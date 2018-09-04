Сладкие проводы лета

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-04T10:01:49+03:00

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Мороженое, десерты и вкусные напитки отведали псковичи на празднике «Сладкий день»

- …Ну-ка! А это что такое?! Жидко, а не вода, бело, а не снег! Стыдно не знать! – ходит маятником указательный палец коварной старухи Шапокляк, которая загадками зашифровала названия ингредиентов любого мороженого.

Раздаются детские выкрики: «Молоко!». Быстрее остальных в цель попадает рыжеволосый мальчик лет восьми.

- Молоко! – подтверждает пританцовывающий рядом Знайка.

Известная обманщица Шапокляк честно рассказывает, как делают мороженое. Знайка же вручает улыбающимся победителям по «Золотому стандарту», кремовому пломбиру в вафельном стаканчике.

Такой своеобразный кроссовер сказок «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского и «Незнайка на Луне» Николая Носова прошел на фуд-корте гипермаркета «Империал». Сказочные персонажи встретились, чтобы подарить маленьким и большим псковичам праздник в честь уходящего лета и приближающейся осени - «Сладкий день», который устроили «Комсомольская правда - Псков» и ее друзья.

Ведущей праздника была старуха Шапокляк.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ПЕРЕД ПЕРВОЙ ДЕГУСТАЦИЕЙ

- «Сладкий день» - яркий, вкусный праздник-дегустация! - кивает девятилетней дочке Арине псковичка Елена Балдина. - Успели к самому началу веселья!

Семья Балдиных застала даже первое выступление пяти девушек из шоу-балета «БАККАРА SHOW» - танец в русских народных красно-белых платках и сарафанах.

- У этого пирожного с грибочком очень вкусный крем, - подмечает Арина, наш главный эксперт на сегодня. Перед девочкой - угощение для гостей праздника, бисквитное, пропитанное сиропом пирожное «Под березой», от «Смольнинского хлебозавода».

Она взяла это лакомство со стола у импровизированной сцены, где расхаживает Шапокляк, а желающим делают аквагрим. Там на одноразовых тарелках компании «Евро-пак» таких вкусностей - около сорока. И это малая часть сладостей. На соседнем столе красуется больше сотни коктейлей и десертов от «ФрутоНяни».

Но главный здесь - холодильник, под крышку забитый мороженым. В нем подарки от компаний «Инмарко», «Талосто», «Froneri» и «Фабрики мороженого».

- А теперь - на дегустацию! - призывает Знайка.

К заветному холодильнику тут же устремляется больше сотни людей всех возрастов. Из рук сотрудников «Комсомольской правды - Псков» в руки собравшейся публики прохладные кушанья перекочевывают за пять минут.

- Очень хотела этот пломбир в вафельном стаканчике, на котором изнутри слой шоколада! Нравится, когда все вместе! - уверяет Арина.

За время праздника ребята попробовали несколько видов сладостей.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ГОСТЕЙ СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ

Тем временем сказочный дуэт агитирует гостей стать участниками второго конкурса. Когда все обступают героев, Шапокляк начинает интерактивную игру «Правда или ложь». Так, многие собравшиеся узнают, что мороженое снижает показатели артериального давления, может стоить в Нью-Йорке тысячу долларов, а когда-то было пищей аристократов.

Самые догадливые получают от сказочной старухи эскимо «Бон Пари «Джангли», оно же «Узнай, что внутри?».

- «Бон Пари» - очень оригинальное, со сладким желе. Нравится эта начинка, она приятная, - продолжает эксперт Арина. - А «Ля Фам» - вообще навсегда мое любимое!

Число присутствующих увеличивается примерно вдвое. Теперь на столе, где были пирожные и кусочки торта «Фруктовый десерт», начинается вторая дегустация, где можно попробовать и пломбир «48 КОПЕЕК».

Дети были в восторге и от праздника, и от угощения.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ПОДТЯНУЛИСЬ И ВЗРОСЛЫЕ

В это мгновение перед Шапокляк, раскрутившей новый конкурс, дети играют в «угадай мороженое», причем именно «Ля Фам». Знайка завязал участникам глаза, а ведущая поднесла им по рожку, чтобы дети отгадали, что за вкус им предлагают. Почти все ребята ответили правильно, за что и получили награду.

К слову, на празднике постепенно растет число взрослых. Они тоже любят полакомиться вкусным мороженым.

- Семейное мероприятие! - заявляет тридцатилетний пскович Вадим Афоненко. - Мне из всего предложенного «Золотой стандарт» больше понравился. Он классический, как я люблю. Будит ностальгию по детству!

Молодые мамы за участие в конкурсе получили вкусные призы от «ФрутоНяни».

Весёлые конкурсы подготовили для гостей праздника.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

Тем временем на сцене снова появляются танцоры, на этот раз цыгане с медведем. К пляске присоединяются и Шапокляк, и Знайка, и все в радиусе пяти метров. В этот раз побеждают активно танцующие гости - получают подарки от «Фабрики мороженого»: «Свинка Пеппа» со вкусами колы и бабл-гам, «Столбушинское мороженое» со вкусом сбитня или пломбир «Славестино».

Перед публикой поет Анна Лабусова, а спустя несколько минут ее сменяет более юная коллега, восьмилетняя второклассница Елизавета Левина. Девочка более трех лет занимается в вокальной студии «Карамельки».

- «Сладкий день» - очень веселое событие! - говорит маленькая певица. - И выступать здесь нравится, и мороженое, особенно «Свинка Пеппа»: во рту остается приятный вкус жвачки.

- Смело можно сказать, что праздник удался! - констатирует координатор мероприятия, начальник отдела спецпроектов «Комсомольской правды - Псков» Ирина Маяковская. - Устроить «Сладкий день» было необходимо! Перед трудным учебным годом школьникам нужно запастись запоминающимися приятными впечатлениями. Кроме того, этот праздник - лишний шанс для родителей вкусно и ярко отдохнуть с детьми в последний день лета, причем бесплатно.