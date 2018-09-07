2018-09-07T18:08:33+03:00
Общество

Северный обход Пскова: Дороги, развязки, мост - что уже сделано и что еще предстоит

Подрядчик уверяет, что проект реализован на 11 процентов
Виталий Суриков
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Строительство Северного обхода вокруг Пскова началось в 2016 году.Строительство Северного обхода вокруг Пскова началось в 2016 году.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Далеких четыре года назад в Пскове чиновники и надзорные организации подписали проектную документацию по масштабному проекту - больше восьми километров дорог, эстакад, развилок и мост, который длиннее самого известного моста областной столицы - Ольгинского. Северный обход призван разгрузить городские улицы от большегрузных автомобилей, которые проезжают транзитом от границы с Эстонией на трассу Р-23 и обратно. По проекту сделать это намерены уже к середине 2019 года. Стоимость проекта - почти 7 миллиардов рублей.

На какой стадии находится проект в сентябре 2018 года? Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» побывал на строительной площадке.

ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Не по-осеннему жаркий день встретил на объекте заместителя министра по транспорту Александра Юрчика. Вместе с представителями областной администрации федеральный чиновник приехал на стройку, чтобы проинспектировать ход работ. Здесь их ждал генеральный директор компании-подрядчика Юрий Игнатьев. Без долгих разговоров делегация направилась к информационным стендам.

В сентябре 2018 года на объекте принимали заместителя министра по транспорту Александра Юрчика. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

В сентябре 2018 года на объекте принимали заместителя министра по транспорту Александра Юрчика.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

- На данном этапе все вопросы с оформлением земельных участков и переносом коммуникаций решены с ведомствами и организациями, - рассказал Юрий Игнатьев. - Проект очень объемный.

Не все средства пойдут непосредственно на дорожное строительство. Около 48 процентов от общей суммы пойдут на подготовительные работы и перенос коммуникаций. Только 52 процентов из семи миллиардов рублей будут направлены на строительство дорог. Подрядчику предстоит построить шесть путепроводов, две развязки и мост. Деньги на строительство выделяются порциями.

ЗАБИЛИ СВАИ

Мост - звучит просто. Но на самом деле на него уйдет почти половина всего бюджета стройки - 2,4 миллиарда рублей. Он длиннее всех существующих мостов областной столицы - 404 метра. Для строительства расчистили горизонт от высоковольтной линии электропередач, а также решают вопросы с газопроводами.

Рабочие уже с конца 2016 года забили сваи первых двух опор будущей переправы. Всего их будет шесть. Вообще генеральный директор компании-подрядчика отметил высокую сложность строительства новой переправы. В 2019 году подрядчик планирует начать создание металлических конструкций. Также строителям надо возвести два путепровода, которые расположатся на транспортных развязках, один путепровод - перпендикулярно дороге (по нему будут перегонять скот и сельскохозяйственную технику), и три путепровода - в основном теле Северного обхода.

УСПЕТЬ К ГАНЗЕ

Весь проект реализовать к концу июня 2019 года конечно же не получится.

Подрядчик уверяет: проект реализован на 11 процентов. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Подрядчик уверяет: проект реализован на 11 процентов.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

- Администрация региона выделила на этот год 500 миллионов рублей, - отметил гендиректор строительной организации. - Но для выполнения всех подготовительных работ нужно еще 350 миллионов рублей.

Соответствующая заявка уже давно подана в министерство. Александр Юрчик пообещал посодействовать в ее скорейшем рассмотрении. Но и работы, по мнению замминистра, не следует откладывать на будущее. Договоры на поставки металлоконструкций должны быть заключены до конца 2018 года.

К сентябрю текущего года уже освоено 11 процентов проекта. На Гдовском шоссе организовано временное движение, чтобы не мешать рабочим. Здесь будет первая развилка и эстакада. От нее северный обход областной столицы и направится к автодороге А-212.

НЕ ДОСТРОИЛИ СЕВЕРНЫЙ, ДАВАЙ ЮЖНЫЙ

Не успели чиновники и подрядчик обсудить детали Северного обхода, который будут строить еще два года (до конца 2020 года), как уже прозвучали первые мысли о Южном обходе Пскова.

- На данный момент проектная документация готова на 10 километров дороги, - рассказал Юрий Сорокин. - Финансирование проектных работ на еще пять километров дороги заложено в планах на 2020-2021 годы. Если бы это перенести на 2019 год, то строительство можно не прерывать.

Южный обход Пскова также соединит трассу Р-23 «Санкт-Петербург - Невель» с автодорогой А-212 «Псков - граница с Эстонией». Соответственно, с южной стороны областной столицы. Оба обхода будут соединяться в одной точке. Если проектирование перенесут на 2019 год, то к концу 2020 года уже можно начать работать.

Стоимость проекта - почти 7 млрд рублей. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Стоимость проекта - почти 7 млрд рублей.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Замминистра по транспорту идею одобрил. Необходимые документы ведомства подготовят. В целом проект может стоить больше девяти миллиардов рублей. Известно, что его протяженность составит пятнадцать километров, дорожное полотно будет четырехполосным.

В ближайшей перспективе и строительство Восточного обхода Пскова. Возможно, скоро вокруг областной столицы замкнется первое транспортное кольцо.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вторая очередь Северного обхода Пскова:

- длина - 8,7 километра

- число полос движения — 4

- ширина каждой полосы - 3,5 метра

- ширина разделительной полосы - 2,75 метра

- ширина обочины - 3,75 метра

- длина моста через реку Великую - 404 метра.

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