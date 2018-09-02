2018-09-02T12:12:57+03:00
Общество

Совет да любовь: Самый молодой псковский депутат Лидия Драгунова вышла замуж

Невесту поздравил с днём бракосочетания глава Пскова Иван Цецерский
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Глава Пскова Иван Цецерский одним из первых поздравил молодую семью с праздником.Глава Пскова Иван Цецерский одним из первых поздравил молодую семью с праздником.
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Для кого-то 1 сентября на годы вперёд ассоциируется с началом учебного года, для кого-то это просто первый день осени, а для Лидии Драгуновой – это день начала новой жизненной вехи. Именно в первый сентябрьский день самый молодой депутат регионального парламента связала себя узами брака.

Церемония бракосочетания прошла в Пскове. Почётным гостем праздника стал глава города Иван Цецерский. Он поздравил молодых с праздником и позже поделился событием в своём аккаунте в социальных сетях.

- Совет да любовь молодоженам! Лидия Александровна избрана депутатом в Пскове. Она очень добрый и отзывчивый человек. Пусть в ее жизни будет Вера, Надежда и Любовь на долгие годы супружеской счастливой жизни! – сопроводил фото с росписи Иван Николаевич.

Лидия Драгунова вошла в состав Псковского областного Собрания депутатов в 2016 году в 23 года. Девушка очень сосредоточена на своей карьере, поэтому не упускает случая поучаствовать в выездных сессиях, встречах и заседаниях. О своей личной жизни Лидия Александровна особо не распространяется, в её социальных сетях нет снимков с супругом, поэтому известие о браке для многих стало неожиданностью. Ни перед свадьбой, ни в день бракосочетания, ни после него депутат не выложила ни одного снимка с торжества в открытый доступ.

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В День знаний поздравил депутата областного Собрания депутатов Лидию Драгунову с Днем бракосочетания.Совет да любовь молодоженам!Лидия Александровна избрана депутатом в Пскове.Она очень добрый и отзывчивый человек.Пусть в ее жизни будет Вера, Надежда и Любовь на долгие годы супружеской счастливой жизни! #псков #цецерский #команда2018
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