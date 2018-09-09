2018-09-09T20:38:26+03:00
Политика

Максим Лесков: Мы можем с уверенностью сказать, что выборы в Псковской области состоялись

Представители Российского фонда свободных выборов дали свою оценку ходу голосования 9 сентября 2018 года
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Максим Лесков (в тёмном) уверен, что выборы прошли без серьёзных нарушений.Максим Лесков (в тёмном) уверен, что выборы прошли без серьёзных нарушений.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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- Мы можем с уверенностью сказать, что выборы в Псковской области состоялись, - заявил исполнительный директор некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» Максим Лесков на встрече с журналистами в информационно-ситуационном центре Избиркома региона после закрытия избирательных участков.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», в этот день представители фонда посетили избирательные участки, пообщались с жителями городов и поселков. С удовольствием отметили большое количество молодежи среди голосующих граждан. В целом среди плюсов представители фонда выделили отсутствие значительных нарушений, достаточно высокую явку.

- Есть ряд единичных случаев, которые, возможно, потребуют дальнейшей проверки, но эти случаи малосущественные и они никоим образом не повлияют на волеизъявление жителей Псковской области, - сказал Максим Лесков. - В связи с этим я бы хотел поздравить жителей Псковской области с тем, что они все-таки сделали свой выбор и реализовали свое право избирать и быть избранными.

По словам главы фонда, его коллеги «не только получили хороший опыт, хорошую практику, познакомились с жителями Псковской области, но и впитали в себя и увезем с собой частичку открытости, честности, которые украшают жителей Псковской области».

- Именно эти качества редко встречаются в больших городах. А здесь, в таком святом месте, эти качества в избытке. И это наш резерв, наше главное богатство, - отметил Максим Лесков. - По моему глубокому убеждению, мы наблюдаем сейчас, - буквально на наших глазах вершится история, - мы наблюдаем процесс возрождения и раскрытия тайных сил, которые в нашей русской земле как Илья Муромец находились в дремлющем состоянии. А сейчас они пробуждаются, мы фиксируем консолидацию общества, отказ от навязывания всего фальшивого и временного. Я убежден, что в Псковской области, как у такого древнейшего источника российской государственности, будет большая роль, и выполнят ее те, кто сегодня были избраны в результате честных выборов.

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