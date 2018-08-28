Миллиард - на мусор: Планы нового псковского регоператора по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-28T16:33:20+03:00

В Псковской области 97 % всех отходов региона попадают на свалки. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Новый региональный оператор по обращению с ТКО потратит на модернизацию инфраструктуры в Псковской области около миллиарда рублей

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Нового регионального оператора выбрали только в начале лета. Победила компания «Экопром», дочернее предприятия холдинга «Мехуборка» (Санкт-Петербург). О его планах рассказал Дмитрий Назаров, управляющий партнер компании.

Дмитрий Назаров.Фото: Владимир Кольцов

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ

Он назвал ситуацию с мусором в регионе сложной, но нет ничего невозможного, если за дело браться с энтузиазмом. Особенно, когда есть положительный опыт других регионов.

- Отходы должны перерабатываться, а мы из них должны получать материалы, которые пустим в товарный оборот, - рассказал Дмитрий Назаров. - Мы только что говорили о зарубежном текстиле. Он делается из синтетической нити, а она в свою очередь - из пластикового сырья. У нас же сейчас все выкидывается на полигоны.

Цифра внушительная: 97 % всех отходов региона попадают на свалки. Некоторые полигоны еще и находятся вблизи городов, чего не должно быть. С этим пообещали разобраться.

- Будут открыты специальные площадки по перегрузке отходов, - отметил Дмитрий Юрьевич. - Там мусор будет сортироваться, после чего отправляться на полигон. Например, положительный опыт есть в Саратовской области. Вблизи городов свалок больше не будет.

Новые полигоны все равно появятся. Делать их собираются по всем мировым стандартам: геотекстиль, очистные сооружения. Самое главное - последующая рекультивация полигона. Деньги на нее будут копить, пока не ресурс свалки не выработается, поэтому дополнительных бюджетных средств не понадобится.

- В Псковской области появятся несколько сортировочных комплексов тверского производства, - рассказал представитель компании «Мехуборка». - Мы полагаемся в своей работе на отечественные разработки.

Еще один крупный проект - экологический технопарк с развитой логистикой. Здесь будут перерабатываться все виды отходов. В итоге промышленная площадка будет производить материалы, которые можно использовать в производстве. Этот проект получил поддержку со стороны областной администрации

Дмитрий Назаров уверен, что в ближайшие 20-30 лет из мусора будут добывать столько же ресурсов, сколько из земли.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

НОВЫЕ МАШИНЫ И БАКИ

- Мы представляем клиентам все от обычных мусорных мешков, которые будут использоваться в частном секторе, до крупных контейнеров и перевозных мусорных площадок, - отметил Дмитрий Юрьевич.

За счет перевозных мусорных площадок планируется решить мусорный вопрос на Талабских островах. Они располагаются на автомобильной базе и имеют шесть баков.

- Эти места привлекают паломников из всех уголков России, - рассказал Дмитрий Назаров. - Сейчас там мусорная катастрофа. Отходы выбрасываются в овраги, малая часть вывозится. Мы решим этот вопрос.

В городах и поселках планируется устанавливать быстромодульные стационарные площадки, которые очень легко установить. Контейнеры поставят под навесом, рядом - сетку для сбора пластика и макулатуры.

Модернизация коснется и автопарка. На дороги Псковской области выедут грузовики марки «Исузу», «Форд» и «КамАЗ». Установки для сбора отходов на автомобили производят на территории Республики Татарстан. Машины ярко оранжевые и очень хорошо заметны.

Будут открыты специальные площадки по перегрузке отходов.Фото: Александр СИДОРЕНКО

НАЛАДИТЬ ДИАЛОГ

Представитель нового регионального оператора уверен, что решить вопрос с мусором в Псковской области можно только сообща. Нужно вести ежедневный диалог, привлекать внимание общественности к правильному обращению с отходами.

- Мусорная проблема - мировой вызов, - заметил представитель компании «Мехуборка». - В течение последующих 20-30 лет из отходов будут добывать столько же материалов, сколько и из земли.

К сотрудничеству приглашаются те организации, которые готовы работать в строгих рамках и по новым правилам. Если они не готовы - их попросят на выход. Церемониться никто не будет, потому что к региональному оператору предъявлены очень серьезные требования.

- Ситуация и так доведена до предела, - подытожил свое выступление Дмитрий Назаров. - У нас стоит задача ее решить.