2018-09-09T23:27:55+03:00
Политика

Названы районы с самой высокой явкой на выборы губернатора Псковской области 2018

И если данные о результатах голосования все еще поступают из районов в Избирательную комиссию региона, то о количестве пришедших на участки на выборы губернатора Псковской области 2018 избирателей уже известно точно
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Пока продолжается подсчёт голосов, но количество проголосовавших известно точно.Пока продолжается подсчёт голосов, но количество проголосовавших известно точно.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

9 сентября 2018 года состоялись выборы губернатора Псковской области 2018. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», к 22.00 обработано 18,5 процентов протоколов. Лидирует Михаил Ведерников. Ему по предварительным данным отдано 72,06 процента голосов.

Наиболее активными оказались Пыталовский, Струго-Красненский, Усвятский, Палкинский, Куньинский районы. Здесь явка превысила 60 процентов от общего количество граждан с правом участвовать в выборах.

В Пыталовском районе на участки пришли почти 80 процентов избирателей, в Струго-Красненском – 69,38 процента, в Усвятском – 65,09, в Палкинском – 62,88, в Куньинском – 61,29 процента.

Наиболее низкая явка отмечена в Псковском районе – 28,24 процента, в Гдовском – 29,32 процента, в Печорском районе – 31,14 процента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как голосовали депутаты Псковского областного Собрания (подробности).

Что делали кандидаты на пост губернатора региона в день гоосования (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Псковской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юнус-Бек Евкуров: Терроризм мы побороли, трёхсменку в школах - тоже, ввели 500 объектов. Теперь - закрепиться, и - дальше, вперед!
Об этом глава Ингушетии, генерал-майор, Герой России, в третий раз избранный руководителем республики, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
На выборах главы Псковского района сменился лидер
Обнародованы предварительные результаты довыборов депутата в Псковское областное Собрание
В Красногородском районе обработана половина протоколов на выборах главы района
Обнародованы предварительные результаты голосования на выборах главы Локнянского района
Названы имена лидирующих кандидатов на выборах главы Опочецкого района
Названы предварительные результаты голосования на выборах главы Пыталовского района
Михаил Ведерников о выборах губернатора Псковской области 2018: Выборы прошли честно
Обнародованы первые данные о результатах голосования на выборах главы Псковского района
Выборы главы Струго-Красненского района: Первые предварительные результаты голосования
Олег Брячак: Михаил Ведерников набирает в Псковской области 77 % голосов избирателей
Александр Машкарин рассказал о причинах низкой явки на выборах губернатора Псковской области 2018
Выборы губернатора Псковской области 2018: Избирком обнародовал первые данные
В Пскове на выборах главы региона лидирует Михаил Ведерников
В Пскове определился победитель конкурса #едунавыборы
В Псковской области закрылись избирательные участки, начинается подсчет голосов
В Псковской области наибольшее количество звонков на общественную горячую линию по выборам поступило из Пскова, Палкино и Великих Лук
Обновлены данные о явке избирателей на выборах глав районов Псковской области
Более 25 % избирателей проголосовали на довыборах депутата Псковского областного Собрания
Выборы губернатора Псковской области 2018: Данные о явке на 18.00
Железнодорожному вокзалу Пскова исполнилось 155 лет
В Пскове футболисты «Псков-747» и «Луки-Энергия» проголосовали перед матчем
На горячую линию связи с избирателями 9 сентября в Псковской области поступило 21 обращение
В Псковской области выявлены пять нарушений законодательства о выборах средствами массовой информации
Псковское футбольное дерби в ПФЛ завершилось ничьей
Артисты Дома офицеров дали два концерта в Пскове 9 сентября
На довыборах депутата Псковского областного Собрания проголосовали более 18 % избирателей
Лидерами по явке избирателей на выборах глав районов в Псковской области стали Струго-Красненский, Пыталовский и Локнянский районы