95 лет на страже порядка

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-31T15:52:42+03:00

За первую половину 2018 года в Пскове выявили 73 преступления, из которых 53 удалось раскрыть, патрульные полицейские составили 4 895 протоколов об административных правонарушениях. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

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В далеком 1923 году 2 сентября центральное административное управление НКВД выпустило документ под названием «Инструкции постовому милиционеру». Именно с того момента ведет отсчет своей истории патрульно-постовая служба страны.

НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ

О работе в отдельном батальоне ППСП Пскова рассказал заместитель командира, капитан полиции Михаил Кольцов.

- Каждый день на улицы города охранять правопорядок выходят около 120 патрульных полицейских, - рассказал Михаил Сергеевич. - Все они проделывают большую работу, ведь сотрудник патрульно-постовой службы - немного и участковый, и следователь, и криминалист. Нужно много знать и многое уметь.

За первую половину 2018 года в Пскове выявили 73 преступления, из которых 53 удалось раскрыть, патрульные полицейские составили 4 895 протоколов об административных правонарушениях.

- Это и кражи со взломом из магазинов, распитие спиртных напитков и многое другое, - отмечает Михаил Кольцов. - Было и несколько значимых задержаний.

Например, в начале марта сотрудники ППС поймали эксгибициониста, который пугал школьниц, раздеваясь перед ними на улице. Его приметы описали две девушки, которым пришлось лицезреть это безобразие. Злоумышленника поймали в тот же вечер.

Также сотрудники ППС ведут и работу по поиску украденных велосипедов. В этом им помогает собственная база данных владельцев двухколесных транспортных средств. С ее помощью преступления могут раскрываться еще до обращения пострадавшего в полицию. Так было 22 марта этого года.

- Сотрудники ППС около десяти часов вечера в районе Сквера искусств остановили гражданина на велосипеде «Стелс», - рассказал о работе своих подопечных Михаил Кольцов. - По базе данных числилось, что на этом велосипеде ранее ездил другой человек. Сотрудники ППС задержали гражданина. Оказалось, что он имел судимость, а велосипед украл из сарая на Запсковье. Утром в полицию обратился хозяин пропавшего средства передвижения, а преступление уже было раскрыто.

ВСЕГДА В РАЗЪЕЗДАХ

Не только в Пскове сотрудники ППС охраняют закон и порядок. С 1999 года они несут службу в Чеченской Республике, Республике Ингушетия. Сейчас четыре сотрудника псковской патрульно-постовой службы находятся в городе воинской славы Малгобеке. Около 63 % сотрудников ППС являются ветеранами боевых действий МВД.

- Кроме этого мы ездили на все последние значимые мероприятия, где нужна полиция: G8 в 2006 году, Олимпиада в Сочи, ПМЭФ, чемпионат мира по футболу, - рассказывает Михаил Кольцов. - За это время ни один сотрудник не погиб. Два человека отмечены президентскими наградами.

В составе сводного отряда Псковской области, в котором было больше 500 человек, на чемпионат мира по футболу 2018 года ездили 42 сотрудника ППС областной столицы. Службу несли в центральных районах Петербурга. Также обеспечивали безопасность на фестивале фанатов ФИФА - 2018.

- Сотрудники ППС занимались охраной общественного порядка, - рассказал Михаил Сергеевич. - Раскрывали преступления и административные правонарушения. Отзывы о нашей работе были только хорошие.

Псковские полицейские следили за порядком на чемпионате мира по футболу.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Псковские стражи порядка провели в Санкт-Петербурге и несколько резонансных задержаний.

- Поступило наряду сообщение, что на Невском проспекте заметили мужчину, который разыскивался в Великом Новгороде за крупное мошенничество, - рассказал Михаил Кольцов.

Работу сотрудников ППС координировали опера из Новгорода. К ним информация поступала от гражданина, который узнал преступника. Злоумышленника задержали. Были раскрыты и мелкие преступления, например, кражи. На одной из улиц псковский наряд ППС услышал звон стекла во дворе. Там несколько человек раскурочивали автомобиль – хотели украсть колеса, рейлинги, багажник. В итоге злоумышленникам пришлось проследовать в полицейский участок.

- Самые сложные дни были, когда играла Россия, - вспоминает Михаил Кольцов. – В фанзоне собиралось до 40 тысяч болельщиков. Нашей задачей было не допустить паники и массовой давки. Всего нас, сотрудников ППС, было 50 человек. Толпу следовало рассеять, не допустить распития спиртного. Все обошлось без происшествий.

