда же. Долго опрашивали. Я написала заявление на имя начальника отдела полиции города. И через какое-то время пришел отказ. Нет состава преступления. Я уже тогда говорила, что человек будет что-то худшее…

Марина работает воспитателем в общежитии. Возвращается с работы поздно. После того случая каждая такая прогулка с работы домой была страшнейшим испытанием. Она боялась как огня и соседа и его собаку. На прогулку со своим песиком выходила только выглянув из окна, нет ли их во дворе. К счастью, вскоре мужчина переехал. И дом зажил спокойнее.

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