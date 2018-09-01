Так рождаются традиции

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-01T11:23:57+03:00

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Эксперты настаивают – у региона есть все шансы стать федеральной площадкой по формированию команд будущего.

Лагерь «Звездный» в Невельском районе Псковской области теперь появится на карте многих молодежных проектов как место, где все начиналось: рождались идеи, они обрастали все новыми и новыми деталями, формировалась команда и, наконец, именно здесь появлялись финансовые средства на то, чтобы задуманное реализовать.

На псковской земле прошел первый Молодежный форум. Его участниками стали около 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет, приехали они из разных районов области. На протяжении нескольких дней ребята работали: деловые игры, тренинги, дискуссии, мастер-классы. Все это под руководством федеральных и региональных экспертов. В их числе, например, заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы Светлана Журова, депутат Госдумы, член комитета по культуре Елена Бондаренко, ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, режиссер и продюсер Шамиль Джафаров, президент федерации workout в России Максим Попов и многие другие. Кстати, были на площадке и потенциальные работодатели, которые с интересом наблюдали за ребятами.

Форум посетили много высоких гостей. На фото депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Фото: Федор Егоров.

ЧТО ПРОСИХОДИЛО НА ФОРУМЕ

В двух словах описать все то, чем занимались участники форума, довольно сложно. Представьте себе – большая поляна. На ней стоят огромные палатки, предоставленные военными. А внутри группами собираются молодые люди, которые целыми днями слушают своих наставников, потом о чем-то спорят, что-то доказывают. Это внешняя сторона.

А если говорить о внутренней, о наполнении, то форум стал одной большой образовательной площадкой для тех, кто готов учиться и обмениваться опытом, у кого есть идеи реализации каких-либо собственных проектов. И не важно, в каком направлении эти проекты задуманы. Значение имеет только одно – желание все это воплотить в жизнь.

Организаторами форума выступили государственное управление образования Псковской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В «Звездном» работа шла по направлениям: событийное волонтерство, молодежь и выборы, международное и межнациональное сотрудничество, экология и развитие сельских территорий, медиа- и интернет-пространство, культурный кластер, спорт и предпринимательство. Прибывшие в Невельский район ребята могли выбрать то, что им ближе в данный момент, и с головой погрузиться в обучение. От идеи их проекты перерастали в конкретные планы предстоящих дел. А работа в команде позволяла найти единомышленников, тех, с кем такие проекты можно выполнить.

По итогам форума восемь предложений от молодежи получили не просто теоретические рекомендации наставников, но и конкретную поддержку в виде денежных грантов.

Форум стал одной большой образовательной площадкой для тех, кто готов учиться и обмениваться опытом. Фото: Федор Егоров.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА ВЫХОДЕ

Региональные власти уже заявили – такие форумы будут регулярными. А лагерь «Звездный» может стать его постоянной площадкой. И вскоре, отмечают федеральные эксперты, именно сюда будут ездить первые лица государства, чтобы встречаться с талантливыми ребятами, проекты которых будут полезны всей стране.

Глава региона, который тоже побывал на площадке и пообщался с молодежью, назвал присутствовавших парней и девушек не иначе как кадровым резервом Псковской области. Возможно, именно они вскоре получат предложения от работодателей, а то и от самого губернатора.

Региональные и федеральные кураторы пообещали сопровождать проекты, презентации которых состоялись во время форума. И не важно, получили ли они гранты или нет. Уж слишком хороши были идеи, надо бы их воплотить.

Кроме того, в ближайшее время в Псковской области может пройти общероссийский форум историков. А еще проведут мастер-классы и семинары с участием экспертов молодежного форума.