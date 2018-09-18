Пишет к вам Иван Егорович

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-18T15:14:50+03:00

Едва ли не каждую неделю приходили весточки от него с новыми и новыми идеями. Кто этот человек? Иван Егорович Зайцев.

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В середине июля 2018 года стартовала необычная акция для наших читателей. Мы предлагали всем желающим поприветствовать гостей Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут через год в Пскове.

В какой форме будет это приветствие, напрямую зависело от воображения участников. Как поздороваться с иноземными гостями, что им пожелать - тут уж никаких ограничений не было, коль душа развернется и баяна потребует, то и это мы поддержим.

Что тут началось! Иной раз казалось, что Ганзейский фестиваль уже стартовал и на пороге вот-вот появятся многочисленные делегации гостей. Тут тебе и стихи, и частушки, и шутки-прибаутки. Выбирай, да хоть сегодня с караваем выходи встречать представителей городов Ганзы со всего мира.

Как же тяжело было совету экспертов выбрать сильнейших. Хотя, впрочем, лидер все-таки наметился сразу. Житель деревни Равгово из Красногородского района Псковской области прислал не одно и даже не два письма в редакцию. Едва ли не каждую неделю приходили весточки от него с новыми и новыми идеями. Кто этот человек? Иван Егорович Зайцев.

Решением членов совета именно его и назвали победителем акции «К тебе, мой друг, пишу!».

«Я ЖИВУ НА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ»

- О конкурсе я узнал из газеты «Комсомольская правда». Стало интересно. Дай, думаю, поучаствую. Я же живу на Псковской земле, - рассказал нашему корреспонденту победитель.

Знают его далеко за пределами региона. Не смотрите, что живет он в деревне. Просто Иван Егорович из числа тех людей, которые успевают все и везде. Он пишет стихи и участвует с ними в самых разных конкурсах.

- На протяжении многих лет на «Радио России» выходила программа о народном творчестве «На завалинке», автор и ведущий программы - Олег Чвиков. Посылал туда стихи. И Олег на мои стихи написал музыку, а популярный в 70-е годы ансамбль «Верные друзья» записал песню и теперь ее исполняет, - поделился воспоминаниями Иван Зайцев. - Есть такая известная песня «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве». У меня стихи «Не ставьте памятник деревне...». Наш опочецкий композитор, уже ушедший из жизни Юрий Владимирович Столяров, написал музыку. Когда у нас выступал Александр Иванович Либ, я передал ему и текст и музыку. И он обещал, что если все получится, то запишет эту песню и будет исполнять. Но пока от него никаких вестей нет.

«ВОТ ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК…»

Родители Ивана Зайцева познакомились на ярмарке. Было это в начале 60-х.

- Мама частушки пела. А отец был первый гармонист в деревне, - рассказал об этой встрече Иван Егорович. - Мама на ярмарке вышла и такую частушку исполнила:

«Из малиновой коробочки

Заваривайте чай,

Я на эту на гуляночку,

Попала невзначай».

А папа ей подыграл. Так и познакомились. А в 1963 году поженились.

Сам Иван Зайцев на музыкальных инструментах не играет, но петь любит.

- А могу еще и «сплясать русского»…

Кстати, игру его отца на гармошке даже снимали члены фольклорной экспедиции из Санкт-Петербурга.

- А еще была у нас в 90-е годы на областном телевидении программа «Скобари», которую вели Елена Константиновна Ганжина и Наталья Алексеевна Митрофанова. И нас снимало телевидение. Жили мы тогда с семьей в деревне Белки Опочецкого района.

Получается, что многие свои таланты Иван Егорович унаследовал от родителей. И, идя по стопам мамы, считает своим «коньком» частушки.

- Я участвовал в конкурсах на радиостанции «Маяк», когда выходила программа «Бабкина суббота», и мы с родителями занимали призовые места. Были награждены ценными призами и от радиостанции, и от Надежды Бабкиной. Я лично Надежде Бабкиной исполнил частушку:

«Надежде Бабкиной

При жизни памятник поставлю

И на Псковщину приехать

Все равно заставлю».

Вот такой я человек.

Иван Егорович живёт в деревне, но участвует во всевозможных конкурсах и ведёт свою программу на радио.

СВОЯ РУБРИКА НА РАДИО

Родился Иван Зайцев в деревне Равгово. После школы поступил в Себежский сельхозтехникум, правда, не закончил. Большую часть своей жизни был социальным работником и трудился на селе вместе с родителями.

- Семьи бог не дал… - и в его голосе начинают звучать нотки грусти. - Живу один. Родители ушли из жизни в високосные годы, вначале мама, потом папа.

Ночами плохо спится. В это время и приходит к нему вдохновение.

- В основном, если это случается, быстро пишу, а бывает и месяцами. Что касается творчества, сейчас наступило мое любимое время года - осень. Осенью быстро рождаются стихи…

Да, если вы читаете этот текст и пока еще не очень во все приводимые факты верите, то настраивайте ночные эфиры радио «Эхо Москвы». Это не шутка.

- У меня там есть своя рубрика. Она существует уже один год, но у нее пока не было своего названия. В прошлый четверг слушатели предлагали свои варианты:

«Политические этюды Ивана Зайцева», «И пробуждается поэзия во мне». Кому-то нравятся мои стихи, кому-то нет. Там я сразу получаю отклики в виде СМС.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТИК

Иван Зайцев частенько печатается и в своей районной газете. Недавно одержал победу в конкурсе стихов.

- От редакции и от Красногородского районного досугового объединения получил грамоту и приз - фоторамку и фирменную ручку. А в конкурсе к юбилею района получил кружку с логотипом газеты «Заря».

Был в его жизни и суперприз. Случилось все в 2008 году. Газета «Псковская правда» разыгрывала среди читателей телевизор.

- Назывался этот конкурс «Счастливый билет», - рассказывает Иван Егорович. – Вручали мне диплом и телевизор в редакции в торжественной обстановке.

Слушали мы этот рассказ и сами себе завидовали - с таким человеком познакомились! Жаль только, что приехать на награждение Иван Егорович не сможет, приболел.

Но диплом и подарок мы ему отправляем. И желаем только новых творческих побед.

КОНКРЕТНО

Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове в июне 2019 года. На торжества прибудут представители десятков европейских городов. В состав официальных делегаций войдут главы городов, представители крупных предприятий и компаний, творческие коллективы.

В Пскове в рамках фестиваля проведут специальный форум для предпринимателей, предполагается, что гостей познакомят с возможностями особой экономической зоны «Моглино». Как знать, может быть, найдутся новые инвесторы.

А псковичей в рамках Ганзейских дней ждут десятки концертов и выставок.