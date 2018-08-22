В Пскове снесен многострадальный павильон проката

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-22T17:09:23+03:00

Правда, владелец узнал о таком решении властей, придя к месту строительства и не найдя там знакомое сооружение

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История со строительством и сносом в Пскове павильона проката в одном из парков города вполне может лечь в основу комедийной киноленты с детективным сюжетом. Тут тебе и горе-чиновники, которые вначале разрешают стройку, а потом требуют все снести, и предприниматели, которые вначале получают разрешение на открытие точки в парке, а потом с удивлением из соцсетей узнают, что под выделенным местом проходят коммуникации и, стало быть, все должно быть убрано в считанные дни. И однажды все это превращается в один большой ком, готовый погрести под собой все и всех.

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

Оксана Кожевникова, так зовут предпринимателя, получила официальное разрешение у городских властей. Ура. Занимается она прокатом веломобилей. Впереди летний сезон, место одобрено весьма удачное – парковая зона в центре Пскова, в двух минутах ходьбы Кремль, Троицкий собор, Золотая набережная, масса храмов. Туристов и отдыхающих горожан здесь всегда много. Так что при любых вложениях удастся их отбить. Но не тут-то было.

Горожане задались вопросом еще на стадии строительства: кто дал разрешение на возведение красного здания на фоне Кремля. Этот вопрос и потянул за собой цепочку нестыковок и сомнений. В результате началось разбирательство, стройку потребовали остановить, владельца сооружения, в котором планировалось сделать пункт проката, искала истину, чтобы сделать для себя выводы – что делать дальше.

Госкомитет по охране объектов культурного наследия Псковской области представил документ о том, что утвержденный городом земельный участок «находится в зоне охраняемого природного ландшафтного объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля». И в связи с этим «возведение временного сооружения для обеспечения деятельности пункта проката противоречит режиму зоны охраняемого природного ландшафта». И тут же добавлено, что «оказание услуг по прокату веломобилей возможно без установки на данном земельном участке дополнительных строений, сооружений».

Оксана Кожевникова настаивает, что в таком случае нарушение в парке не одно, ведь точек проката со своими строениями или приспособленными сооружениями несколько. Однако «с вилами» почему-то пошли только на нее.

Споры с чиновниками не прекращались ни на минуту. Вроде бы на руках есть разрешение. А строить не дают. При этом и сносить, кажется, не требуют. Что делать?

Собственница планирует обратиться в полицию в связи с пропажей имущества. Фото: Оксана Кожевникова.

УТРОМ СТОЯЛ, А К ОБЕДУ ПРОПАЛ

- В восемь часов утра я ехала на работу по Троицкому мосту. Недостроенное сооружение еще стояло, его хорошо видно с моста, - вспоминает Оксана. – А в 13 часов проезжала, его уже не было…

21 августа павильон демонтировали.

- Мне никто не позвонил, не пригласил на место, не поставил в известность, - рассказывает владелица. – Не был составлен акт. Я лишь неофициально знаю, где находятся строительные материалы. Мне передали, чтобы я приезжала и забирала их. Я намерена делать это в присутствии полиции. Ведь, по сути, речь идет о хищении. А это уже уголовное дело.

В надежде найти объяснение Оксана Кожевникова отправилась в Управление городского хозяйства (УГХ). Начальник, как ей сказали в приемной, проводил совещание. Сорок минут она прождала под дверью. Безрезультатно. Сотрудники посоветовали поехать в «Псковский ЦСМ», который и выдавал разрешение. Но оттуда ее снова отфутболили в УГХ.

- А пока я сидела под дверью Захарова (начальник УГХ – Ред.), оказывается, группа рабочих приезжала на место второй раз и вывозила металлические балки, лежавшие под основанием, - замечает Оксана Кожевникова. – Кстати, именно в этот день я получила уведомление, датированное четырнадцатым числом: снести сооружение в течение пяти дней. Иначе они подадут в суд.

Сумма затрат предпринимателя составила 175 тысяч рублей: 115 тысяч – стоимость материалов, 50 тысяч потрачено на работу мастеров, 10 тысяч – за месяц аренды за выделенный и вначале согласованный городом участок.

ЕЩЕ ОДИН АРГУМЕНТ

- По имеющейся информации, конструкция стояла на линиях ливневой канализации, - пояснила Анна Удовенко, сотрудник контрольного отдела Псковской городской Думы, модератор группы «Контроль. Псков», где впервые и появилась запись о павильоне проката веломобилей. - Установка такого объекта недопустима на этом участке. До строительства этой конструкции нужно было согласовать размещение объекта и получить разрешения и согласования у всех служб.

Оксана Кожевникова настаивает: но ведь ей выдали разрешение в «Псковском ЦСМ», неужели там не знали об имеющихся сетях?

- О том, что сети там проходят, лично я узнала сегодня от Анны Удовенко из соцсетей, - отметила она.

Предпринимательница обратилась в полицию.