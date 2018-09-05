Только вплавь: В Пскове огромная лужа у входа в школу № 22 мешает детям попасть на уроки

СЕГОДНЯ 11:06 2018-09-05T11:09:09+03:00

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Погода в Пскове в начале сентября потихоньку превращается в осеннюю. Уже четвертого сентября дождь лил все утро, жители города спешили на работу под зонтиками. После небольшого каприза погоды родители школьников из погранично-таможенно-правового лицея на улице Алтаева забили тревогу. Их дети могут попасть в школу, только преодолев огромную лужу. Других путей нет. Об этом они поспешили сообщить в социальных сетях

- Ранее был вопрос с дорогами вокруг школы, территорией двора школы и забором. Это решили. Теперь надо браться за решение вопроса водоотведения, - резюмирует Лилия Залога, автор поста в группе «Контроль.Псков». - Можно подумать раньше не знали про эту проблему? Перед входом в школу положили новый асфальт, а вода после дождя как стояла, так и стоит.

Как оказалось, соответствующие службы пытались решить проблему с водоотведением на этом участке. Фото: Лилия Залога.

Как оказалось, проблема для школы уже не новая. Лужа была и почти 30 лет назад, но, по воспоминаниям выпускников, она была меньше. Псковичка Александра Лебедева поделилась воспоминаниями о том, что в свое время мама купила ей резиновые сапоги, чтобы гулять вокруг дома, который находится сразу напротив школы № 22.

В свою очередь городские власти, по мнению сотрудницы городской думы Анны Удовенко, держат ситуацию с лужей на контроле. Как оказалось, соответствующие службы пытались решить проблему с водоотведением на этом участке. Видимо, пока безрезультатно.

КСТАТИ

Подобная проблема существует у дома № 23 по улице Пароменской. Хоть огромная лужа при въезде во двор не мешает школьникам попасть в учебное заведение, но обходить ее ежедневно приходится десяткам псковичей. При этом ремонт асфальтового покрытия во дворе проводился летом 2018 года, а проблему с образованием огромной лужи подрядчик не решил.