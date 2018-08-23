2018-08-23T22:10:13+03:00
Общество

Псковские приставы требуют демонтировать инсталляцию «Россия начинается здесь»

Сотрудники ведомства исполняют решение городского суда
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Судьба инсталляции пока не решена.Судьба инсталляции пока не решена.Фото: Ирина ПОТАПОВА
Изменить размер текста:

Инсталляция «Россия начинается здесь», установленная на фоне стен Псковского кремля, вскоре может как минимум сменить место прописки, как максимум - и вовсе исчезнуть из числа городских достопримечательностей. Виной тому неоднозначное место, выбранное для конструкции.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» сотрудник пресс-службы УФСПП России по Псковской области Екатерина Шишова, в ведомстве находится исполнительный лист, согласно которому администрация Пскова должна «прекратить действия по установке» инсталляции.

- Требование общественников демонтировать инсталляцию было отклонено тогда, когда на набережной стояло слово «Россия». Было вынесено решение запретить действия по дальнейшей установке надписи. Тогда же нам прислали исполнительный лист. Так как он не отозван, судебный пристав-исполнитель обязан требовать его исполнения, - пояснила Екатерина Шишова.

Власти Пскова подали апелляцию на решение городского суда в вышестоящую инстанцию - областной суд, но он пока не вынес решения, потому что слушания по делу начнутся не раньше сентября.

Пока по документам, которые есть у приставов, надпись нужно убрать. И хоть суд и разрешил установку букв, но пока действуют так называемые обеспечительные меры, согласно которым продолжать какие-либо работы с объектом можно только после того, когда решение суда вступит в законную силу.

Судьба многострадальной надписи вызвала много споров у псковичей, которые разделились на два лагеря: одни видят в инсталляции рекламный объект, которому не место в историческом центре, вторые считают, что именно буквы на набережной привлекают туристов.

Весной 2018 года объект отправили на ремонт и чистку. Градоначальники заверили, что покарашенные буквы вернут на набережную к 31 мая. Однако возвращение блудной конструкции состоялось перед Днями города, которые в Пскове отмечаются в конце июля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Псковичи выиграли два золота на первенстве России по академической гребле
В Пскове мужчина убил любовника жены, которого та выдавала за родственника
Путепровод Великих Лук откроется 25 августа
К 1 сентября перед школами и садиками в Пскове нанесут дорожную разметку
Вице-губернатор Псковской области потребовал от чиновников разобраться с долгами по зарплате на предприятиях ЖКХ в ряде районов
Палкинский район лидирует среди муниципалитетов в подготовке к новому отопительному сезону
В Печорском районе состоится фестиваль народа сето
В Псковской области вырос травматизм сотрудников на предприятиях ЖКХ
Псковские власти планируют часть расходов на создание туркластера «Духовные истоки» переложить на инвесторов
Власти Псковской области призвали чиновников быть внимательнее к людям
Псковичку, которая обругала посетителей и работников кафе в Пскове, смогла утихомирить только Росгвардия
Для Невельского района купят автобус для выездов на культурные мероприятия
Общественники из других регионов проследят за выборами губернатора в Псковской области
Музей на колёсах 28 августа приедет в Псков