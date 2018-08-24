В Пскове спилили сухие тополя, о которых написала «Комсомолка»

СЕГОДНЯ 18:01 2018-08-24T18:11:05+03:00

В Пскове спилили сухие тополя, которые могли обрушиться на детскую площадку. Фото: Алексей Назаров

Жители двора на улице Яна Фабрициуса, наконец, могут без опаски выводить детей на детскую площадку

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Из-за дома № 11 по улице Яна Фабрициуса в Пскове доносится грохот и характерный звук визжащих пил. Ими вооружились рабочие из Службы благоустройства города.

«Четвертуют» очередной тополь. Здесь, на огороженной лентой территории, работает более десяти человек. Повсюду валяются поленья и многометровые ветви. Погрузчик закидывает в кузов грузовика свежую порцию древесины. Раздаётся резкий металлический гул: падающий ствол бьёт в каркас бывшей качели.

– Повезло, что деревья не на детской площадке, а то их на верёвке спускали бы или площадку переносили бы, – говорит Вячеслав Симонов, представитель Службы благоустройства города.

Сначала работники спиливали ветки, а затем уже брались за стволы.Фото: Алексей Назаров

Бригада, по поручению управления городского хозяйства, наконец-то спиливает аварийные тополя. На них месяцами жаловались жители окрестных домов. Основной аргумент: рядом ежедневно играют десятки детей, на которых эти деревья могут упасть.

– Как хорошо, что до нас добрались, – радуется Надежда Иванова, мама двоих детей, живущая в доме № 6 по улице Стахановской. – А эти обрубки оставят? Не эстетично!

Вместо трёх тополей красуются пятиметровые части стволов.

– Они обрастут. Иначе не можем! Некуда деть напиленное. Раньше на полигон возили, а теперь – в деревню Котово, к предприятию «АСПО», на дрова. Туда много не надо, – объясняет начальник Вячеслав.

Рабочие берутся за последнее из ветхих деревьев. Сначала из корзины автовышки спиливают все ветки, затем сверху вниз «разделывают» ствол.

Подходит беспокоившаяся за местных детей Ульяна Быкова. Недавно в соцсетях она просила распространить информацию о деревьях, в которых видела угрозу. С Ульяной – годовалая дочка Алиса. Тополь летит на землю. Девочка прячется за маму.

- Очень страшно, - говорит.

– Не бойся. Всё! Их больше нет! – успокаивает Ульяна. – Была бы моя воля – я бы тут всё спилила, на всякий случай!

Рядом с обрубками стволов – ещё семь ивовых деревьев, одно из которых – в паре метров от балкона пятиэтажки. Из неё выходит живущая в этом доме Ольга Рендакова.

От нескольких тополей остались пятиметровые обрубки.Фото: Алексей Назаров

– Спилите и это. Я денег дам! Оно же над моим балконом нависает! – обращается женщина к Вячеславу, бригада которого работает внизу.

– Нет документов – нет работ! – обрывает он.

Возможно, для двора за домом № 11 по улице Яна Фабрициуса история с тополями ещё не окончена. А сколько таких деревьев по всему городу.

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Жители одного из дворов Пскова обратились в «Комсомолку» с жалобой: управляющая компания и городские власти бездействуют. Деревья, которые выше их пятиэтажек, вот-вот упадут и погребут под собой детскую игровую площадку. Ни жалобы, ни посты в социальных сетях не помогают. Мужчины из ближайших домов и сами бы выпилили тополя, но им угрожают административным штрафом (подробности).