Названы районы с самой высокой явкой на выборы губернатора Псковской области 2018

СЕГОДНЯ 22:35 2018-09-09T23:27:55+03:00

Пока продолжается подсчёт голосов, но количество проголосовавших известно точно. Фото: Евгения ГУСЕВА

И если данные о результатах голосования все еще поступают из районов в Избирательную комиссию региона, то о количестве пришедших на участки на выборы губернатора Псковской области 2018 избирателей уже известно точно

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9 сентября 2018 года состоялись выборы губернатора Псковской области 2018. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», к 22.00 обработано 18,5 процентов протоколов. Лидирует Михаил Ведерников. Ему по предварительным данным отдано 72,06 процента голосов.

Наиболее активными оказались Пыталовский, Струго-Красненский, Усвятский, Палкинский, Куньинский районы. Здесь явка превысила 60 процентов от общего количество граждан с правом участвовать в выборах.

В Пыталовском районе на участки пришли почти 80 процентов избирателей, в Струго-Красненском – 69,38 процента, в Усвятском – 65,09, в Палкинском – 62,88, в Куньинском – 61,29 процента.

Наиболее низкая явка отмечена в Псковском районе – 28,24 процента, в Гдовском – 29,32 процента, в Печорском районе – 31,14 процента.

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