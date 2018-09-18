Люки нашего города: Читатели «Комсомолки» называют все новые и новые опасные места Пскова
Как страшно жить. Это не цитата. Это констатация факта. После первой публикации о канализационных и ливневых колодцах, оставшихся без крышек и готовых в любой момент «сожрать» зазевавшегося прохожего, вместе с читателями «Комсомольской правды – Псков» мы нанесли на карту города свыше десятка новых не менее опасных мест.
ЧТО ЗА ШТУКОВИНА
Итак, первый сигнал поступил от жителей улицы Западной. Здесь в сквере, в 100 метрах от детской игровой площадки из земли торчит непонятное металлическое «орудие».
- Что это за штуковина, мы не знаем. Но смотрится все это жутко, - пояснила Ольга, позвонившая в редакцию. – Она небольшая, ее заметно. Так, чтобы ребенок бежал и зацепился – нет. Но из любопытства засунуть туда ногу глупыши вполне могут.
Вышли мы на место. Действительно – есть металлическая штуковина. Прямо на газоне. Вокруг нее аккуратно обкашивают траву. Кажется, просто кусок железа лежит. А подойдешь, заглянешь внутрь, и понимаешь, что это закопана часть широкой металлической трубы. Крышки сверху никакой нет. Мда. Записываем. Улица Западная.
Непонятная труба торчит на улице Западной.Фото: Алексей Назаров
А ВЫ ЧТО ПОДУМАЛИ?
Следующий странный арт-объект, как нам подсказали, находится на пересечении улиц Чудской и Снятной. Со стороны посмотришь и улыбнешься – кто-то накрыл цементным тоненьким блинчиком автомобильную покрышку. Но нет, друзья. Не все так просто.
- Вы подойдите поближе и посмотрите в эту «покрышку», - посоветовали нам читатели.
Ох ты! Да это же колодец. И довольно глубокий. При этом в двух шагах от него тропинка, по которой ходят, в том числе, ученики ближайшей школы.
А вот блинчик из цемента, та самая крышка над колодцем, давно поизносился и раскрошился настолько, что сейчас обнажившимся металлическими кольцами больше напоминает паутину.
Под покрышкой не трава, а глубокий колодец.Фото: Алексей Назаров
ДЕРЕВЯННЫЕ ШАТРЫ
Похоже, что и цементные шапки вместо крышек люков стали большим дефицитом в Пскове. На улице Труда у дома № 25 и на улице Конной у дома № 3 отверстия прикрыты деревянными щитами. Судя по состоянию использованных досок, эти временные конструкции грозят стать постоянными. С ними смирились жильцы и те, кто их бережно «набросил» на колодцы.
Но они, не будем этого скрывать, таят немалую опасность. Сдвинуть такие щиты может даже ребенок. Так и случилось на лице Конной. Вот дорожка, люди идут через двор к автобусной остановке. А тут «разинутый ротик» колодца. В темноте его и не разглядишь. А если лужи стоят во дворе после дождя и человек решит обойти их по газону?
Деревянный щит не очень надёжно закрывает люк.Фото: Алексей Назаров
ПЕРЕОБУТЬСЯ НЕ ЗАБУДЬТЕ
Звонки не прекращали поступать в редакцию. Ежедневно читатели называли адреса. И часто это были одни и те же улицы. В какой-то момент мы даже сделали неутешительный вывод – в городе есть свой «бермудский треугольник». Только пропадают там не корабли и самолеты, а крышки люков.
Это ближнее Запсковье. Самое жуткое место по концентрации открытых колодцев. Особенно улица Герцена отличилась в этом списке. Стоит обойти один дом и наткнешься сразу на несколько порталов в «другой мир». Большинство из них, правда, битком забит мусором. Интересно, что там было прежде? Канализация? Ливневка? Кабели телефонных линий? Теплотрасса? Неужели сегодня это никому не нужно и у этих колодцев нет хозяев?
На улице Герцена можно обойти несколько дворов в каждом найти опасные люки.Фото: Алексей Назаров
КОНКРЕТНО
Наш печальный список дополнился адресами:
- Герцена, 8
- Труда, 25
- Леона Поземского,5
- Герцена, 3
- Конная, 3
- улица Западная,
- Малозональный переулок, 6
- пересечение улиц Чудская и Снятная
КСТАТИ
Список опасных мест редакция направит городским властями для наведения порядка.
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