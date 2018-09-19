Как защитить псковичей

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-19T16:11:38+03:00

По инициативе единороссов в Псковской области внесут изменения в региональные законы, которые позволят получать социальные льготы до выхода на пенсию. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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27 сентября состоится первая после летних каникул сессия Псковского областного Собрания депутатов. И именно на нее планируют вынести вопрос о внесении изменений в ряд законов региона, определяющих порядок предоставления социальных мер поддержки.

Как пояснили в парламенте, речь идет, в первую очередь, о пенсионерах. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Единая Россия».

АВТОРА! АВТОРА!

Известно, что авторами законодательной инициативы выступили председатель Собрания Александр Котов, его первый заместитель Виктор Антонов, вице-спикер Юрий Сорокин, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников и заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов уточнил, что поправки уже поступили на рассмотрение регионального парламента. Речь идет о таких нормативных актах, как «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и «Об образовании в Псковской области». В каждом из документов, так или иначе, есть отсыл ко времени выхода на пенсию.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ?

- С учетом того, что в настоящее время готовятся изменения в закон и планируется увеличить возраст выхода на пенсию, партией «Единая Россия» в результате обсуждения вопроса были внесены предложения с целью сохранения существующих мер поддержки, - сказал он.

Как подчеркнул Александр Котов, предполагается, что ветераны труда и специалисты, проживающие в сельской местности, начнут получать выплаты не при наступлении пенсионного возраста, то есть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

- Мы уже обсуждали этот вопрос с врио губернатора Михаилом Ведерниковым и, думаю, в рамках полномочий областной власти сумеем создать условия для того, чтобы люди предпенсионного возраста чувствовали себя защищенными, чтобы у них была возможность работать, чтобы были рабочие места для такой категории лиц. Определенные варианты для решения таких задач есть, - добавил он.

Александр Котов выразил надежду на то, что депутаты всех фракций областного Собрания поддержат инициативы депутатов «Единой России».

- И граждане, которым положены соответствующие меры поддержки, будут их получать по достижении 55 и 60 лет, как это было установлено до сих пор, - отметил Александр Котов.