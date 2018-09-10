Михаил Иванов: Голосование на выборах в Псковской области прошло спокойно, без эксцессов

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-10T12:28:28+03:00

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Явка на выборах 9 сентября в Псковской области оказалась выше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа. Такие данные озвучил руководитель Избирательной комиссии Михаил Иванов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- В Северо-Западном федеральном округе проходили несколько избирательных кампаний. В Архангельской области явка составила 29,94, в Новгороде - 24,03, республика Коми – 13,02. Ненецком автономном округе – 35,9 Калининградской области – 20,22, - сказал он. – В Псковской области она составила 36,912 процента избирателей.

Правда, он оговорился, что в основном в субъектах СЗФО выбирали депутатов законодательных собраний, а на псковской земле – губернатора.

- Предвыборная кампания проходила спокойно, без всяких эксцессов, без нарушения избирательного законодательства, - отметил Михаил Иванов и добавил, что так же спокойно прошло и само голосование 9 сентября.

Победил на выборах главы региона врио губернатора Михаил Ведерников с результатом 70,68.

Председатель Избиркома сравнил цифры с предшествующими выборами главы – в 2014 году победил Андрей Турчак. Тогда за него проголосовали 78,36 процента избирателей. Но Михаил Иванов подчеркнул, что делать какие-то выводы не правильно, поскольку в 14-м году это были первые выборы после назначения губернаторов главой государства, жители Псковской области шли на выборы охотнее, едва ли не соскучившись по такой форме отбора политиков.