Когда 26 июня Аргентина выиграла у Нигерии, 400 болельщиков собрались у метро «Гостиный двор» и не хотели расходиться. Приезжали даже представители федерального департамента аргентинской полиции, чтобы попросить их разойтись. В конце концов, во время переговоров, при непосредственном участии сотрудников псковского батальона ППС, фанаты покинули площадь.

После командировки в Санкт-Петербург на время проведения чемпионата мира по футболу, более 50 сотрудников УМВД России по Псковской области получили награды от руководства МВД.

24 ГОДА НА СЛУЖБЕ

На улицах Петербурга охранял правопорядок и один из старожилов псковского батальона ППС - капитан полиции Сергей Степанов. На службе он уже 24 года и повидал за это время немало. По образованию - техник-механик. Начинал с рядового, был обычным водителем. Затем в 2000 году была командировка на Северный Кавказ. Сергей Александрович с коллегами нес службу на блокпостах в Чеченской Республике. После возвращения домой стал заместителем командира взвода, потом командиром взвода ППС.

- Сейчас занимаю должность старшего инспектора отдела организации службы, - рассказывает Сергей Степанов. - Организую службу, делюсь опытом с молодым поколением. Иногда и самому у них учиться приходится, например, обращаться с современными технологиями.

Раньше и рапорты от руки писали, и фоторобот карандашом рисовали. Сейчас все больше компьютеров, появляются специализированные базы данных.

- Но преступлений тогда было меньше, - замечает Сергей Степанов. – Грабеж считался чем-то вопиющим, разбои были редко. А теперь у людей стало появляться больше материальных ценностей, все это на виду. Преступники этим пользуются.

Рассказал Сергей Александрович и как однажды рисковал жизнью при задержании преступника.

- Давно это было. В Пскове в семье цыган произошло убийство. Молодой парень убил пожилого человека, - вспоминает Сергей Степанов. – Мы с экипажем выехали на место преступления. Долго искали преступника по всему дому. Я зашел проверить кладовку, а он на меня с окровавленным ножом накинулся. Пришлось применить приемы борьбы и фонарик, чтобы обезвредить злоумышленника.

Уходить со службы Сергей Степанов не собирается. Говорит, что пока есть силы, будет охранять порядок на улицах Пскова вместе с молодыми сотрудниками.

В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ

В отдельном батальоне ППС Пскова служит 20 женщин. Ежедневно сотрудницы полиции выходят на охрану общественного порядка на улицах, в том числе, в мотопатруле. Одна из них - Екатерина Князева, младший лейтенант полиции. Правда, большую часть времени она проводит в кабинете. Екатерина - психолог.

- Всю свою сознательную жизнь хотела работать в правоохранительных органах, - рассказала Екатерина. - Мама до сих пор работает в полиции, папа - ветеран МВД, и бабушка с дедушкой служили в милиции. Здесь как дом родной.

Муж Екатерины тоже сотрудник ППС не в первом поколении. Отец Ивана Князева руководил батальоном патрульно-постовой службы, после чего готовил молодое пополнение в учебном центре.

Супруг служит в звании старшины полиции. Участвовал в 2017 году в соревнованиях «Лучший по профессии» среди сотрудников линейных подразделений патрульно-постовой службы. Иван вошел в первую двадцатку страны.

Екатерина служит уже пять лет.

- После школы пыталась поступить в ведомственный институт, но не получилось, - вспоминает девушка. - Поступила в педагогический на направление «Психология». После учебы пошла на службу в охрану. Пока работала, еще одно высшее образование получила - юрист.

Екатерина Князева помогает не только задержанным или их жертвам, но и сослуживцам. Каждый день носишь с собой оружие, общаешься с разными людьми, нередко с опустившимися на социальное дно. Одних ненавидишь, другим сострадаешь. Лучше на работе все обсудить и найти выход, чем нести домой все свои переживания. Если психолог считает, что сотрудник не готов нести службу, его могут отстранить на некоторое время.

Но психолог не только сидит в кабинете. Екатерину можно встретить и на обычном посту в полной экипировке: пистолет, спецсредства. Эта хрупкая на вид девушка уже участвовала и в задержаниях.

- Во время командировки в Санкт-Петербург задерживали пьяных дебоширов, - рассказывает Екатерина. – А вообще в планах работать не психологом, а в патруле. Каждый день выходить на улицу.

Кстати, Екатерина и Иван Князевы хотят, чтобы их дети тоже пошли служить в полицию.