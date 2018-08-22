Дебаты и добрые дела

22 Авг. 10:59 2018-08-23T11:01:44+03:00

Молодые псковские политики много общались со школьниками, чтобы научить их быть лидерами, помочь разобраться в выборной системе России и научиться отстаивать свою точку зрения. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

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Лето - пора отпусков и каникул, но не для членов Молодежного парламента. Этот орган создали при Псковском областном Собрании депутатов, чтобы молодые политики могли набираться опыта под присмотром старших коллег, но тем показалось неправильным занимать позицию созерцателей.

АКТИВИСТЫ-ПРОСВЕТИТЕЛИ

Нынешний созыв молодых парламентариев сфокусировался на работе со школьниками. Никаких нудных и скучных лекций о том, что такое хорошо или плохо. Фишка начинающих политиков - интерактивная работа с аудиторией, чтобы вызвать максимальный отклик у участников, затронуть важные темы, научить отстаивать свою точку зрения.

Летом школьники разъехались по лагерям, но члены Молодежного парламента нашли время на то, чтобы посетить ребят и дать им несколько полезных мастер-классов.

- Мы выезжали в лагерь «Стремительный» и провели тренинги на лидерство и дебаты, - рассказал председатель Молодежного парламента Денис Матвеев.

Этим летом парламентарии несколько раз наведывались в лагерь. Например, в конце июля там прошел форум «Россия стремится в будущее».

- У нас была площадка дебатов. Мы искали ответ на вопрос «Компьютерные игры - это хорошо или плохо?» - объяснил Денис Сергеевич. - Каждый из участников отстаивал свою точку зрения: кто-то - положительную, кто-то - отрицательную.

Эта тема понятна большинству школьников, потому что компьютер или заменяющий его гаджет есть почти в каждом доме. Мало кто из детей не слышал возмущенного родительского «Да сколько можно сидеть за своим компьютером?!». Зато во время дебатов у школьников была возможность узнать разные взгляды на проблему, послушать доводы за и против и, возможно, изменить свое отношение к времяпровождению за компьютером. При этом умение аргументированно отстаивать свое мнение очень важно в обычной жизни, начиная с разговоров с теми же родителями, заканчивая спорами с учителями и одноклассниками.

Полученные от молодых парламентариев знания пригодятся подросткам в жизни.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

СДЕЛАТЬ ЛИДЕРОМ

Научить человека быть кем-то нельзя, если он сам этого не хочет. Но можно развить нужные качества и подсказать вектор для развития. Звучит туманно, но на самом деле это работает, если к проблеме подойти с головой. Для школьников парламентарии выбрали понятный формат - тренинги, когда модератор постоянно подкидывает интересные задания, задает хитрые вопросы, требующие размышления, а в итоге каждый получает возможность разобраться в себе.

- В том же «Стремительном» мы проводили тренинги на лидерство. Учили ребят держать себя на сцене, дали мастер-класс по ораторскому искусству, - добавил глава Молодежного парламента. Дети получили советы о том, как вести за собой команду, и поняли, кто такой настоящий лидер.

Еще одна важная часть работы парламентариев - обучение школьников основам выборной системы, чтобы подростки знали, что выборы - это не только галочки в листах с фамилиями, а сложный процесс со своими нюансами и правилами.

- Мы рассказывали детям про выборный процесс, о дебатах, агитационной кампании, об этапах выборной кампании, - пояснил Денис Матвеев. - А затем провели выборы президента лагеря «Стремительный».

Дети выдвинули кандидатов, собрали сторонников каждого, разработали предвыборные кампании, потом представили их. Избирательные комиссии зарегистрировали кандидатов, подготовили бюллетени и урны. Закончилось все тайным волеизъявлением и подсчетом голосов, как и полагается.

Кстати, парламентарии ездят с похожими мастер-классами и деловыми играми не только в лагеря, но и в школы. Скоро как раз начинается учебный год, поэтому встреч будет еще немало.

Подопечные Псковского детского дома вернутся из лагеря и увидят обновленную площадку.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

ПОДАРОК ДЕТЯМ

Игры играми, но и реальным добрым делам, результат которых можно потрогать руками, есть место в работе Молодежного парламента. К молодым людям обратился директор Псковского детского дома и попросил помочь привести в порядок детскую площадку.

- Ребятам действительно негде было поиграть, и мы решили помочь, - поделился Денис Матвеев. – Председатель нашего правового комитета Владимир Яковлев выступил инициатором. Мы собрали деньги, каждый скинулся, сколько мог, купили материалы и пошли.

Надо понимать, что в Молодежном парламенте состоят обычные молодые люди. У каждого из них есть свои дела, работа, учеба, проекты и прочая общественная нагрузка. Но они нашли время на то, чтобы собраться и отправиться на спортивную площадку. Там парни и девушки разделились: кто-то красил футбольные ворота, кто-то натягивал волейбольную сетку. Получилось хорошо, уютно.

Будет подарок подопечным интерната, которые скоро вернутся из лагеря. Акцию приурочили ко Дню физкультурника, который отмечали в середине августа.

КСТАТИ

Члены Молодежного парламенты летом поставили перед собой задачу побывать в десяти муниципалитетах, чтобы пообщаться с местными активистами и рассказать о том, как можно развивать свои проекты, что называется, на местах. По замыслу Дениса Матвеева и его коллег, в каждом муниципалитете должен появиться свой молодежный совет.

СПРАВКА «КП»

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов - общественный консультативно-совещательный орган, в который входят 44 молодых активиста. Половину из них выдвинули политические партии. От «Единой России» представлено 15 человек, трое активистов делегированы КПРФ, у ЛДПР два места, у «Справедливой России» и «Яблока» по одному политику. Остальных претендентов отобрали по итогам конкурса. При этом шестеро парламентариев перешли из состава третьего созыва в четвертый. Так их отметили за активность.

Действующий состав Молодежного парламента утвердили 21 декабря 2017 года во время 16-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Нынешний созыв - четвертый. Срок полномочий действующих участников - два года.