«Пойди погуляй, а я пока буду развлекаться с твоей женой»: В Пскове мужчина поставил точку в полуторагодовалой истории измен

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-05T13:19:28+03:00

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Эта история обещала быть светлой. Он и она повстречали друг друга, после двух лет притирок и испытаний бытом гражданского брака решено было пожениться. Через год после свадьбы на свет появилась дочь, а еще через три года – сын. И ничего страшного, что пока еще не было своего жилья. Вон, у его родителей однокомнатная квартира на окраине Пскова битком забита родней, живут как в советских фильмах про коммуналки, перегородив жилье тонкими стеночками. И ничего. У них еще все впереди. Вот только сценарист судьбы решил переписать финал этой истории…

Павел (назовем нашего героя именно так, разбирательства по делу еще продолжаются – Ред.) вместе с Машей (дадим это имя его супруге – Ред.) снимали квартиру на улице Коммунальной. Дочка уже подросла, пошла в садик. Маша сидела в декретном отпуске с сынулей, ему недавно исполнилось 1,5 года.

Павел трудился в клининговой компании. Не пил, не курил. Коллеги говорят: положительный парень. Ответственный, спокойный, рассудительный. Он был очень привязан к детям. Даже когда не все ладно было в доме, всегда отгораживался от выяснений отношений и конфликтов именно мыслью «а что будет с детьми».

Если так все воздушно-розово, что же могло не ладиться в доме, спросите вы. Да с Машей что-то не так получалось. Свекровь настаивает, что невестка ей досталась не подарок, погуливала она. В разговоре в адрес Маши нет-нет звучит эпитет «шалава».

ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО ИГОРЬ

Полтора года назад на пороге квартиры возник незнакомец. Лет сорока – сорока двух.

- Знакомьтесь, это Игорь, мой очень дальний родственник, - представила гостя Маша своему супругу.

Видно было, что мужичка жизнь помотала, сдается, что и женат был, и дети, наверное, есть. А еще Павлу казалось, что в роду у Игоря, скорее всего, были цыгане. Вот это новость, если Машка ему родня.

Мужичок посидел на кухне. Выпил чаю. По такому случаю жена вытащила и что-то горячительное. Но глава семейства от выпивки отказался и ушел в комнату, оставив родственничков наедине.

Игорь потом захаживал частенько. Раз в неделю, наверное. Иногда вваливался посреди ночи. Пьяненький. Топтался в прихожей. Потом сидел на кухне. А через пару часов уходил, извиняясь. На ночлег он не оставался. Зато через какое-то время Павел стал ловить себя на мысли, что родственничек быстро освоился, отлично знал, где что лежит и чувствовал себя как дома. Но не выгонишь же. Жалко человека.

Жил Игорь в частном доме на улице Советской Армии. Работы нет. Самому только 42 года. Заглянул бы кто в паспорт, узнал бы, что и женат был, и дети есть. Один ребенок родился в начале 90-х, второму только пять лет исполнилось. Кстати, официально в браке Игорь состоял один раз. И жена оказалась ровесницей первенца.

НИКАКОЙ ОН НЕ РОДСТВЕННИК

Машка с Игорем познакомились в кафе «Березка». Была у молодой мамы традиция – раз в неделю вырваться из стен дома и отдохнуть от тяготивших домашних дел. Заглянув однажды на огонек в стоявшее недалеко от дома кафе, увидела там незнакомого мужчину. И почему-то потянуло к нему. Он постарше. Стало быть, помудрее, поопытнее. Посидели. Выпили. А потом как-то так закрутилось все.

Машка привела нового знакомого домой. Там все и случилось. Муж на работе. Старшая дочь в садике. В квартире только маленький сынулька. Но он же не выдаст маму.

Встречу решено было повторить. А чтобы не вызывать подозрений следовало представить «друга» мужу.

И началась у Маши совсем другая жизнь. Яркая, как ей казалось, насыщенная.

Павел пару раз задавал какие-то вопросы, казалось даже, что он подозревает о любовной связи жены с «родственником», но, как говорится, не пойман – не вор. Так пролетели полтора года Машкиного «счастья».

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

В тот день Павел не вышел на работу. Приболел. Дочь утром отвели в садик. Остался глава семейства с женой и сыном дома. И вдруг стук в дверь.

Павел вышел открывать. На пороге Игорь. Опять пьяненький.

- Ну, привет…

А гость как будто оторопел. Он явно не ожидал увидеть хозяина на пороге. И тут его понесло. Говорил путано, развязно. Павел даже не сразу понял, о чем. Слух резанула фраза:

- Я твою жену уже полтора года имею…

И далее во всех красках, как приходил он в прошедшие выходные пока Павла не было дома, как весело провели время.

- И сейчас буду делать то же самое… Пойди погуляй, а я пока будут развлекаться с твоей женой…

Павел вцепился в гостя мертвой хваткой и втащил на кухню. Маша успела закрыться в комнате с ребенком и с ужасом вслушивалась в звуки из-за стены.

Мужики лупили друг друга. Кряхтели, сыпали глухие удары кулаков. Вдруг в какой-то момент послышался звук как будто что-то тяжелое грохнуло на пол. И все стихло.

Через мгновение Павел вошел в комнату и едва слышно сказал:

- Я разобрался с ним…

ВЗЯЛА ВИНУ НА СЕБЯ

Оказалось, что во время схватки глава семейства схватил лежавший на столе нож и всадил в противника. Игорь упал.

Потом Павел позвонил матери и во всем сознался. Что тут началось. Крики, слезы. Молодой человек собрался и поехал к родне, решено было отвезти матери ребенка.

Маша, оставшись одна, позвонила в полицию:

- Я убила человека…

На кухне у матери под причитания родственников Павел снова и снова прокручивал все случившееся. И твердо решил: возвращаюсь, заявляю куда надо о случившемся, буду отвечать за свои дела. Его пытались удержать, да куда там.

К этому моменту в квартире уже работали оперативники убойного отдела. Маша со слезами в голосе рассказывала, как все происходило. Настаивала, что это она зарезала гостя. Вот только постоянно путалась в показаниях. И никак не могла назвать ни куда ударила ножом, ни показать, как это сделала. При этом она постоянно просила задержать ее и протягивала руки для заковывания в наручники.

В этот момент и вернулся Павел.

- Я убил…

ЧТО ТЕПЕРЬ

Как сообщил Андрей Орлов, старший следователь следственного отдела по городу Пскову СУ СК РФ по Псковской области, Павлу предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сын и дочь сейчас живут у бабушки. Машка все эти дни только и делает, что скандалит со свекровью. А Павел больше всего переживает не о себе и том, что ему предстоит, сколько о детях. Все время думает о них…