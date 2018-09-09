Названы районы с самой высокой явкой на выборы губернатора Псковской области 2018
9 сентября 2018 года состоялись выборы губернатора Псковской области 2018. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», к 22.00 обработано 18,5 процентов протоколов. Лидирует Михаил Ведерников. Ему по предварительным данным отдано 72,06 процента голосов.
Наиболее активными оказались Пыталовский, Струго-Красненский, Усвятский, Палкинский, Куньинский районы. Здесь явка превысила 60 процентов от общего количество граждан с правом участвовать в выборах.
В Пыталовском районе на участки пришли почти 80 процентов избирателей, в Струго-Красненском – 69,38 процента, в Усвятском – 65,09, в Палкинском – 62,88, в Куньинском – 61,29 процента.
Наиболее низкая явка отмечена в Псковском районе – 28,24 процента, в Гдовском – 29,32 процента, в Печорском районе – 31,14 процента.
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