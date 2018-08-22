2018-08-22T15:51:44+03:00
Общество

В Пскове жители одного из дворов просят избавить их от нависших на детской площадкой деревьев

Родители уверены, гниющие, не спиленные тополя опасны для выходящих на улицу детей
Алексей Назаров
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Недавно одно из деревьев упало, поломав несколько балконов. Теперь родители боятся, что инцидент может повториться.Недавно одно из деревьев упало, поломав несколько балконов. Теперь родители боятся, что инцидент может повториться.Фото: Алексей Назаров
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За домом № 11 по улице Яна Фабрициуса в Пскове на земле лежат десятки веток. Местные твердят, что «дров наломал» град, оббивавший улицу несколько часов назад.

– Деревьям, наверное, лет пятьдесят. С хрущёвками расти начали. Теперь же трещат сухие, – указывает на тополя Денис Соколов, житель соседнего дома № 13. Говорит, знает этот двор лет тридцать.

Деревья значительно выше окружающих пятиэтажек. Если тополь сломается – может упасть в одну из песочниц. Здесь их две.

– Я часто тут с детьми гуляю. Одному – четыре года, другому – год, – рассказывает мужчина. – Двор очень подходящий. В тёплые дни — ребят сорок играет.

В сентябре 2017-го во двор пришли сотрудники УГХ и поставили на деревьях кресты - собирались пилить. Фото: Алексей Назаров

В сентябре 2017-го во двор пришли сотрудники УГХ и поставили на деревьях кресты - собирались пилить.Фото: Алексей Назаров

В те минуты, когда мы общаемся с Денисом, на окаймлённой жилыми постройками площадке катаются на горках, качелях и бегают у тополей около двадцати девочек и мальчиков. Большинству нет и десяти.

– Моим тоже четыре и год. Утром и вечером они у этих песочниц. Здесь с окрестностей собираются все, у кого дети, поскольку больше негде, но тут становится опасно, – заявляет подошедшая из соседнего двора Ульяна Быкова.

Кстати, о своём страхе Ульяна писала в соцсетях, просила помочь распространить информацию.

– Эти семь тополей могут переломаться и переломать детей в любой момент. Было восемь. В конце весны один уже рухнул. Повезло, что днём там никого не было, – Ульяна указывает на лужок, где сейчас бегает маленький мальчик.

На деревьях-исполинах – красные кресты. Говорят, в сентябре 2017-го сотрудники Управления городского хозяйства (УГХ) пометили деревья как аварийные, гнилые.

– Перед сентябрьскими выборами делегация приходила, с депутатом. Мелочь спилили, остальные – оставили. И всё! – вспоминает женщина. – Мы просили убрать тополя раз тридцать. Куда только не писали. Даже в «Контроль – Псков» (группа в соцсетях), где ответили, что до нас очередь не дошла.

Мы продолжаем разговор. К нам подтягиваются и другие солидарные мамы. Со слов собравшихся, активнее всех искала помощи проживающая на улице Стахановской в ближайшем к тополям доме, Надежда Иванова, у которой четырёхлетний и годовалый мальчики.

– А ещё одно дерево из тех два года назад упало, – добавляет Надежда. – Много моих обращений проигнорировали. С мая писала в городскую администрацию, оттуда направили в УГХ. Сказали – надо в управляющую компанию. Звонила. Там о нашей проблеме знают, но ничего не предпринимают. Говорят, что нет денег. Хотят, чтобы мы за каждый тополь выложили 25 тысяч рублей.

Ульяна Быкова забила тревогу в соцсетях. Фото: Алексей Назаров

Ульяна Быкова забила тревогу в соцсетях.Фото: Алексей Назаров

В руках у Надежды ответ из УГХ на одно из писем. В ответе обозначено, что земельный участок с аварийными деревьями – не муниципальный и не государственный, а принадлежит собственникам дома, которые должны благоустраивать прилегающую территорию самостоятельно.

Надежда улыбается, когда доходит до строчки о «зелёных насаждениях».

– Нашли зелёные! В соседнем дворе тоже одно такое «зелёное» стояло. В июле упало – балконы поразбивало, – продолжает Надежда. – Недавно в прокуратуру обратилась. Надеюсь, они что-то сделают. Не было бы прецедентов – мы бы, может, так и не переживали.

В аварийной службе управляющей компании ООО «Седьмой район», обслуживающей пятиэтажку на Стахановской, поясняют, что проблема разрешима, но «жильцам надо провести собрание, и если 51% их согласится – могут пилить тополь своими силами».

«Комсомольская правда – Псков» будет следить за развитием событий.

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