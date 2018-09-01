Псковские школьницы десять лет спустя повторили кадр с обложки

СЕГОДНЯ 18:52 2018-09-01T18:56:22+03:00

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Знакомьтесь. Это Амалия, Настя, Аня и Люба. Все они учатся в Пскове, в этом году пошли в 11 класс. А снимок, который девушки держат в руках, был сделан 1 сентября 2008 года, они тогда стали первоклашками.

Девочки пошли учиться в один класс в Гуманитарном лицее. После торжественной линейки к родителям хохочущих первоклассниц подошел псковский журналист Игорь Докучаев и предложил сфотографировать веселых школьниц. Так появился первый снимок, который спустя пару дней оказался на обложке.

- Я помню, как моя бабушка пошла в продуктовый магазин и увидела эту газету, - вспоминает Амалия Косенкова. - Она купила сразу шесть экземпляров. Позвонила маме: «Амальку опубликовали, и подружки ее там». До сих пор эта газета лежит у нас дома, у наших родственников. С нею связано очень светлое воспоминание.

Десять лет назад девочки учились в одном классе. Фото: Светлана Гаврилова.

Общение девочек началось за год до школы, они вместе посещали подготовительные занятия. Сблизились. Вместе ходили на детские спектакли, в кино. Но потом, так распорядилась жизнь, Амалия перешла в другую школу, в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию.

- Безусловно, так как мы учились в разных школах, меньше времени проводили вместе, но всегда с трепетом вспоминали о своих первых днях учебы, - рассказала девушка. - Мы все равно поддерживали отношения, в 21 веке все сделано для того, чтобы общаться даже на очень больших расстояниях. Мы знали, как и что складывается, мы могли обратиться за помощью, поделиться чем-то.

Есть у Амалии привычка – все приятные мелочи складывать в коробку. Например, билеты, записочки, фотографии. В эту коробку попал и тот самый снимок из газеты. Со временем, когда не остается свободного места, все это перекочевывает в специальную книгу воспоминаний. У нее уже не один том за эти годы появился.

И вот накануне 1 сентября девушка пересматривала эти вещички вместе с мамой. Ирина Дмитриевна и предложила все повторить.

- С идеей вновь сфотографироваться сразу все согласились, обсудили какие-то детали и на следующий день собрались, - поделилась впечатлениями Анастасия Попова, она тоже на этой фотографии. - Мы решили вновь надеть школьную форму, чтобы выглядеть точно так же, как на том снимке. Все необходимое нашлось в шкафу.

Фотографировались девушки в студии Светланы Гавриловой. Именно она и поведала корреспонденту «Комсомолки» об этой истории. И у нас сразу же родилась сумасшедшая мысль. Мы решили объявить об акции «Моя история. Годы спустя». И предлагаем всем читателям последовать примеру девушек.

КОНКРЕТНО

Выберите снимки, сделанные много-много лет назад, и попробуйте их повторить. В тех же местах, с теми же людьми. А потом присылайте нам свои рассказы и фотографии. Самые интересные мы опубликуем на сайте и в еженедельнике.

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