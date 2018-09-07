«Наследили в четырех районах»: Двух мошенниц из Белоруссии задержали в Псковской области

СЕГОДНЯ 19:22 2018-09-07T19:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Пушкиногорский, Порховский, Опочецкий и Великолукский районы оказались в списке мест, где две жительницы Белоруссии отработали мошенническую схему по отъему денег.

СПЛОШНОЕ ВОЛШЕБСТВО

Сотрудники полиции задержали в Псковской области двух женщин. Одна из них – нигде не работает, вторая занята в сельском хозяйстве. Обвиняют их в мошенничестве.

Дамы прибыли в регион, с которым граничит Белоруссия, в надежде немного подзаработать. И это им удалось.

- Женщины покупали в местных магазинах товары на сумму от 100 до 200 рублей, - рассказал об алгоритме их деятельности руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. – В списке покупок, например, сигареты, каша быстрого приготовления, шоколадка, одноразовая посуда. На кассе они протягивали продавцу купюру в 5000 рублей. А дальше начинались психологические приемы воздействия…

На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, как женщина действительно отдает купюру. Потом начинает зачем-то искать в кошельке деньги номиналом поменьше, даже монеты пересчитывает. В какой-то момент пятитысячная купюра пропадает из виду. Расстроеная покупательница сокрушается, что поменьше денег нет. И, представьте себе, ждет, когда кассир выдаст ей сдачу. Сотрдник магазина как по волшебству открывает кассу и отсчитывает более 4 тысяч рублей.

НАГЛОСТЬ – ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ?

Подобные мошенники нередко попадаются во многих регионах страны. Вот только чаще всего они наведываются в маленькие магазинчики деревень. Там и камеры видеонаблюдения, как правило, не встречаются, и охраны по большому счету в случае чего не будет. Но эти гостьи из Белоруссии оказались дамами не робкого десятка. В их списке даже крупные сетевые магазины.

В торговый зал они входили не спеша. Выбирали товар. А потом двигались на кассу. Их даже не смущало наличие очереди, а, стало быть, глаза свидетелей, которые могли обратить внимание на мошенническую схему и остановить кассира от совершения ошибки.

Как уточнили в полиции, всего на счету задержанных девять таких эпизодов. Уже известно, что работали они не только в Псковской области, но и в соседних регионах.

Мошенницы дали признательные показания.