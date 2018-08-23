Какие улицы перекроют в Великих Луках в День города 2018 и когда водителям искать объезд

СЕГОДНЯ 18:13 2018-08-23T18:14:56+03:00

Некоторые дороги в течение дня будут перекрывать для проведения праздничных мероприятий и концертов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С 24 по 26 августа великолучане отмечают 852-летие города. Мы узнали, какие улицы перекроют в День города Великие Луки 2018. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в администрации города на Ловати, некоторые дороги в течение дня будут перекрывать для проведения праздничных мероприятий и концертов.

24 АВГУСТА

Площадь Ленина перекроют с утра 24 августа прямо до вечера 26 августа. Также с восьми вечера 24 августа до одиннадцати вечера 25 августа администрация запрещает парковку вдоль набережной реки Ловать от проспекта Ленина до площади Ленина.

25 АВГУСТА

В восемь утра администрация Великих Лук перекроет дорогу во двор жилого дома № 6/1 по улице Некрасова с двух сторон: улицы Некрасова и улицы Карла Либкнехта. Откроется движение только в два часа дня.

В одиннадцать часов и до часа дня перекроют площадь Вознесения, где пройдет торжественное открытие праздника в честь 852-летия Великих Лук.

С половины пятого вечера нельзя станет проехать по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, по которой также перекроит движение от площади Ленина до улицы Пушкина. В администрации города на Ловати позаботились об автомобилистах и обозначили улицы, по которым можно будет объехать перекрытые участки. Это улица Пионерская, Октябрьский проспект и проспект Ленина.

26 АВГУСТА

В этот день по городу пройдут участницы международных соревнований коллективов мажореток и барабанщиц, поэтому проблемы с движением в городе будут с девяти утра до половины шестого вечера.

С девяти утра до шести вечера на остров Дятлинка на своем автомобиле будет попасть невозможно. С четырех часов вечера до того момента, как пройдет последний участников будут перекрыты улица Розы Люксембург, Лизы Чайкиной, набережная Александра Матросова (от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина), проспект Ленина (от улицы Лизы Чайкиной до улицы Некрасова), улица Некрасова и площадь Ленина (от проспекта Ленина до улицы Пушкина). Предположительно все закончится в полшестого вечера.

Объехать все это можно по улице Пушкина, улице Пионерской, Октябрьскому проспекту и проспекту Ленина.