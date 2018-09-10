2018-09-10T16:41:11+03:00
Политика

Без штормов и потрясений

Примерно так можно охарактеризовать прошедшие выборы в Псковской области
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Прошло все мирно, без каких-либо потрясений или политических конфликтов.Прошло все мирно, без каких-либо потрясений или политических конфликтов.Фото: Мария АНАНОВА
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В регионе выбрали губернатора, глав восьми муниципальных районов и депутатов законодательных собраний разных уровней.

Вывод однозначный - выборы состоялись. И на этом настаивают все: и политологи, и наблюдатели, и члены участковых избирательных комиссий. Прошло все мирно, без каких-либо потрясений или политических конфликтов.

О ЯВКЕ

- Явка на выборах губернатора составила почти 37 процентов, это сопоставимо с выборами главы региона 2014 года, хотя вы сами понимаете, что условия выборов тогда и сейчас сильно отличаются, - отметил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. - Мы полагаем, что на явку повлияли изменения действующего федерального законодательства: пенсионного и налогового. Традиционно в Псковской области на явку влияет и хорошая погода - люди отдают предпочтение личным вещам в ущерб реализации права поддержать тех или иных кандидатов.

В информационно-ситуационном центре Избиркома, где дежурил 9 сентября наш корреспондент, в утренние часы ощущалась нервозность. Кажется, данные о явке ничуть не хуже предшествующих выборов. Но за окном светило солнышко, по Пскову и Великим Лукам отчетливо проседали данные о пришедших на участки избирателях. Чувствовалось, что люди выбрали дачи и грибные леса.

Но как отметили в Избиркоме Псковской области, картина выровнялась к концу дня. В результате явка оказалась довольно высокой, особенно если сравнивать с другими регионами Северо-Западного федерального округа. Подвели, правда, крупные города – Псков и Великие Луки. Там на участки пришли менее 30 процентов избирателей.

О ПАРТИЙНЫХ ФИЛЬТРАХ

В большинстве случаев победили представители партии власти.

- «Единая Россия» одержала уверенную победу. Наш кандидат победил на выборах губернатора, на довыборах в Псковское областное Собрание, глав ряда районов, практически все кандидаты победили на выборах в муниципальные собрания, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Михаил Ведерников получил 70,68 голосов избирателей на выборах главы региона.

Вторую строчку занял Аркадий Мурылев (КПРФ) - 13,83 процента голосов, на третьей- Антон Минаков (ЛДПР) - 5,39 процента, следом идет Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России») - 3,95 процента, завершает этот список Игорь Романов («Партия роста») - 2,71 процента.

- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы и поддержал партию, это определенный кредит доверия нашим кандидатам, - сказал секретарь реготделения «ЕР».

Председатель регионального парламента подчеркнул, что подобные итоги выборов – это подтверждение значимости праймериз и предварительного внутрипартийного голосования, которые позволяют отобрать наиболее сильных кандидатов от партии. Александр Котов посетовал на то, что политические оппоненты еще не внедрили такую модель внутреннего отбора, а это могло бы дать им материал для самоанализа и даже принятия кадровых решений.

ОБ ИМЕНАХ

Депутатом Псковского областного Собрания по итогам довыборов по округу №12 станет кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Толмачева.

В Великолукском районе победу одержал Сергей Петров, за него отдано 44,88 процента голосов избирателей при явке 41,75 процента. Ближайший преследователь набрал 23,50 процента голосов – это Вячеслав Самугин.

В Красногородском районе победила Валентина Понизовская. Ей отдан 71,51 процент голосов граждан, явка в этом района составила 50,56 процента.

В Локнянском районе Нина Степанова сохранила за собой кресло главы, набрав 34,06 процента голосов. Ее оппоненты, получившие максимальную поддержку, - Алексей Алексеев (24,22 процента) и Николай Баранов (21,09 процента).

В Невельском районе главой станет Олег Майоров. 42,28 процента граждан проголосовали за его кандидатуру. Явка составила 44,67 процентов. Ближайший преследователь – Дмитрий Семченко – получил 36,84 процента голосов.

В Опочецком районе победа досталась действующему главе Юрию Ильину – 45,12 процентов голосов при явке 40,78 процентов. Еще два кандидата получили в этом районе большой процент голосов – Сергей Иванов (24,38) и Алесей Демченко (21,02).

В Псковском районе 51,76 процента избирателей поддержали на выборах кандидатуру Наталии Федоровой. Коммунист Александр Ножка набрал 22,94 процента. Явка в районе составила 36,93 процента.

В Пыталовском районе победила Вера Кондратьева. Победа убедительная – доверие высказали 80,33 процента избирателей, всего же на участки пришли 49,98 процентов жителей района, обладающих правом участвовать в выборах.

В Струго-Красненском районе победил действующий глава Александр Волков – 67,12 процентов голосов. Ближайший преследователь – Светлана Лебедева – набрала 21,49 процента голосов. Явка в этом районе составила 65,21 процент.

ОБ ОЦЕНКАХ

- Мы можем с уверенностью сказать, что выборы в Псковской области состоялись, - заявил исполнительный директор некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» Максим Лесков.

В единый день голосования представители фонда посетили избирательные участки, пообщались с местными жителями. С удовольствием отметили большое количество молодежи среди голосующих граждан. В целом среди плюсов представители фонда выделили отсутствие значительных нарушений, достаточно высокую явку.

- Есть ряд единичных случаев, которые, возможно, потребуют дальнейшей проверки, но эти случаи малосущественные и они никоим образом не повлияют на волеизъявление жителей Псковской области, - сказал Максим Лесков. - В связи с этим я бы хотел поздравить жителей Псковской области с тем, что они все-таки сделали свой выбор и реализовали свое право избирать и быть избранными.

По словам главы фонда, его коллеги «не только получили хороший опыт, хорошую практику, познакомились с жителями Псковской области, но и впитали в себя и увезем с собой частичку открытости, честности, которые украшают жителей Псковской области».

- Именно эти качества редко встречаются в больших городах. А здесь, в таком святом месте, эти качества в избытке. И это наш резерв, наше главное богатство, - отметил Максим Лесков. - По моему глубокому убеждению, мы наблюдаем сейчас процесс возрождения и раскрытия тайных сил, которые в нашей русской земле как Илья Муромец находились в дремлющем состоянии. А сейчас они пробуждаются, мы фиксируем консолидацию общества, отказ от навязывания всего фальшивого и временного. Я убежден, что в Псковской области, как у такого древнейшего источника российской государственности, будет большая роль, и выполнят ее те, кто сегодня был избран в результате честных выборов.

РАБОТА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

- Выборы заканчиваются, а работа только начинается, - именно так и сказал Михаил Ведерников в ответ на вопрос журналистов о ближайших планах. - Важно, чтобы все наказы избирателей, которые мы получили, были в проекте бюджета учтены. Ритм не сбавляем, работы предстоит много

Известно, что в планах у главы региона сокращение госдолга, обеспечение транспортной доступности региона, поддержки и развитие промышленного производства, малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса региона.

Ну, и, конечно, все ждут кадровые перестановки.

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