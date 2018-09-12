Кто и как ищет потерявшихся в лесу псковичей

СЕГОДНЯ 19:08 2018-09-12T19:11:32+03:00

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Жительница Псковского района Зинаида Белоногова вместе с родственниками пошла в лес за грибами около деревни Спасовщина. С полными лукошками домой вернулись все, кроме бабушки. Она пропала 7 сентября и с тех пор ещё ищут полиция, спасатели и волонтёры.

О том, как ищут Зинаиду и других грибников, корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» рассказал сотрудник ГУ МЧС России по Псковской области, заместитель начальника поисково-спасательного отряда по поисково-спасательным работам Владимир Якубов.

– Сентябрь же, - вздыхает Владимир Якубов. - В грибной сезон всегда народ пропадает. Эта женщина вошла в лес в десяти километрах от деревни. Там тяжёлый участок: массив густой, дремучий, есть и болотистая местность. Если пропавшая продержится дней восемь, можно сказать, она приспособилась выживать.

Владимир Якубов.Фото: Алексей Назаров

– Как ищете?

– Ищут и полиция, и МЧС, и родственники, и волонтёры. Мы с полицейскими и всеми, кто откликнется на объявления в интернете, выстраиваемся цепью и прочёсываем местность. Между нами - метров пятнадцать. Заходим в лес там, где потерявшийся заходил, и ищем следы. Нередко заблудившийся специально оставляет на деревьях зарубки, лоскуты одежды, которая теперь мешает. Такое происходит даже в сентябре, когда вроде бы прохладно.

– Много людей задействовано?

– С нашего отряда четверо или пятеро. Иногда до десяти волонтёров помогают. Легче, конечно, когда местный потеряется, его вся дружная деревня ищет. Наша задача – обнаружить потерявшегося, оказать первую помощь и передать его полиции и скорой. Находим даже тех, кто намеренно укрылся.

– Какие специальные методы используете?

– Включаем звуковую сигнализацию, СГУ - сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы грибник шёл на звук. Собак используем. Осматриваем массив с неба, c двух парапланов. На них специалисты летают рано утром, когда погода позволяет. У наших сотрудников по несколько специализаций. Парамедики и судоводители почти все. Есть и водолазы – по заявке полиции дно проверяем. Кроме того, иногда используем дроны главного управления.

– Ночью как работаете?

– В тёмное время суток искать запрещено. Работаем, когда светло, пока полицейские не дадут отбой. Выезжаем же раз пять – шесть по обращению полиции. Именно в полицию нужно сообщать о пропавшем. Можно позвонить оперативному дежурному.

– А если не дозвониться?

– Мы реагируем напрямую, когда на связи сам заблудившийся или компания, с которой он зашёл в лес и не вышел. Но даже тогда с нами минимум один полицейский. Если есть связь – спрашиваем, какие ориентиры видит потерявшийся. Ими могут быть столбы, высокие деревья. С помощью карт, навигаторов обозначаем примерную зону поиска.

– Кого в лесу ищут чаще?

– Как раз-таки людей в возрасте. Очень опасно, когда у такого человека венозная болезнь, инсульт или инфаркт, и своевременно нужны медикаменты, которых у заблудившегося нет при себе. Детей же быстро находим. Если ребёнок куда-то запропастится, взрослые незамедлительно бьют тревогу. Так, в Печорском районе бабушка как потеряла внуков, так сразу позвонила – за считанные минуты отыскали.

– Как выживают в лесных массивах?

– Чтобы через четыре дня без питья и еды не умереть от обезвоживания, можно питаться сыроежками, ягодами, жажду утоляют водой, собравшейся в листве. Заблудившихся ещё не находили мёртвыми из-за отравления. Не бойтесь и из лужи пить. Можно опустить туда платок или шапку и профильтровать воду с поверхности. Есть ещё такое народное средство: можно камень в рот положить, и жидкость во рту будет накапливаться.

– Что посоветуете, чтобы быстрее найтись?

– Надо брать с собой мобильный телефон. Пусть закончились деньги или нет связи – всегда можно совершить экстренный вызов «112». А если мобильный сядет, у ФСБ есть устройство, которое показывает, где в последний раз у телефона был сигнал. Мы получаем эти координаты. Кроме того, отправляйтесь в лес – говорите близким, куда собираетесь, когда пойдёте и как скоро планируете обратно. Так мы сможем немедленно начать поиски. И помните! Если заблудились в массиве, главное – не паниковать, попытаться понять, откуда зашли. Для этого смотрите, где и когда находится солнце, – сможете сориентироваться в сторонах света. Подсказать дорогу может и мох. Он растёт лишь с северной стороны. А если рядом река – идите вниз по течению, не ошибётесь.

– Что делать, если никаких подсказок нет?

– Оставаться на месте и ждать от нас помощи. А то можно очень далеко уйти в неверном направлении. Причём если учесть, что у человека одна нога короче другой, – потерявшийся рискует ходить кругами. Кроме того, мы рекомендуем собравшимся в лес одеваться не в камуфляж, а ярче, в жёлтые, красные, белые цвета. И берите с собой запас воды, еды, ножик и спички, чтобы можно было поесть, укрыться и обогреться в первый день поисков, если потеряетесь. Хороший пример – когда из массива Струго-Красненского района позвонил заблудившийся дедушка. Мы нашли пенсионера через сутки. Пока добирались – дедушка сидел на пеньке перед костром, ждал.

– А что, в лесах региона нет опасных хищников?

– Не помню, чтобы заблудившегося зверь убил. Зачастую животные боятся человека. Они чувствуют его раньше и спешат уйти. Если потерявшийся видит или слышит вокруг себя зверей, то это, скорее всего, галлюцинация, которая пройдёт спустя день. В жаркую погоду, конечно, нападают змеи, но от их укусов у нас не умирают. Так что просто будьте в резиновых сапогах и ждите, когда к вам придёт настоящее животное, наше, Федя.

Лабрадор Федя готовится к аттестации, чтобы искать людей ещё лучше.Фото: Алексей Назаров

– Федя?

– Это специально обученный лабрадор, который работает в паре с сотрудником. Такая пара называется кинологический расчёт. Не так давно Феде исполнился год.

– И на что способен Фёдор?

– Он ищет людей по запаху следа. Собака обнаруживает человека даже по дыханию, если человек в метрах тридцати. Это называется «запах лёгких». Сейчас мы дополнительно тренируем лабрадора, поскольку в октябре – сертификация. Так что пока Федя учится спасать лучше, исполняет команды, за что получает колбаску.

СПРАВКА «КП»

По данным УМВД России по Псковской области, за 8 месяцев 2018 в розыске – 220 человек (за аналогичный период 2017 года – 236 человек). Из муниципалитетов по этим показателям лидирует Псков, где 22 человек. На втором месте Великие Луки - 16. Третье место делят Дедовичский и Псковский районы – по 14.