Уроженка Пскова засветилась на обложке журнала, который выпускает Ксения Собчак

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-28T10:19:03+03:00

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- Одетт Павлову я хотела снять очень давно и рада, что наконец всё сложилось. Встречайте наш сентябрь - он веcь про радикальные перемены, про начало чего-то нового, про final countdown (алгл. - финальный отсчёт, - Ред), - написала Ксения Собчак на своей страничке в Instagram.

Этот пост светская львица посвятила новому выпуску журнала L'Officiel Russia, который выходит под её редактурой. На обложке – длинноногая девушка эффектно опирается на перила моста, свысока поглядывающая на читателя. Это Одетт Павлова. Она входит в топ-50 лучших моделей мира. Её имя, пожалуй, лучше знают ценители моды в Нью-Йорке и где-нибудь Париже, чем в родном Пскове.

В городе, где «Россия начинается здесь», Виктория (настоящее имя Одетт) родилась и делала первые шаги в модельном деле. Рядом была и её сестра Юлия, тоже успешная топ-модель, с которой они потом переехали в Санкт-Петербург, а потом – в Нью-Йорк.

Одетт дебютировала на подиуме в 2015 году в Париже. Высокую публику покорила необычная красота девушек, которые похожи как две капли воды, их рост, грация и практически идеальные пропорции лица.