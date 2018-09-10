Кто победил на выборах глав районов Псковской области в сентябре 2018

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-10T13:03:25+03:00

В некоторых районах свои посты сохранили прежние главы муниципалитетов. Фото: Мария АНАНОВА

Как подчеркнули в Избиркоме региона, большинству руководителей районов удалось сохранить свои посты

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В Псковской области подводят итоги голосования на выборах глав восьми муниципальных районов: Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Пыталовского и Стрго-Красненского.

Основные результаты озвучил 10 сентября председатель Избирательной комиссии региона Михаил Иванов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В Великолукском районе победу одержал Сергей Петров, за него отдано 44,88 процента голосов избирателей при явке 41,75 процента. Ближайший преследователь набрал 23,50 процента голосов – это Вячеслав Самугин.

В Красногородском районе победила Валентина Понизовская. Ей отдан 71,51 процент голосов граждан, явка в этом района составила 50,56 процента.

В Локнянском районе Нина Степанова сохранила за собой кресло главы, набрав 34,06 процента голосов. Ее оппоненты, получившие максимальную поддержку, - Алексей Алексеев (24,22 процента) и Николай Баранов (21,09 процента).

В Невельском районе главой станет Олег Майоров. 42,28 процента граждан проголосовали за его кандидатуру. Явка составила 44,67 процентов. Ближайший преследователь – Дмитрий Семченко – получил 36,84 процента голосов.

В Опочецком районе победа досталась действующему главе Юрию Ильину – 45,12 процентов голосов при явке 40,78 процентов. Еще два кандидата получили в этом районе большой процент голосов – Сергей Иванов (24,38) и Алесей Демченко (21,02).

В Псковском районе 51,76 процента избирателей поддержали на выборах кандидатуру Наталии Федоровой. Коммунист Александр Ножка набрал 22,94 процента. Явка в районе составила 36,93 процента.

В Пыталовском районе победила Вера Кондратьева. Победа убедительная – доверие высказали 80,33 процента избирателей, всего же на участки пришли 49,98 процентов жителей района, обладающих правом участвовать в выборах.

В Струго-Красненском районе победил действующий глава Александр Волков – 67,12 процентов голосов. Ближайший преследователь – Светлана Лебедева – набрала 21,49 процента голосов. Явка в этом районе составила 65,21 процент.

Как пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, выборы, прошедшие 9 сентября в Псковской области, показали высокую степень доверия избирателей к партии. Кандидаты от «ЕР» победили на выборах губернатора, на довыборах в Псковское областное Собрание депутатов, на выборах глав муниципальных районов, на большинстве участков, где выбирали депутатов законодательных собраний районов и волостей.