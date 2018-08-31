Орнитолог из Себежского района собирает средства на реабилитационный центр для белых аистов

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-31T10:21:26+03:00

С помощью краудфандинга люди уже перевели около 230 000 рублей

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Говорят, белые аисты живут только там, где есть люди.

– Всё так. Уходит человек – улетает аист, – подтверждает кандидат биологических наук, научный сотрудник государственного природного заказчика «Ремдовский», орнитолог Марина Сиденко. – Зачастую это не объяснить! Там, где недавно жили люди, птицы могут гнездиться в основном год – два.

Когда слушаешь Марину, нередко представляешь человека и аиста эмпатичными друзьями или как минимум надёжными приятелями. Картина переворачивается, когда специалист сообщает контрастный факт, что даже добродушный чуткий человек может погубить птицу и не заметить этого.

– Сейчас в Гдовском районе одна бабушка прикормила дикого аиста, который постоянно её навещает. Проблема в том, что теперь пернатый друг может не улететь зимовать в Африку! Прикормленные лебеди, например, с наступлением заморозков иногда вмерзают в лёд, – подмечает Марина. – Чтобы здоровые птицы не погибли, не нужно так рьяно заботиться. Они прекрасно знают, как обеспечить себя едой.

Чтобы спасти аистов, которые по какой-то причине не мигрировали осенью на зимовку, в конце мая Марина разместила в интернете, на краудфандинговой платформе «Planeta.ru» (для добровольного коллективного финансирования), проект зимнего дома для белых аистов – «Построим Дом для Аистов!». По плану строение будет на восточном берегу Псковско-Чудского озера, в «Ремдовском», уже этой осенью.

– В регионе и тридцатиградусные морозы бывают. Поэтому птицам нужно просторное отапливаемое помещение, на которое у меня никогда своих денег не хватит, – уточняет Марина.

Зимний дом – совместное решение сотрудников двух особо охраняемых природных территорий федерального значения: заказника «Ремдовский» и национального парка «Смоленское Поозерье», в Псковской и Смоленской областях.

Если создать первый в России реабилитационный центр для аистов, что дети смогут бесплатно изучать аистов, контактировать с ними. Фото: Марина Сиденко.

ЦЕЛЬ – РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

У Марины большие планы по спасению аистов.

– Зимний дом – только начало. Самоцель – с помощью краудфандинга построить реабилитационный центр, где со всеми желающими будем выхаживать раненых аистов, чтобы выпустить на волю. Тут и миллиона не хватит, – утверждает специалист. – Дело не только в зиме. Отзывчивые люди всех возрастов передают мне травмированных аистов в любое время года.

Со слов Марины, много раненых птиц она получает с августа по сентябрь. Сейчас заботится о трёх аистах и собирается забирать ещё семерых из разных районов и регионов страны.

– Самые частые травмы – ушибы и переломы крыльев, ног, а самые тяжёлые – открытые переломы. Ломаются даже клювы, – поясняет инициатор. – Ранить птиц могут хищники: собаки, лисы и прочие. Кроме того, аисты часто охотятся у дорог, поэтому их сбивают машины. Бывает, эти птицы получают травмы, разбиваясь о провода. Да даже от града могут пострадать. Я уже молчу о людях, которые птиц отстреливают.

Марина упомянула о массовом расстреле аистов в Островском районе в 2014 – 2015 годах. Житель деревни Перевоз не один год убивал аистов и говорил, что так борется с комарами, поскольку лягушек будет больше.

– Есть ещё и оставшиеся без родителей птенцы. Если во время ветровой бури упадёт гнездо – выживший нелётный птенец, которому нет семидесяти дней, без человеческой помощи погибнет, – подмечает орнитолог.

Марина с коллегами занимается проблемами спасения аистов уже более 15 лет. Начала – в национальном парке «Смоленское Поозерье»

ПОЧЕМУ ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей уверяют, что многочисленной популяции белых аистов региона ничто не угрожает.

Марина, ссылаясь на книгу «Птицы России и сопредельных регионов», подтверждает, что в Псковской области этих птиц много: около двух тысяч пар – поэтому регион находится на втором месте по численности аистов в России. Лидирует Калининградская область, где на несколько сотен пар больше. На всю страну же приходится – порядка 10 тысяч.

– Белые аисты – не краснокнижные, но они – символ счастливой и мирной жизни. Их очень любят, и собранные деньги – тому доказательство, – утверждает Марина. – А Псковская область как нельзя лучше подходит для реабилитационного центра потому, что вокруг весь богатый аистами Северо-Запад. К тому же в регионе промышленное рыболовство развито. Можно у рыбаков за 20 рублей взять килограмм сорной рыбы.

Со слов специалиста, прокормить и одну такую животноядную птицу тоже недёшево. Ежедневная норма рыбы, куриных голов и субпродуктов, а это полкилограмма на особь, обходится в 500 рублей.

– Если всё получится – создадим фонд помощи аистам, чтобы их содержать, – подытоживает инициатор. – В России нет таких реабилитационных центров. Псковская область станет первой и пока единственной!

Марина уверена, что с помощью центра можно будет проводить и научные исследования, и экопросветительские мероприятия, и концерты, и экскурсии. Дети смогут бесплатно изучать аистов, контактировать с ними. А вишенкой на торте станут родные для Европы аистиные фестивали.

Марина хочет создать реабилитационный центр для аистов в честь своей любимицы Вареньки, которая погибла от лап лисы. Фото: Марина Сиденко.

В ПАМЯТЬ О ПТИЦЕ

Марина решила помогать животным, когда была ещё подростком. В двенадцать лет она стала юннаткой при Ростовском-на-Дону зоопарке, куда позже пришла работать.

– К нам в зоопарк несли очень много птиц, попавших в беду, – вспоминает инициатор проекта. – Это всё не прошло бесследно… Теперь я орнитолог с шестнадцатилетним стажем работы в заповедной системе и могу позаботиться о таких птицах.

После многолетней работы с животными в Ростове-на-Дону и Смоленской области Марина перебралась в Псковскую область, где живёт и работает в Национальном парке «Себежский» уже года три. Говорит, что давали место заместителя директора по науке, но стала научным сотрудником, чтобы быть ближе к природе, птицам.

В прошлом году у орнитолога случилась беда.

– Это была трагедия! Погибла Варечка – любимый аист. Она прожила с нами одиннадцать лет. Её убила лиса, – вспоминает Марина. – После этого я хочу спасать аистов ещё сильнее, а специализированный реабилитационный центр построить в память о своей любимице. Хороший повод. Не правда ли?