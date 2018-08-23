Псковские приставы требуют демонтировать инсталляцию «Россия начинается здесь»

СЕГОДНЯ 21:45 2018-08-23T22:10:13+03:00

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Инсталляция «Россия начинается здесь», установленная на фоне стен Псковского кремля, вскоре может как минимум сменить место прописки, как максимум - и вовсе исчезнуть из числа городских достопримечательностей. Виной тому неоднозначное место, выбранное для конструкции.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» сотрудник пресс-службы УФСПП России по Псковской области Екатерина Шишова, в ведомстве находится исполнительный лист, согласно которому администрация Пскова должна «прекратить действия по установке» инсталляции.

- Требование общественников демонтировать инсталляцию было отклонено тогда, когда на набережной стояло слово «Россия». Было вынесено решение запретить действия по дальнейшей установке надписи. Тогда же нам прислали исполнительный лист. Так как он не отозван, судебный пристав-исполнитель обязан требовать его исполнения, - пояснила Екатерина Шишова.

Власти Пскова подали апелляцию на решение городского суда в вышестоящую инстанцию - областной суд, но он пока не вынес решения, потому что слушания по делу начнутся не раньше сентября.

Пока по документам, которые есть у приставов, надпись нужно убрать. И хоть суд и разрешил установку букв, но пока действуют так называемые обеспечительные меры, согласно которым продолжать какие-либо работы с объектом можно только после того, когда решение суда вступит в законную силу.

Судьба многострадальной надписи вызвала много споров у псковичей, которые разделились на два лагеря: одни видят в инсталляции рекламный объект, которому не место в историческом центре, вторые считают, что именно буквы на набережной привлекают туристов.

Весной 2018 года объект отправили на ремонт и чистку. Градоначальники заверили, что покарашенные буквы вернут на набережную к 31 мая. Однако возвращение блудной конструкции состоялось перед Днями города, которые в Пскове отмечаются в конце июля.