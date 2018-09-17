В Псковской области закрыли сеть незаконных заправок, торговавших смертельно опасным топливом

СЕГОДНЯ 10:27 2018-09-17T10:30:42+03:00

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Если вам случалось путешествовать по городам и весям на личном авто, то вы знаете, насколько важно качество топлива, заливаемого в бак. Иначе выберешься раз в десять лет к морю, заправишься где попало, и вот ты уже стоишь на обочине с осознанием того, что десяток литров мутного бензина убили твою машинку, и придется возвращаться домой на эвакуаторе.

В Псковской области более года действовала сеть заправок, где автоводителям предлагали топливо сомнительного качества. Действовали они вдоль трасс М9 («Балтия») и М20 (Санкт-Петербург – граница с Белоруссией).

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и вскрылся этот «нарыв», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» заместитель руководителя Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области Михаил Осипов.

Дело в том, что на всех заправках этой сети не соблюдались элементарные правила пожарной безопасности. А самое страшное – здесь разливали опаснейшее дизтопливо. Одним из показателей ГОСТа для этого вида топлива является температура возгорания в закрытом тигле (так называют специальное оборудование, в котором измеряют температуру вспышки нефтепродуктов – Ред.). И если нормой для воспламенения дизеля является 80 градусов, то у псковских предпринимателей оно готово было загореться при 12 градусах. Не сложно представить, что тут речь идет не об искре на заправке, а о жаре и скоплении газов в бензобаке. Открыл крышку бензобака, начал подачу топлива и ага! Тьфу, тьфу, тьфу. Смешивание такого топлива с горячим воздухом в бензобаке грозило взрывом.

Следователь пояснил, что помимо этого на заправках были нарушены правила подачи дизеля в емкости для хранения. По правилам топливо должно заливаться снизу, чтобы не смешивать его с кислородом. А здесь закидывали в горловину шланг и давили на гашетку. Иными словами, сами работники могли взлететь на воздух в любой момент.

При этом, как показала проверка, из средств пожаротушения на заправке был только порошковый огнетушитель, ведро и багор. Ни о какой автоматической пожарной сигнализации тут и не слыхивали.

Официально такие заправки работали с июня 2017 года. Но это только официально, с этого момента у компании появилась хоть какая-то документация.

Михаил Осипов подчеркнул, что на месте действовала организованная группа, в которой был руководитель. Он ставил на локальные точки реализации топлива своих людей. А ту уже подбирали из числа местных жителей кураторов и персонал. В среднем на одной точке работали 3 – 4 человека из обслуживающего персонала и один руководитель.

Сколько зарабатывали дизельные кроли» на таких заправках – говорить сложно. Бухгалтерия в них не велась. Силовики настаивают – ежемесячно через них проходили тонны опасного топлива. И в основном рассчитывали они на большегрузы. Там один бак залил – и уже полтонны ушло.

- Сейчас все заправки закрыты и опечатаны, - рассказал следователь. - Организатору группы предъявлено обвинение, проводится работа по сбору доказательств в отношении других участников преступной группы.

Организаторам опасного бизнеса грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.