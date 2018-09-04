Театральный сезон 2018-2019 в Пскове: Что нового ждет зрителей на сцене и за ее пределами

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-04T18:25:23+03:00

Настал сентябрь, а это значит, что любители театра ждут новых спектаклей на псковской сцене. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Настал сентябрь, а это значит, что любители театра ждут новых спектаклей на псковской сцене. Начнется 113-й театральный сезон в Пскове, впервые за долгое время, с премьеры - «Ревизор» от режиссера-постановщика Петра Шерешевского. Что еще ждет зрителей областной столицы на сцене Пушкинского драмтеатра и за ее пределами? На эти вопросы ответили руководители учреждения культуры.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Что касается руководителей, так и их полку прибыло. Псковский драмтеатр возглавила Людмила Цишковская. Человек в театральных кругах не новый, до этого успешно возглавляла несколько учреждений культуры.

- Долгое время Людмила руководила театром «Центр драматургии и режиссуры», - рассказал художественный руководитель драмтеатра Дмитрий Месхиев. - Для нашего театра это несомненная удача, потому что это профессиональный руководитель, который знает, что такое театр.

Кроме «Центра драматургии и режиссуры» Людмила Цишковская руководила театром в Геленджике, где добилась неплохих успехов. Долгое время она работала в центральном доме актера. Теперь из Москвы она приехала в Псков. Как призналась Людмила Цишковская, академический театр она возглавила впервые.

- Это мой первый опыт, здесь мне все очень интересно, - рассказала Людмила Цишковская. – Многие вещи меня радуют, радует команда профессионалов, которая здесь работает. Впечатления очень хорошие и от города, и от театра.

Псковский драмтеатр возглавила Людмила Цишковская.Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Новый руководитель намерен многое поменять в театре. Сначала изменения коснутся внутренней организации, делопроизводства - исправлением дефектов в театре, как в технологическом процессе. По словам нового директора Псковского драмтеатра, профессиональный рейтинг его в определённых кругах очень высокий, поэтому его стоит развивать. Напирмер, приготовить «творческий бульончик».

Кроме внутренних вопросов надо решить и внешние. Например, неактивное использование помещения буфета. Оно должно стать местом, где собираются псковичи и делятся своими идеями и проектами. Театр должен стать местом притяжения активных и творческих людей.

- Я сделаю все, чтобы псковские зрители узнали красоту того, что здесь происходит, - подчеркнула Людмила Цишковская.

Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев кардинально сменил образ.Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ

За прошлый театральный год на псковской сцене было представлено девять новых спектаклей. В этом году, несмотря на проблемы с финансированием, планов нисколько не меньше. Новые режиссеры и новые постановки - все будет направлена на то, чтобы псковский драмтеатр стал лучшим из всех провинциальных театров.

Для начала - постановка «Ревизор» от Петра Шерешевского. Новый взгляд на произведение классика. Новые реалии будут вплетены в текст бессмертного произведения, а сама постановка будет транслироваться не только на сцене, но и на специальном экране, куда операторы будут транслировать действия актеров в прямом эфире.

- В середине ноября Сергей Потапов, бывший главный режиссер Саха академического театра, представит спектакль по пьесе Николы Кулиша «Так погиб Гуска», - рассказал арт-директор Андрей Пронин. - Мне очень приятно, что этого украинского автора двадцатых годов любил Владимир Радун, бывший руководитель псковского театра. В этом есть некая преемственность.

До нового года на псковской сцене появится очень много постановок, интересных и разных. Помимо псковских спектаклей зрители смогут увидеть постановку молодого иорданского режиссера Нади Кубайлад «Ба». Этот спектакль станет бенефисом для ведущей артистки псковского драмтеатра, заслуженной артистки России Галины Шукшановой. Также актер псковского театра Евгений Серских примет участие в постановке молодого режиссера Ярослава Рахманинова «Любовник», по одноименной пьесе Гарольда Пинтера. Предположительно спектакль появится в январе.

Арт-директор театра Андрей Пронин заявил, что труппу псковского драмтеатра ждут не только зрители областной столицы.Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Кроме этого псковичи и гости города смогут увидеть на сцене такие постановки как: «Жанна» Михаила Заеца, «Голос» Алексея Янковского по киносценарию Натальи Рязанцевой, «Женщина его мечты» Михаила Яковлева по пьесе местного драматурга Натальи Лаврецовой, «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь, «Академия смеха» Дмитрия Месхиева.

- Это все, что мы хотим сделать, - отметил худрук псковского драмтеатра. – Но именно хотим, а сможем ли - неизвестно.

НОВЫЕ ГАСТРОЛИ

Труппу псковского драмтеатра ждут не только зрители областной столицы. Впервые с 1993 года актеры оправятся в Москву. В обратном направлении последует труппа театра «Модерн», на сцене которого псковичи и будут выступать в столице России. А ведь кроме этого есть еще и театральные фестивали.

- С «Каштанкой» труппа псковского драмтеатра отправится на фестиваль «Свидание на Театральной», - отметил арт-директор учреждения культуры Андрей Пронин. – Он пройдет в Рязани в ноябре.

Кроме этого псковский драмтеатр оказался единственным приглашенным провинциальным театром на фестивале «Александрийский», который пройдет в Санкт-Петербурге. Там псковские актеры представят на суд общественности постановку «Река Потудань».

- Мы движемся в правильном направлении, как нам кажется, - отметил Дмитрий Месхиев. - об этом говорит реакция публики здесь и в других городах. Например, в прошлом театральном сезоне мы выступали на фестивале «Черешневый лес», где собираются лучшие театры страны. Нас зовут с разными спектаклями еще на несколько крупных фестивалей, но пока детали мы вам сказать не можем.

Сезон откроется постановкой «Ревизор» от Петра Шерешевского.Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

БЭБИ-ТЕАТР

- Постановка «Год жирафа» в прошлом году прошла как-то незаметно, - отметил арт-директор псковского драмтеатра. - Спектакль получился не только для самых маленьких, его можно показывать и младшим классам.

Это не только игровая постановка, но и важный социальный проект. Родители могут научиться, как можно играть со своими детьми. Спектакль дает людям уникальный коммуникативный опыт, который можно использовать в повседневной жизни.

- Просто нужно один раз посмотреть, что это такое, - отметил худрук театра Дмитрий Месхиев. – Для региональных театров такие спектакли редкость. Мы играем его не на сцене, а в шатре. Это очень интересная история. На постановку ходят мамы с детьми. Это очень важное социальное явление для нашего театра.

Шатер не привязан к одному месту и, если возникнет необходимость, отправится по населенным пунктам Псковской области с постановкой.

- Беби-театр как направление зарождался в Москве, - отметила директор театра Людмила Цишковская. – Очень модное и прогрессивное направление в театре. Я была очень удивлена, когда я приехала в Псков и узнала, что здесь такой спектакль существует.